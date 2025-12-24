2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）
踏入 12 月，除了 Spotify Wrapped 或 Instagram 的年度回顧外，現在連你的 人工智慧 (AI) 夥伴也能為你總結過去一年的點滴。 OpenAI 正式宣佈推出名為「Your Year with ChatGPT」的全新功能，讓用戶查看自己與 ChatGPT 在 2025 年 的互動數據與精彩時刻。
哪些用戶符合資格？
根據 OpenAI 的官方公告，這項功能目前正逐步推送給位於美國、英國、加拿大、紐西蘭以及澳洲的用戶。
若要開啟此功能，用戶必須滿足以下兩個條件：
已開啟記憶 (Memory) 功能。
已開啟對話紀錄 (Chat History) 功能。
如何查看你的年度回顧？
如果你身處上述地區，或你的帳戶已獲得推送，可以嘗試以下步驟：
確保你的 ChatGPT app 已更新至最新版本。
在對話介面點擊 + 號。
直接輸入指令：「show me my year with ChatGPT」。
系統隨即會根據你過去一年的提問習慣、常用話題以及與 AI 的互動次數，生成一份專屬的年度報告。
更多內容：
Spotify Wrapped 年度回顧上線，你的收聽年齡幾歲呢？
回顧 2025 十大科技新聞 WhatsApp 佔三，仲有「尿袋」起火、Win 10 大限、Cloudflare 全球死機
最驚喜、最失望？回顧 2025 年十大科技產品（iPhone 17、Nano Banana、Switch 2）
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
手機王公布2025年度調查！揭曉最佳手機 拿最多獎項的不是iPhone
在過去一年中，哪些手機最令人印象深刻、最具代表性？《SOGI 手機王》舉辦「SOGI 2025 年度調查」，邀網友一同參與票選。歷經一個月調查，選出「最具創新力品牌」及多項「年度最佳手機」。除了手機票選，本次也同步納入「網友 AI 使用行為」調查，結果顯示 AI 已深度融入日常生活，成為使用者不可或缺的核心工具。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
張文有手機有門號卻不用 詭用「平板+eSIM」
張文有手機有門號卻不用 詭用「平板+eSIM」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
遇危險如何自保？她推1款APP：無聲報案+搜證+定位
生活中心／楊佩怡報導凶嫌張文12月19日在台北車站投擲煙霧彈，隨後又在車站及中山站一帶持刀隨機砍殺民眾，事件震驚全台；張文行凶後則逃至誠品南西店頂樓後墜樓身亡，總共釀成4死（含嫌犯）11傷的悲劇。現場的血腥、殺戮畫面，讓眾多目擊者遲遲無法忘懷，產生嚴重陰影。對此，財經網美胡采蘋發文建議民眾可先下載「這款APP」，此APP不僅可以一鍵報案，還可以全程搜證，更可以精確定位。民視 ・ 1 天前 ・ 7
LINE帳號被盜關鍵在「這串數字」！官方揭5大詐騙手法＋3話術陷阱…「1功能」搶回帳號
LINE在台用戶數達2,200萬，滲透率逼近95~99.4%，且過半用戶是重度使用者，不論是聊天、工作、購物、金融、社群群組或商務聯繫，都離不開它。但這也讓詐騙集團盯上LINE平台，不斷翻新手法，騙取使用者帳號與個資。近日LINE官網即公布5大詐騙套路，包括「免費抽遊戲幣」、「填寫超商寄送資料」、「徵家庭代工」、「假的徵才廣告」、以及「高價收購LINE認證碼」等。LINE官方示警，民眾切不可輕易將「認證碼」外流，一給帳戶就會被盜取。新北市政府警察局婦幼警察隊則提醒，如果帳號已綁定電話號碼、Apple ID或Google帳號，可使用LINE「再次登入」功能，搶回你的帳號。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
ChatGPT耶誕彩蛋曝！輸入「這符號+照片」獲影片
