「2025 國姓鹿跑」盛大開跑 三鹿開道成功到

南投縣國姓鄉在具百年歷史的楞嚴宮廣場盛大舉辦「2025 國姓鹿跑」。（國姓鄉公所提供）





南投縣國姓鄉於12月13日，在具百年歷史的楞嚴宮廣場盛大舉辦「2025 國姓鹿跑」。今年賽事以「三鹿開道 成功到！」為主題，串聯國姓在地文化景觀與自然美景，打造兼具挑戰與觀光價值的賽道，邀請全國 800 位跑者齊聚國姓，用雙腳探索山城魅力。

在今日活動中，國姓鄉長邱美玲、國姓鄉民代表會主席賴權藝、楞嚴宮主委彭寶聰、南投縣國姓鄉糯米橋休閒農業區推展協會理事長黃國峰、林芳伃議員等多位地方士紳共同出席，展現對活動的高度重視與支持，期盼透過鹿跑賽事讓更多人認識國姓，體驗山城的獨特魅力。

廣告 廣告

貴賓鳴槍起跑！（國姓鄉公所提供）

本屆賽事規劃 四大組別：快樂組（4.5 公里）、挑戰組（13 公里）、超半馬組（23 公里）及全馬組（42.195 公里）。賽道沿線經過鄭成功石雕像、國姓老街、石門福德祠、北港國小、梅林派出所、北港溪糯米橋、北圳水橋、茄冬樹公與中原部落等地，跑者將在奔馳間欣賞田野風光與文化古蹟，感受自然與人文交織的獨特氛圍。

跑者奔馳於山水之間，體驗山城的獨特魅力。（國姓鄉公所提供）

其中，快樂組適合親子參與，能輕鬆享受大旗社區及祖玄宮的人文風光；挑戰組賽道穿越國姓老街，沿途熱鬧商圈與護國宮展現地方人情味；超半馬組則途經三級古蹟「糯米橋」，跑者能親身感受歷史之美；全馬組挑戰極限，完整串聯北梅橋、長春橋、長雙橋等地標，體驗國姓山河之壯闊。

跑者勇闖終點。（國姓鄉公所提供）

除了賽事本身，主辦單位更精心規劃 補給站亮點，讓跑者在運動之餘享受國姓在地美食，包括特色小農水果、在地點心，以及特別準備的春水堂珍珠奶茶，以最道地的人情味和美食能量，成為選手們的最佳後盾，今日記者會邱鄉長更是熱情宣布，加碼贈送所有跑者專屬鹿跑棒球帽及全馬、半馬選手特色水壺，希望讓所有跑者都能留下美好回憶。

12月13日活動當天上午六點整，全馬、超半馬及挑戰組率先起跑，六點十分快樂組登場，現場還安排暖身操、頒獎典禮及特色攤位，讓活動更具嘉年華氛圍。所有完賽者將獲贈紀念獎牌、完跑證明與特色伴手禮，包括國姓濾掛式咖啡、鹿茸酒（18 歲以上）、草莓苗小盆栽與完賽餐點，還有地方社團加贈帽子與毛巾，充分將運動與地方特色完美結合。

「國姓鹿跑」不僅是一場運動盛會，更是一場文化、觀光與美食的山城之旅。南投縣國姓鄉誠摯邀請全國跑友，齊聚國姓，共同奔馳於山水之間，感受鹿跑帶來的熱血與感動。

更多新聞推薦

● 大溪月眉人工濕地落羽松倒映水岸 冬季限定美景等您來打卡