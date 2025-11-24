「2025 台中國際馬拉松」盛大起跑 35國跑者匯聚

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「2025 台中國際馬拉松—酷城市·酷運動 水岸花都 美麗豐后」昨（23）日在后里區花博花舞館盛大起跑。市府運動局表示，今年賽事匯聚來自35國、近三千名的國內外跑者，其中台中市身心障礙體育總會的姊妹會韓國大邱市身心障礙體育會也特別組團參加，展現跨國體育交流成果。跑者沿途可飽覽大安溪谷、東豐鐵馬道、后豐鐵馬道等地風光，以最舒服的速度穿梭山林、河谷與綠色廊道，感受水岸花都的獨特魅力。

▲來自韓國的帕運桌球選手也一起共襄盛舉，讓活動更添運動平權意義。

運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席時表示，台中國際馬拉松有具備國際觀光視野的賽道，以在地自然人文美景接軌國際，是運動結合城市觀光的成功典範。今年韓國大邱市身心障礙體育會組團參賽，更為賽事增添運動平權意義，使這場國際型賽事更具深度與溫度。

主辦單位亦表示，台中國際馬拉松前身為「2018、2019台中世界花卉博覽會國際馬拉松—聆聽花開的聲音」，共有全馬（42K）、半馬（21K）、挑戰（13K）及樂活（6K）四組別，賽道路線通過 AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）認證，補給充足，廣受好評。今年參賽者主要來自菲律賓、香港、日本、印尼、韓國、英國、美國、南非等 35 個國家，透過賽事讓世界看見台中的自然景觀與城市魅力。

運動局說明，台中以宜人氣候與多元城市風貌，已成為國內外跑者喜愛的運動城市。市府以打造「酷運動、酷城市」為目標，今年推動75場路跑、健走及單車活動，包含多場IP趣味路跑、梨山路跑、高美濕地與清水馬拉松、大甲媽 BOBI RUN 等特色賽事，成功吸引眾多跑友參與。市府也透過大型賽事響應聯合國永續發展目標，推動兩性平等（SDG5）與低碳生活（SDG13），並鼓勵市民養成「7333」規律運動習慣，共同打造陽光、健康的運動城市。