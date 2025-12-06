2025 台灣醫療科技展／基因檢測要不要空腹？家人40歲前得癌要小心！一生一次看懂癌症風險：高風險≠一定會生病

誰值得考慮做基因檢測？醫：40歲前就得癌要特別小心

廖子堯強調，並不是每個人一定要做基因檢測，但有幾種情況，值得和醫師討論：

一等親（父母、兄弟姊妹）中有兩、三人以上罹患相同癌別

家族中有明確診斷為「遺傳性癌症」的個案，例如遺傳性乳癌、遺傳性大腸癌

家族中有好幾位親人，在年輕時（約 40 歲前）罹患同一種癌症

廖子堯說：「如果 40 歲以前，家族裡一再出現乳癌、大腸癌、胰臟癌、攝護腺癌這些癌症，就很建議找專業的遺傳諮詢門診，評估要不要做基因檢測。這個決定不只幫你自己，可能也幫了全家。」

醫院設有專門的基因檢測門診，主要服務「健康或想了解風險的族群」，避免和正在治療中的癌症病人混在一起，諮詢當天會協助畫出完整家族樹，評估風險，再一起決定是否檢測。

高風險≠一定會生病 關鍵在生活方式

民眾最常問的問題之一就是：「測出高風險，是不是就一定會生病？」「那如果低風險，是不是就可以放心不管？」

廖子堯解釋，基因給的是「風險趨勢」，不是結果宣判。「檢測會告訴你，比起沒有帶這個基因的一般人，你的風險高幾倍。但會不會真的發病，還是跟後天環境、生活習慣有很大關係。」他舉例，若一個人肝臟相關基因沒有特別問題，但長期大量飲酒，最後還是可能罹患肝病、肝癌；相反地，有些人基因上比較「脆弱」，如果能特別避免風險因子，反而可能一輩子都不發病。

所以，基因檢測的重點是幫你找出「不能亂碰的地雷」，而不是讓你覺得「反正註定會生病」就放棄。

不用空腹、抽血就能做 流程一次搞懂

很多人擔心要不要空腹、會不會很麻煩？廖子堯說，其實基因檢測非常單純：

不需要空腹，平常任何時間來都可以

只要抽一管或兩管周邊靜脈血送檢即可

如果是檢測約 500 個基因，約需 2 週

檢測約 2 萬個基因的「全外顯子檢測」，約需 1 個月

廖子堯解釋，這類檢測不同於一般抽血，看的不是肝腎功能、電解質這些「會變動的數值」，而是從細胞裡把基因萃取出來、打碎、重組，再用電腦分析，流程相對耗時，但這是一輩子一次就可以的檢測，因為我們檢的是你的先天基因，從出生就決定，不會隨環境改變。

全外顯子基因檢測為自費，可一次看完 2 萬多個基因，涵蓋癌症、慢性病風險、用藥反應、部分罕見疾病等資訊。

做之前先問清楚：資料怎麼保護？

基因資料極為敏感，廖子堯提醒務必確認：

會不會提供給第三方？ 資料由誰保存、誰能查看？ 有沒有醫師完整解讀與後續追蹤？

案例分享：早知道可以改變生活型態

一位 40 歲乳癌患者檢測出 BRCA 基因異常後，她的妹妹在 30 多歲時接受基因檢測，也確定帶有相同變異，妹妹目前尚未發病，但已開始規律篩檢與追蹤，並刻意避免抽菸、飲酒、過度放射線暴露等風險因子。

選檢測公司不是比價格：專業團隊＋認證實驗室才是關鍵

同樣叫「基因檢測」的產品，品質可能差非常多。他建議優先選擇：

有完整專業醫療團隊負責解釋的醫療院所或合作單位

通過相關實驗室認證的檢驗單位

有做過完整驗證、具備科學證據支持的檢測平台

如果能慎選團隊、懂得保護隱私，並把檢測結果變成調整生活的指南針，基因檢測就不會是恐懼的來源，而是一輩子為你加分的工具。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

