「2025 台中國際插畫博覽會」盛大登場 打造城市年度最強插畫盛事

【警政時報 薛秀蓮／台中報導】插畫迷看過來喲！由開翔國際展覽主辦的《 2025 台中國際插畫博覽會 》將於12月19日起一連三天於「 台中國際展覽館 」盛大登場，早鳥票同步開賣！今年台北國際插畫博覽會首次移師台中，是亞洲近年最受矚目的旗艦級插畫展覽，以全新主題「 旅圖之中– Sketch the Journey 」引領觀眾踏上一段從巷弄走向無垠旅程的創作冒險，打造中台灣前所未有的插畫城市盛會。

「旅圖之中-Sketch the Journey」主視覺由「愚室實驗所」設計，象徵創作者在旅程中身心靈經歷的累積與轉換。(圖／ 主辦單位提供）

台中國際插畫博覽會延續台北場大獲好評的「 圖圖巷弄 」視覺敘事，並將軸線轉向「 旅程 」、「 探尋 」、「 紀錄 」等創作精神，呈現插畫家們如何在生活經驗中收集靈感、以視覺紀錄心境與感受。有來自台灣、日本、香港、東南亞等地的創作者共襄盛舉，成為今年台中最具節慶亮點的文化盛事。

「 旅圖之中 」：線條記錄旅程，色彩描繪心靈

本屆主題以「 旅程 」作為靈感核心。主辦單位表示：「城市的巷弄是故事的起點，而未來的旅程則讓故事延伸至更開闊的視野。每位觀眾都能在展場裡找到屬於自己的步伐與節奏，就像翻開屬於自己的一本旅程日記。 」因此無論是插畫迷、家庭觀展族群，或是喜愛拍照的社群世代，都能在此找到共鳴。

廣告 廣告

歷屆台北場展會皆吸引爆滿人潮，展現插畫市場的高度熱度與影響力，今年台中場也預期將延續這股熱潮。(圖／ 主辦單位提供）

插畫 IP、產業面貌完整呈現

《 台北國際插畫博覽會 》本次跨區台中，也象徵著在台灣發展邁入全新階段。集結超過四百位國內外創作者、原創 IP 品牌、角色設計師、插畫藝術家與品牌，可謂是近年台中地區規模最大、類型最完整、互動性最強的圖像插畫主題展。近年插畫市場蓬勃發展，創作者跨入商品化、授權、設計師玩具、公仔盲盒等多元領域，展會也特別強化 IP 產業鏈之呈現與合作，展現插畫如何從「 靈感 」走向「 品牌 」，跨界聯名合作的成果包括限量角色周邊、手作商品、插畫雜誌與版畫等，非常值得一看。

打卡必到：聖誕季暖心節慶限定

展覽適逢聖誕節期間，現場特別打造節慶限定場域，包含：巨型聖誕樹、插畫禮物市集、聖誕限定角色拍照裝置、節慶燈飾風格等主題佈景，觀眾可以在展會中打卡、挑選最具節慶感的禮物，創造最溫暖且具療癒力的聖誕回憶。

主辦單位與有亦文創共同推出「 玩具設計師專區 × 聯名限量公仔套票 」，呈現角色從插畫發展為立體公仔的完整鏈結。其中備受各界期待的亮點有： Illustration Taichung 首度攜手玩具設計師 毛毛二 推出線上早鳥限定的「 Illustration Taichung × 小鯊童 」聯名公仔套票，與玩具設計師 momozaza 合作的「 Illustration Taichung × 菜蟲 」聯名公仔套票，自線上平台販售後反應熱烈，引發許多粉絲關注此次展覽。另外，創作者互動活動、作品簽名會、工作坊、角色互動體驗等，更是不容錯過。喜愛插畫創作與注重生活美感的民眾，歡迎與創作者一起走入插畫建構的世界，展開屬於自己的故事篇章。

知名插畫家-恐龍的房間與現場粉絲熱情互動。(圖／ 主辦單位提供）

限量開賣、早鳥票資訊公布：

早鳥票價：NT$ 100（原價 NT$ 160）

早鳥販售期間：至展前一週截止

購買管道：Accupass、ibon

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光