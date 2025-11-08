「2025 北埔有柿來找茶」同步發表全新在地茶品牌「東方韻」

北埔鄉公所發表全新北埔在地茶品牌「東方韻」，全面體現北埔茶產業邁向品牌化與永續化的決心與實力。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「二０二五北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」八日於北埔鄉登場，今年以「茶香四溢，有柿來寮」為主題，串聯在地石柿與膨風茶兩大特色農產，從茶席體驗、DIY 手作、市集展售到客家表演與孩童競賽，吸引上千名民眾共襄盛舉，為秋日山城注入滿滿活力與香氣。

北埔鄉長莊明增表示，「有柿來找茶」是北埔最具代表性的秋日盛事，透過百人擂茶的集體行動，把人們聚攏在一起，也把茶與柿的故事延伸進每個家庭的日常。以茶為媒、以柿為引，把文化、產業與旅遊連成一條線，打造屬於北埔的秋日茶香品牌節，在茶香縈繞與笑語喧闐之間，感受北埔以土地為名的款待。

北埔鄉公所表示，最受矚目的開幕儀式以「百人擂茶」拉開序幕，由社區成員與民眾共同參與，依古法「擂、磨、沖」將花生、芝麻與茶葉搗出層次香氣，茶湯入口溫潤回甘；百人同擂的壯觀畫面在現場掀起陣陣掌聲，象徵北埔「一起做、一同享」的凝聚精神，也把「以茶會友、共享豐收」的祝福送給每位到場的朋友。

「百人擂茶」拉開「二０二五 北埔有柿來找茶」活動。（記者彭新茹攝）

現場同步發表全新北埔在地茶品牌「東方韻」。品牌以傳統工藝為根、融合現代設計語彙，從茶品選料、製程管理到外觀包裝，全面體現北埔茶產業邁向品牌化與永續化的決心與實力。結合市集現場的青年品牌與小農攤位，讓遊客能一次體驗東方美人茶的細緻風味、選購手作茶點與石柿伴手禮，把北埔的好味道打包帶回家。

整體活動以「文化、產業、觀光」為主軸貫穿全日動線。「膨風擂台賽」民眾輪番上台用客語說故事、講笑話，以詼諧幽默的方式展現北埔的人情味與語言魅力，現場氣 氛熱烈，笑聲不斷。沿線茶席試飲與導覽，則讓遠道而來的遊客在行走之間與產地做最貼近的交流。