2025「全球最富城市」不是紐約！台北勇奪「這名次」

國際商業雜誌《CEOWORLD》近期公布2025年全球最富裕城市最新排名，日本東京以2.55兆美元GDP蟬聯冠軍，力壓紐約與洛杉磯，再度展現其全球經濟中心的堅強實力。報告指出，全球前十大城市的經濟總量合計占全球GDP近三分之一，象徵世界經濟力量持續向都市集聚，尤其亞洲城市崛起格外亮眼。榜單中，台灣以首都台北進入前百大，以8.67億美元GDP、全球第25名成為台灣最具國際競爭力的城市。

根據《新聞周刊》報導，商業雜誌《CEOWORLD》上週發布2025年最新全球城市財富排名，強調城市的富裕程度並非僅由人口規模或基礎建設決定，而是創新密度、制度韌性、資本流動性與產業集中度等綜合指標的結果。東京之所以能持續稱霸全球，與其長期深耕的科技能量、汽車工程與精密製造密不可分。從交通運輸、金融網絡到工業供應鏈整合，東京以高效率運作著稱，被視為全球城市治理與產業運作的典範。排名第二的紐約仍是國際金融重鎮；而第三名洛杉磯則以娛樂經濟、科技發展與航太產業支撐其多元競爭力。倫敦、首爾、巴黎、芝加哥、大阪、舊金山灣區與上海則依序進入前十名，顯示歐美與東亞城市在全球經濟中的主導地位仍未動搖。亞洲表現上，首爾以強勢科技與電子產業排名全球第五，成為本次榜單中表現最亮眼的亞洲城市之一；中國則以上海位居第十、北京緊追在第十一名，確立其在全球金融與國際貿易中的樞紐角色。新加坡排名第16，曼谷位居第46，也反映出東南亞城市成長力道逐步增強。





至於台灣，雖然僅有台北進入全球前百，但仍展現強勁競爭力。台北靠著資金匯集、科技業聚落與創新動能，成為唯一上榜的台灣城市，在全球排名中站穩前段班。至於其他主要城市，台中以4.36億美元GDP排名第116，高雄以4.33億美元位居第117，桃園與台南則分別落在第152名與第174名。分析指出，這樣的差距反映出台北在國際化程度、產業集中度與資本活絡度上明顯領先，而其他城市在都市規劃、產業升級與全球連結性方面仍具提升空間。整體而言，今年的排名不僅呈現全球經濟版圖的重新洗牌，也突顯亞洲城市在世界競爭中的影響力正持續擴張。

