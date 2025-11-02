2025 國際佛教花藝論壇藝術展 11/2登場

▲活動現場合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2025國際佛教花藝論壇藝術展今(2)日下午於福華飯店B1F福華名品「想生活FORMULA LIFE」隆重揭幕，活動以「花開覺路．藝映禪心」為主題，匯聚來自國內外的佛教藝術家與花藝師，共同以花為語言、以藝為橋梁，展現佛法、自然與藝術交融的生命之美。

該場盛會由大同世界慈善會創辦人、全國道場總住持釋圓三法師主辦。釋圓三法師長年致力於弘揚佛法與推動慈善關懷，以「真、善、美」為核心理念，將慈悲落實於社會服務，並將智慧融入文化教育。以柔軟的心懷與堅定的信念，釋圓三法師推動無數慈善與文化藝術活動，啟發社會大眾從美學中體悟佛法精神。

開幕現場花香瀰漫，呈現莊嚴而雅致的氛圍，彷彿能映照出「花開即法，花落亦禪」的深遠意境。本屆論壇特別邀請釋日華法師擔任現場花藝示範嘉賓。釋日華法師自幼成長於金瓜石山林之間，以花草為友、以自然為師，將茶道與花藝融為一體，開創「花中有禪、茶中見心」的藝術風格。她主張「植物有靈、眾生皆具佛性」，以柔和深邃的創作，引導大眾在觀花中見心、於行藝中修行。

主辦單位表示:此次國際佛教花藝論壇與藝術展，除了花道家釋日華法師示範人文花道外，台灣、韓國及日本插花名家也於現場示範精湛的花藝，活動中亦邀請港都歌舞藝術團、520環保打擊樂團、大同世界福華舞蹈團、觀自在佛舞團及北門敦煌舞團的學員以音樂及舞蹈表演來傳遞愛與幸福，希能藉此次活動讓觀賞花藝的民眾體會禪的靜謐與慈悲，並以藝術為媒介，促進跨文化、跨宗教的心靈交流，讓民眾感受到花藝自然流動的心靈之美。花藝展至11/3歡迎民眾一起來體驗”花藝の美”。 （圖／記者王雯玲翻攝）