2025《協易盃》人工智慧創新應用競賽 打造台灣金屬成形產業新頁

2025《協易盃》AI in Servo Stamping人工智慧在伺服沖壓創新應用競賽落幕。 圖：台灣塑性加工學會/提供

[Newtalk新聞] 為能激發青年學子與工程人才對AI在伺服沖壓製程中的應用，以啟發智慧製造技術的創新思維，由台灣塑性加工學會主辦、協易機械工業冠名贊助的2025《協易盃》AI in Servo Stamping人工智慧在伺服沖壓創新應用競賽，歷經激烈競賽前八強團隊，日前在國立中山大學國際研究大樓進行現場簡報，最後由金屬中心「VB - 金屬成形研究團隊」奪冠，高科大「壓出AI情」獲得亞軍，高科大「野獸前輩」榮獲第三名。

「2025《協易盃》AI in Servo Stamping人工智慧在伺服沖壓創新應用競賽」由台灣塑性加工學會主辦、協易機械工業股份有限公司冠名贊助，邀請全台技職與大專院校的優秀團隊、企業界人士、法人單位組隊參與，競賽特別聚焦於AI在伺服沖壓製程中的應用，藉以讓青年學子與工程人才透過競賽來創新智慧製造的技術及思維，發展具創新性與產業價值的數位成形技術解決方案，齊心打造台灣金屬成形產業的智慧新篇章。

台灣塑性加工學會長期致力於推動產學交流與技術創新，這次活動已連續第五年由國內沖壓機領導品牌「協易機械」贊助舉辦，並由國立高雄科技大學機械工程系共同主辦，獲得多所研究中心及產業單位熱烈響應與支持，包括鍛造輥軋工程研究中心、模具工程系、連續輥軋智慧成形技術聯盟，以及岱冠科技、安博先進、祐謙科技、MSC Software Taiwan等公司。

協易機械副總賴金靖表示，公司已連續第五年贊助台灣塑性加工學會舉辦協易盃競賽，我們鼓勵學術單位參與，為沖壓製程技術注入新的設計思維與分析方法，結合公司產品，進行學術研究之外，也提供學生提早與業界接軌的平台，為產業培育優秀人才，精進塑性加工核心技術的發展。

台灣塑性加工學會理事長許光城表示，台灣塑性加工學會秉持推動金屬成形技術創新與產學合作的宗旨，今年特別結合人工智慧與伺服沖壓技術，舉辦《2025協易盃》AI in Servo Stamping競賽，期望培育具備智慧製造能力的新世代人才，提升國內金屬加工產業競爭力，也特別感謝協易機械自2021年起長期贊助，以堅實的技術與資源支持人才培育，促成產學深度連結，更為台灣金屬成形技術注入持續向前的推動力量。

冠軍隊伍金屬中心「VB - 金屬成形研究團隊」工程師陳奕誠表示，這次競賽以「沉水泵補不鏽鋼金屬殼件之沖壓模具設計導引AI模組開發｣為主題，因為了解中小企業在產品模具開發上的困難，希望透過AI模組開發，協助企業快速落地使用，降低生產開發上的成本與品質風險。透過競賽完成AI模組初版開發，但仍有許多細節仍需持續優化與改良，期望未來有機會與各機構先進們、學術專家們共同合作開發，協助台灣的產業技術升級轉型。

第二名的高科大「壓出AI情」的機械系碩二學生林鈺烜說，他選擇「胚料厚度、回彈角度及成形力的研究」為主題，線上執行過程中發現回彈角度預測結果不準確，在尋找影響因子後發現成形力是最大影響因素，過程中學習導入AI模型BPN倒轉遞網路神經系統來幫助訓練數據，去做5折的交叉印證。感謝評審青睞，透過比賽讓我們學習更多解決問題的研究方法。

第三名高科大「野獸前輩」的碩二生曹榮軒、碩一生黃士驊則以「AI伺服沖壓曲線優化系統」為主題，透過競賽能更熟希Simufact軟體應用，從設定主題、報名、投入研究，一直試作不斷調整，透過資料預處理再與軟體檔案磨合，三個月來獲益良多，並能提前了解產業的需求，對未來就業有極大助益。

此次競賽不僅展現青年學子與工程團隊在AI與伺服沖壓領域的創新能量，也串聯產官學研的技術交流，為台灣金屬成形產業注入新的思維與動能。協易機械亦期盼透過持續投入產學合作與技術倡議，陪伴更多優秀人才投入智慧製造的研發與應用，共同推動產業邁向更高效、智慧與永續的未來。

