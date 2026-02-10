2025 全球清廉印象指數公布！ 臺灣勇奪24 名創史上最高分

法務部鄭銘謙部長（左4）及法務部廉政署馮成署長（左5）出席第3屆透明晶質獎頒獎典禮。（圖／翻攝畫面）

國際透明組織(Transparency International) 於今（2月10）日公布2025年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），本次計有全球182個國家及地區納入評比，臺灣排名第24名，分數68分（滿分為100分），比2024年晉升1名、分數提升1分，二者皆為史上最佳成績。臺灣在本次評比中展現了穩健的進步，不僅超過全球86%受評國家，穩居國際清廉前段班，且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對我國廉能治理實績持續予以高度肯定。

清廉印象指數（CPI）是目前全球具權威、引用最廣泛的公部門廉潔度衡量指標，主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，清廉印象指數評分越高，意味著感知的腐敗程度越低。賴總統上任以來，特別強調清廉勤政，落實民主治理，成功引領臺灣成為國際社會值得信賴、負責任的良善力量；行政院卓榮泰院長則明確指出廉能治理是深化民主的關鍵基礎工程，應透過公私協力，讓世界看見「自由、民主、法治、開放、廉能」的臺灣；而法務部鄭銘謙部長更希望能持續透過內化機關廉政文化，將廉政當作我們國家的實力，以走向國際。

在各部會通力合作下，我國清廉印象指數排名再創新高，此一成果不僅彰顯對清廉執政的高度肯定，更象徵著廉潔已成為臺灣社會共同堅持的核心價值。廉政署堅守「廉能政府、透明臺灣、接軌國際」之願景，與各機關群策群力，從制度建設、實務運作到國際參與上不斷精進多項具指標性的廉政作為。

