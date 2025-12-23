2025 台中新餐廳｜台中美食地圖攻略 5家質感早午餐、話題生甜甜圈必吃

說到台中的美食，很多人最先想到的可能是燒肉、火鍋等餐廳，但除了大家耳熟能詳的店家之外，還有許多值得大家探索的新店。今天要介紹近期新開幕的餐廳、美食，有最近網路上爆紅的生甜甜圈，也有在用餐時可以同時享受視覺與味覺饗宴的特色餐廳、咖啡廳，一起來看看有哪些新開幕的美食可以嘗鮮！

台中美食推薦 #1 sōzai by LayLow

「sōzai by LayLow」就在誠品勤美綠園道旁，是由餐酒館「LayLow」打造的新品牌，餐廳內的空間布置別出心裁，天氣好的時候也很適合在戶外空間用餐；餐點部分也相當有特色，選用台灣在地食材，打造出特色獨具的料理，可以在此好好享受高質感的用餐體驗。

地址：台中市西區美村路一段133巷22號2樓

營業時間：12:00-17:00、18:00-23:00

台中美食推薦 #2 REING Cafe

去年新開幕的「REING Cafe」就在We2 Hotel 唯二設計文旅的二樓，距離台中火車站不遠，交通相當方便。「REING Cafe」提供早午餐、咖啡茶飲、披薩、甜點等選擇，早午餐的部分有奶香炒菇、風味龍蝦蛋沙拉、金磚色子牛拼盤等多種選擇，可以在此悠閒的吃一頓豐盛的早午餐！

地址：台中市中區光復路42-3號2樓

營業時間：9:30-17:00

台中美食推薦 #3 Goûter Amour

於八月正式開始營運的咖啡廳「Goûter Amour」，店名取自法文的下午茶與愛兩個字，店外的植栽搭配店內的擺飾，營造出悠閒的鄉村風格。餐點有開放式三明治、鄉村爐火餐盤等系列可以選擇，另外飲品部分也有鄉村茶、義式咖啡、氣泡飲等多種選擇。「Goûter Amour」就在台中國美館附近，可以在用餐前後去觀賞展覽，順便探索附近的街區！

地址：台中市西區美村路一段596巷3號

營業時間：週一公休，10:00-18:00

台中美食推薦 #4 DAYKEY DONUT

近期在網路上引起話題的生甜甜圈在台中也可以吃得到了！「DAYKEY DONUT」是台中第一間東京日式生甜甜圈專賣店，從試營運期間就吸引許多人排隊購買。生甜甜圈的出爐時段為11:00、14:00、16:00，每天限量，售完為止，記得注意出爐的時間，以免向隅。

地址：台中市南屯區公益路二段38號

營業時間：11:00-18:00

台中美食推薦 #5 生甜甜圈85度C復興研究所

除了剛剛介紹的DAYKEY DONUT之外，上個月剛開幕的「生甜甜圈85度C復興研究所」也推出了原味爆餡、開心果爆餡、草莓爆餡、巧克力爆餡等多種口味的生甜甜圈，銅板價就可以吃到高CP值的生甜甜圈。特別要注意的是，店家雖然早上7:00開始營業，但生甜甜圈是在每日11:00開賣，如果想要嘗鮮的話，記得要注意時間！

地址：台中市南區復興路三段388號

營業時間：7:00-23:00（甜甜圈於11:00開賣）

台中美食推薦 #6 悅椿豆花

今年七月剛開幕的悅椿豆花就在忠明南路上，在此可以吃得到豆花、愛玉、仙草、刨冰等甜品，除了有台中豆花、悅椿豆花、檸檬愛玉等品項之外，也可以自由搭配自己喜歡的配料和湯底。在配料的部分，一定不能錯過結合了台中在地特色的「麻薏粉粿」，吃吃看只有在台中才吃得到的「麻薏」。

地址：台中市南區忠明南路815號

營業時間：週二公休，9月營業時間週日～四 12:00-18:30、週五～六 12:00-20:00（詳見店家粉專）

