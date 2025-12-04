2025 台灣醫療科技展／台大 AI 口腔癌快篩 2027 年上線！手機拍照 2 分鐘揪病灶，非專科也能準判

口腔癌是台灣男性惡性腫瘤發生率第四位，每年新增 8 千人，5 年存活率不到 3 成。目前公費口腔癌篩檢是 10 大癌症裡唯一用目視進行初步判斷的癌種，且每 2 年進行一次，難及時發現病灶，為此台大團隊耗時 6 年開發 AI 口腔癌快篩 APP，利用智慧型手機拍攝口腔，2 分鐘即可判定口腔癌及癌前病灶風險，準確率達 95％，預計 2027 年第一季應用於臨床。

2025 年醫療科技展由生策會主辦，匯聚國內外專業人士於 12 月 4 日至 7 日南港展覽館共同探索醫療科技最新趨勢與未來方向。國內醫療龍頭台大醫院除精選 11 項突破性技術，台大也攜手合作院校，呈現 10 項多元創新研發結果，其中一項便是對準現行口腔癌篩檢的痛點。

口腔癌篩檢用眼睛看不夠！AI 篩檢更快更準確

口腔癌篩檢屬公費五癌篩檢之一，提供 30 歲以上、18-29 歲原住民有抽菸或嚼檳榔者（含已戒）每 2 年一次口腔粘膜檢查。若醫師目視或觸診民眾口腔粘膜後，發現有癌前病變或癌症的徵兆，民眾須於 2 個月內至口腔顎面外科或耳鼻喉科專科醫師門診進行切片確診，後續再依醫囑每 3-6 個月定期追蹤。

廣告 廣告

但台大醫學院放射線科主任陳世杰表示，口腔癌患者警覺性不高、診斷頻率不夠及時、具專科診斷能力的口腔外科醫師不多，導致口腔癌患者發現時多已晚期，因此台大整合醫學影像、口腔醫學、生醫工程與 AI 專家，開發 AI 口腔癌快篩系統，透過手機鏡頭拍攝各角度的口腔黏膜影像，系統將於 2 分鐘內偵測、分類和分析口腔癌及癌前病灶，協助非專科醫護快速、準確篩檢。

診斷出來的結果分為無燈無病灶、綠燈無風險、黃燈低風險、紅色高風險，並給予進一步追蹤建議，例如綠燈者建議持續每 6 個月至牙醫洗牙檢查口腔、紅燈者需儘速一週內至牙醫檢查。

4 大黑科技助攻，AI 快篩準確率達 95％

陳世杰說明，該 AI 快篩技術內含「ＭACA 四大黑科技」，包括診所醫師用移動裝置（Mobile）下載 APP 即可使用、APP 內建擴增實境（AR）引導線協助使用者對準口腔內特定部位、影像去識別化將經雲端運算（Cloud Computing）、人工智慧（AI）會在 20 秒內分析完畢並將風險等級結果回傳至裝置上。

目前 AI 口腔癌快篩已有 1,600 人使用，準確率高達 95％，已獲台大 SPARK 計畫、中研院傑出團隊、國科會創業卓越三冠王認證，預計 2027 第一季廣泛應用於臨床，未來也可推廣至偏鄉地區，增加口腔癌篩檢普及度及病人警覺，推動口腔癌早期防治。

文、攝影／周佩怡、圖／巫俊郡