人工智慧為今年耶誕節增添驚喜！ChatGPT推出「通關密語」彩蛋，輸入禮物盒符號並附照片，即可獲得耶誕老人送禮的13秒專屬影片。Gemini和Sora平台也提供免費AI耶誕影片製作服務，讓使用者能以獨特方式與親友分享節日喜悅。Synthesia更支援繁中，讓耶誕老人開口說中文！這些AI工具讓傳統耶誕祝福更添創意，為節慶增添話題與樂趣。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
警方清查張文通聯發現有2個門號 一度欠費停話家人幫忙繳清
台北市警方組成專案小組全面爬梳張文相關金流紀錄、通聯資料，警方查出，張文曾經使用的手機門號有2個，分別是中華電信與遠傳，其中遠傳門號在去年11月就已因欠費停話；中華門號則是持續使用，但主要是搭配平板電腦來上網，近月來幾乎沒有任何撥打、接收電話的紀錄。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
聖誕旗艦裝置優惠一次到位 iPhone 17最高現折4萬、送8GB上網
聖誕節將近，遠傳啟動年底最大規模的智慧裝置聖誕優惠檔期，一次集結熱銷品牌，涵蓋全新iPhone17系列、Apple Watch、iPad，以及三星、OPPO、vivo等最新AI旗艦手機與平板裝置，壓軸祭出從指定資費加碼、舊換新高額折抵、空機與配件優惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不能出聲如何報警？這款APP免打電話、還可快速定位 一文看懂無聲報案
北捷攻擊事件後，各界紛紛關注社會安全議題。財經網美胡采蘋發文指出，為以防萬一，可下載「110視訊報案」APP協助在危急時報警。而APP官方說明，在該軟體內填好自己資料、允許定位等權限，可確保報案「快狠準」，免打110電話，使用手機錄影即蒐證、警方也能快速找到報案人的定位，當危急情況無法發出聲音時，還可傳簡訊與受理人員對談。不過，該APP要在網路良好處使用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
魔鬼在細節裡！二手手機電池健康度與螢幕烙印問題檢查全攻略
在二手手機的交易市場中，特別是像 Yahoo 拍賣這樣的電商平台，手機的外觀品相很容易從照片中看出來，但真正決定手機高 CP 值和轉售價值的魔鬼，卻藏在兩個難以用肉眼立即察覺的細節裡：電池健康度 和 螢幕烙印 (Burn-in)。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
三星DRAM傳獲蘋果認可 成iPhone大咖供應商
[NOWnews今日新聞]美國科技龍頭蘋果一向以嚴苛挑剔著稱，但消息指出，三星一種DDR產品最近連蘋果都已經認可，那就是LPDDR（低功耗DRAM），韓媒報導，三星以一款「無名英雄產品，橫掃蘋果供應鏈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
想跨區看Netflix、保護隱私？2025壓軸VPN選購指南 8大情境解析教你怎麼使用VPN
在生活或工作中是否經常聽到「VPN」，感覺好像有需要，但又不是那個肯定，小編給你一個肯定答案：不要懷疑，你需要！只要是經常上網、想要保護資安或是想要玩遊戲、跨區看到更多Netflix影片，你就需要選一款VPN。VPN會給你隱形斗篷隱藏IP位址，還有安全護盾防止駭客偷窺，同時還有瞬間移動的能力，改變虛擬位置，翻牆使用。至於VPN是什麼？該怎麼挑選？台灣最多人使用的VPN，包含：Surfshark、NordVPN、Norton VPN等各家優勢有哪些？一文快速看懂。Yahoo夯好物 ・ 10 個月前 ・ 發起對話
攜手理光RICOH GR！「街拍神器」realme GT 8 Pro登場、售價出爐
全球成長最快的智慧型手機品牌 realme，今（23）日正式推出全新旗艦機realme GT 8 Pro。realme始終致力為年輕用戶帶來超越期待的科技體驗，本次新機與攝影界的傳奇隨身街拍相機——理光RICOH GR聯手，四年磨一艦、開啟街頭新傳奇，推出業界首部搭載「RICOH GR影像」的最強街拍神器realme GT 8 Pro，從光學到體驗全面復刻，深度訂制理光GR防眩光主鏡頭、導入五款經三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
