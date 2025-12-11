【2025 台北建材展趨勢】行銷長程品恆：當建材展不再只是賣材料，B2B 行銷正在經歷一場「策展革命」
今天是 2025 台北國際建築建材展開展首日。作為一名協助品牌進行整合行銷的操盤手，每年年底的這場盛會，對我來說不僅是看新品，更是一場關於「傳統產業如何做品牌」的年度總體檢。
在南港展覽館逛了一整天，我看到的不只是建築材料的升級，而是B2B 行銷邏輯的典範轉移。過去那種「Show Girl 發傳單、牆上掛滿產品目錄」的硬推銷時代已經結束。
站在整合行銷的高度，我有以下三個關於今年展場行銷策略的深度觀察：
1. 溝通策略轉向：從「產品規格」到「ESG 解決方案」
過去的建材行銷很直觀：「我的石材最硬、我的塗料最白」。但今年，最成功的品牌都在做一件事：「販售焦慮的解方」。
面對碳費開徵與缺工潮，我觀察到幾個具備整合行銷思維的大廠，已經不再強調單一產品。他們的展位主視覺是「全生命週期碳管理」或「預鑄工法效率模擬」。
這在行銷上是一個高明的 Re-framing（框架重構）。他們將自己從「材料供應商」升級為「營造商的合規夥伴」。對於我們行銷人來說，這提醒了我們：在 B2B 市場，客戶不關心你有多好，只關心你如何讓他在法規下活得更好。 誰能把生硬的 ESG 數據轉化為易懂的商業利益，誰就贏得話語權。
2. OMO 體驗的成熟：展場只是「流量漏斗」的中繼站
以前參展是為了「現場接單」，現在參展是為了「數據留存」。
我注意到今年幾個設計出色的攤位，都導入了非常流暢的 OMO（Online-Merge-Offline）機制。展場沒有堆積如山的紙本型錄（這也不環保），而是透過 QR Code 引導至精心設計的 Landing Page，甚至結合 Line OA 的自動標籤功能。
參觀者在現場觸摸材質（體驗），掃碼獲取 3D 模組檔案（服務），回家後接收品牌的自動化行銷信件（轉換）。展場不再是銷售的終點，而是獲取潛在客戶名單（Leads）的起點。 懂得運用 MarTech 工具將線下人流數位化的品牌，才算真正看懂了展覽的價值。
3.
這是最令我興奮的一點。今年有幾個指標性品牌，大膽地將產品「藏起來」。
例如某個高端衛浴品牌，將展區打造成一個沒有明顯商品的冥想空間，只透過水聲、香氛和光影來傳遞「寧靜」的品牌核心。這種沈浸式策展（Immersive Curation）在傳統建材展非常冒險，但效果極佳——因為在 2,400 個攤位的視覺疲勞轟炸下，「留白」反而成為最強的注意力黑洞。
這印證了整合行銷的一個金律：在高度競爭的紅海，賣感覺比賣規格更具溢價能力。
