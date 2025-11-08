「2025 北埔有柿來找茶」同步發表全新在地茶品牌「東方韻」
記者彭新茹／新竹報導
「二０二五北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」八日於北埔鄉登場，今年以「茶香四溢，有柿來寮」為主題，串聯在地石柿與膨風茶兩大特色農產，從茶席體驗、DIY 手作、市集展售到客家表演與孩童競賽，吸引上千名民眾共襄盛舉，為秋日山城注入滿滿活力與香氣。
北埔鄉長莊明增表示，「有柿來找茶」是北埔最具代表性的秋日盛事，透過百人擂茶的集體行動，把人們聚攏在一起，也把茶與柿的故事延伸進每個家庭的日常。以茶為媒、以柿為引，把文化、產業與旅遊連成一條線，打造屬於北埔的秋日茶香品牌節，在茶香縈繞與笑語喧闐之間，感受北埔以土地為名的款待。
北埔鄉公所表示，最受矚目的開幕儀式以「百人擂茶」拉開序幕，由社區成員與民眾共同參與，依古法「擂、磨、沖」將花生、芝麻與茶葉搗出層次香氣，茶湯入口溫潤回甘；百人同擂的壯觀畫面在現場掀起陣陣掌聲，象徵北埔「一起做、一同享」的凝聚精神，也把「以茶會友、共享豐收」的祝福送給每位到場的朋友。
現場同步發表全新北埔在地茶品牌「東方韻」。品牌以傳統工藝為根、融合現代設計語彙，從茶品選料、製程管理到外觀包裝，全面體現北埔茶產業邁向品牌化與永續化的決心與實力。結合市集現場的青年品牌與小農攤位，讓遊客能一次體驗東方美人茶的細緻風味、選購手作茶點與石柿伴手禮，把北埔的好味道打包帶回家。
整體活動以「文化、產業、觀光」為主軸貫穿全日動線。「膨風擂台賽」民眾輪番上台用客語說故事、講笑話，以詼諧幽默的方式展現北埔的人情味與語言魅力，現場氣 氛熱烈，笑聲不斷。沿線茶席試飲與導覽，則讓遠道而來的遊客在行走之間與產地做最貼近的交流。
其他人也在看
北埔「有柿來找茶」百人擂茶揭幕 新品牌「東方韵」發表
秋日的北埔山城好熱鬧！新竹縣北埔鄉「有柿來找茶」產業活動，結合在地石柿與膨風茶兩大特色農產，今天在俥亭停車場以「百人擂茶」拉開序幕，現場同步發表全新北埔在地茶品牌「東方韵」，也為明天登場的膨風路跑活動打頭陣。北埔鄉長莊明增表示，「2025 北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」，今年以「茶香四溢，有自由時報 ・ 12 小時前
習近平笑得好開心！白宮公布川習會「笑瞇眼照片」中國民眾看不到
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上月30日與中國國家主席習近平週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行面對面會晤，這是兩位領導人6年來的首次正式會面，受到全球關注。白宮近日公布釜山峰會上習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象截然不同，引發熱議。然而，在北京當局的封鎖下，中國民眾在國內都看不到習近平罕見露出笑容的畫面。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平一向以嚴肅穩重著稱，鮮少公開展露笑容，這主要是因為中國政府及國家媒體長期致力於塑造他嚴肅、權威的形象。然而，白宮在美中釜山峰會後公布一組照片，呈現了習近平不同的一面。在峰會上，川普和習近平面對面而坐，身旁是各自的官員。 在一張照片中，川普伸出手臂越過談判桌，向習近平展示一張手卡，手卡上的內容不明。另一張照片中，習近平雙眼微閉、露出笑容，身旁的外交部長王毅也在笑。這些照片是否按照時間順序排列，目前尚不清楚。白宮公布的照片呈現了習近平罕見的另一面，而這一面在中國官方媒體發布的畫面中幾乎看不到。 此外，路透社捕捉到習近平在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會期間與韓國總統李在明互換禮物時開玩笑新頭殼 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 16 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
護理女神謝侑芯命案，大馬歌手黃明志被爆出在案發現場，且疑似持有毒品，曾一度交保；失聯一段時間，6日再度現身投案。根據當地法規，若罪名確立，光是持有、使用毒品，黃明志恐被判處「最多9下鞭刑」，若情節嚴重會鞭更多下。資深媒體人林裕豐提到，之前受邀看過鞭刑影片，光是打一下就讓人心揪一下，更強調「看完所有人都安靜」！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前