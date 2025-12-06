2025 台北寵物展行銷趨勢觀察：內容力引爆「陪伴經濟」，品牌行銷如何搶佔心佔率？

當「毛孩」成為家庭核心成員，寵物經濟也正式從「功能需求」走向了「情感經濟」的新階段。 2025 上聯台北國際寵物用品博覽會（冬季展） 於 12 月 5 日至 8 日在南港展覽館二館盛大登場。走進展場，我們看到的不再只是飼料與貓砂的價格戰，而是一場品牌間的**「內容競技場」**。在短影音與社群當道的時代，誰能將產品轉化為可被體驗、被分享的「內容」，誰就能在年末商機中，贏得飼主的心佔率。 本篇將從展場直擊，歸納出三大行銷關鍵趨勢，解析品牌如何透過「信任」、「互動」與「美學」，重塑人寵關係。

人用級規格與知識行銷，以「信任資產」深化品牌護城河

在競爭激烈的紅海市場中，「信任」是品牌最強的護城河。今年的展會中，我們看見品牌正透過「規格升級」與「知識賦能」來建立權威感。

以毛孩膳坊為例，品牌延續母公司玉膳坊在人類養生食品的優勢，推出寵物專屬的「滴雞精」與「鱸魚精」。行銷策略上，他們不只溝通成分，更強調「毛孩與家人同等待遇」的情感訴求，成功開啟「人寵共食」的養生新賽道。

另一方面，嬌寵醫生 則示範了完美的「知識行銷」。面對日益精細的飼主需求，品牌主打「酪蛋白魚油」與「眼睛保養口服液」，並在展位配置專業諮詢人員。將生硬的臨床數據轉化為飼主聽得懂的照護知識，這種「教育型內容」能有效降低消費者的決策焦慮，讓銷售成為建立信任後的自然結果。

毛孩膳坊與嬌寵醫生透過人用級規格與專業諮詢，成功建立品牌信任度，將「信任」轉化為最強的轉換率。

趨勢二：沉浸式互動體驗，將線下流量轉化為社群擴散力

展覽不僅是銷售場域，更是大型的「實體素材製造機」。品牌如何設計線下體驗，讓消費者主動拿出手機拍攝並上傳社群（UGC），是今年展會的一大看點。

統一毛孩生活館 展區便是最好的例子。除了推廣添加 GABA 放鬆配方的寶多福飼料，現場更設計了「抓重量挑戰賽」與「限時補貨」活動。這種高互動性的機制，自帶娛樂效果與傳播話題，讓每一位參與者都成為品牌的微型傳播節點。

而在科技家電領域，NiceU 毛樂趣 則利用「實測」作為體驗核心。現場展示智慧貓砂機與小米凝結豆腐貓砂的自動清潔與凝結力，直觀的視覺衝擊非常適合拍攝成短影音（Reels/Shorts）。品牌透過「眼見為憑」的體驗行銷，解決了高單價科技產品的信任門檻，同時創造了大量的社群曝光。

統一寵物生活館透過現場的活動，打造吸睛度成功吸引飼主駐足體驗。

趨勢三：視覺美學與生活風格，打造高顏值的「內容傳播力」

當寵物用品成為展現飼主品味的一部分，「顏值」即是正義，更是內容傳播的關鍵。

韓國品牌 JOA PET 以有機棉與環保設計切入，溝通的不只是床墊，而是一種永續的生活態度。而 Pawfect Pets 則精準洞察年輕世代的審美，跳脫傳統寵物服飾框架，主打 「韓系文青手繪風」 的親子裝（人寵共穿）。

這類具有強烈設計感的產品，本身就是極佳的視覺內容。當飼主穿上與毛孩搭配的服裝拍照打卡，品牌便成功地將產品植入到消費者的生活風格（Lifestyle）中，這種「視覺行銷」帶來的渲染力，遠勝於單純的廣告投放。

Pawfect Pets 主打韓系文青風的人寵共穿設計，讓「穿搭」成為展現親密關係的視覺語言。

在碎片化時代，品牌需要全方位的數位行銷整合戰略

綜觀 2025 台北寵物展，單點式的行銷已難以突圍。品牌必須兼顧「內容的深度」、「互動的熱度」與「視覺的廣度」，才能在陪伴經濟的浪潮中站穩腳跟。

然而，面對 SEO 搜尋佈局、短影音製作、社群經營到廣告投放的複雜挑戰，品牌往往分身乏術。

宏林跨媒體整合行銷擁有近 20 年的數位行銷經驗，擅長從市場洞察出發，為品牌量身打造全方位的行銷策略。無論是想透過 SEO 搶佔搜尋排名、製作高流量的短影音內容，或是操作精準的 社群議題，宏林跨媒體都能成為您最強的行銷夥伴，協助品牌在激烈的市場競爭中，不僅被看見，更被深刻記住。

在碎片化時代，品牌需要全方位的數位行銷整合戰略。

