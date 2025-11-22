2025「台灣當代人物論壇」登場 聚焦智慧醫療、地方創生與永續願景

記者林昱孜／台南報導

2025「台灣當代人物論壇」22日在台南奇美博物館登場，由奇美醫療體系首次攜手人物誌在府城舉辦。論壇以「智慧醫療大未來」、「護理與地方創生的共融」、「永續企盼」三大主題為核心，邀集總統府、衛福部、國科會及地方創生基金會代表，以及大亞集團、清心福全等產業領袖，共同討論科技、醫療、文化與社會責任的多元議題。

奇美醫院教學部部長廖家德表示，本次論壇匯聚產官學界專家，從健康政策、智慧科技、企業永續到在地創新，展開跨領域對話，強調以「人」為中心，探討科技如何改善生活、社區如何因創生而再現活力。

2025臺灣當代人物論壇11月22日台南登場（圖／翻攝奇美醫院提供）

論壇並串連多項活動，包括 PGY招募說明會與跨專業合作工作坊，介紹奇美五大科別訓練特色，並透過情境模擬強化準醫師的團隊溝通與病人安全意識。醫學人文AMEE分享沙龍則以國際醫學教育視野結合臨床人文故事，展現醫療的溫度。

自本月15日至27日的 《夢想的起源》特展，回顧奇美醫院半世紀發展，呈現南臺灣醫療里程碑；「天涯海角俱樂部—追夢人」活動則分享出國進修與多元職涯經驗，啟發青年探索未來。

奇美醫療體系長期實踐「無牆醫院」理念，將醫療、文化與社區緊密連結。廖家德期盼藉由本次論壇激發社會對智慧醫療、地方創生與永續未來的想像，攜手打造更健康的台灣。