雷軍宣佈小米17 Ultra 實現 75mm-100mm 連續光學變焦
文章來源：Qooah.com 雷軍通過社交平台透露了即將推出的小米17 Ultra 在影像方面的重大突破。這款新機搭載的 LEICA 2億像素光學變焦系統，它繼承了專業相機變焦鏡頭的技術理念，可在整個變焦範圍內實現完整的 2億像素光學直出。 小米17 Ultra 首次由單顆鏡頭覆蓋四大經典人像焦段，並實現了 75mm 至 100mm 的連續光學變焦能力。相比前代產品，其長焦性能獲得明顯提升。該鏡頭還採用了 3G+5P 雙浮動鏡組設計，並取得了 LEICA APO 光學認證，確保畫面具備出色的解析力與色彩表現。 雷軍特別強調，這是一項真正基於光學變焦的創新，而非數碼模擬，將成為面向未來的新一代長焦解決方案。按照計劃，小米17 Ultra 將於12月25日正式發佈，官方稱其為小米歷史上影像實力最強的旗艦機型。Qooah ・ 15 小時前 ・ 發起對話
南陽實業簡訊系統遭駭！「現代汽車」台灣車主收駭客簡訊
南韓汽車大廠現代（HYUNDAI）在台總代理南陽實業傳出簡訊系統遭駭客組織入侵，23日下午部分車主收到以「DireWolf Ransom Group」名義發送的簡訊，聲稱個人資訊與車輛資訊已外洩，呼籲車主若日後遭受詐騙或損失，務必追究車廠責任並要求賠償，引發外界對個資濫用的高度疑慮。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
macOS Tahoe 螢幕災情還沒完？Studio Display 閃爍問題持續擴大
根據外媒報導，自從 Apple 在今年 9 月推出 macOS Tahoe（macOS 26）之後，有越來越多 Mac 使用者回報，只要外接 Studio Di三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 1
3大電信推樂齡優惠方案；網傳影片方案多處與現實不符
網傳「65歲以上手機月租費隱藏方案曝光，每月只要149元」？ 三大電信業者確實有推樂齡優惠方案，但網傳內容多處錯誤，是AI生成的內容農場影片。 發佈：2025-12-24 更新：2025-12-24 報告編號：3952 查核記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯 責任編輯：陳偉婷 發佈：2025-12-24 報告編號：3952 記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯；責任編輯： 近期社群平台與通訊軟體廣泛流傳一段影片，聲稱國內三大電信業者針對60歲以上長者推台灣事實查核中心 ・ 3 小時前 ・ 1
還在忍手機卡頓？一般人最常換手機的6大瞬間 中2個真的該換了！
編輯/鄭欣宜撰文 很多人嘴上說手機只是工具，實際上卻是每天醒來第一個看到、睡前最後一個放下的「靈魂伴侶」。所以當妳開始動念「是不是該換手機了」，那通常不是一時衝動，而是手機真的在用各種方式向妳求救。只享民頭條 ・ 17 小時前 ・ 1
realme GT 8 Pro登台！攜手RICOH打造「最強街拍旗艦」、奧斯頓馬丁Aramco F1限量版同步引進
繼日前在中國市場發表，並且在後續推出國際市場版本後，realme宣布在台引進年度旗艦realme GT 8 Pro，同樣主打與RICOH (理光)深度合作的「GR影像系統」，以及與奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名的賽道限量版，試圖以「最強街拍旗艦」之姿，將品牌形象推向新高點。Mashdigi ・ 20 小時前 ・ 發起對話
ChatGPT聖誕彩蛋曝光 指令只要輸入這符號
【記者趙筱文／台北報導】ChatGPT在聖誕節前夕悄悄為用戶送上一顆彩蛋。只要在對話框中輸入一個「🎁」禮物盒Emoji，就會直接觸發由Sora製作的聖誕節驚喜影片，畫面中可看到聖誕老人親自登場送禮，還能結合使用者上傳的照片生成專屬內容。根據《壹蘋新聞網》實際測試後確認，該功能目前已在ChatGPT中開放體驗，但每個帳號每天僅限使用一次。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2