2025 國際金融博覽會 金融科技Ｘ數位生活，財金公司「推5大亮點」

2025年「台北國際金融博覽會」為期3天在世貿展覽館盛大舉行，逾百家金融業者，近500個攤位聯合參展，為了讓民眾金融科技更貼合民眾的日常生活，財金公司今年以「守護・普惠・創新」為主題，並且推出「數位金流平台」、「TWQR支付」、「TWQR乘車碼」、「金融阻詐聯防平台」與「金融Fast-ID」等「5大亮點服務」，讓民眾親身體驗「最生活化」的金融科技魅力！

「財金公司『守護、普惠、創新』 展區記者會」 與會貴賓大合影。（圖／財金公司提供）

繼「全民普發6000元」，今年政府推出「全民+1政府相挺」普發現金一萬元，而財金公司也在中央銀行指導下建置「數位金流平台」，讓民眾可以透過「一站式的服務」完成登記、領取、使用，民眾只要透過政府指定之五項通路即可完成領取，讓金融科技真正走入生活，事實上，財金公司今（2025）年已成功支援客委會發放「客家幣」數位券，並展現「款券合用」、「TWQR 通路共享」等創新應用，實現文化推廣與地方經濟雙贏。

財金公司展區：「TWQR支付」應用—數位迷你市集。（圖／財金公司提供）

其次，財金公司在展區中與臺灣銀行、國泰世華、中華郵政、元大銀行、農金資訊、愛金卡、全盈支付、歐付寶等14家金融與電支機構共同打造5大展區，也推出「體驗動換好禮」闖關活動，讓民眾實際體驗到數位支付的便利與樂趣。

而各式各樣的支付平台QR Code總讓人在結帳時頭昏眼花，財金公司整合銀行與電支體系，以「TWQR」為共通標準，打造「互聯互通」的支付新生態。目前全台支援店家已突破64萬家，更延伸至韓國四大超商、免稅店、咖啡品牌與愛寶樂園等 32萬家商店，讓跨境支付生態圈從國內拓展到國外，也為觀光產業注入新動能。

財金公司展區：「TWQR支付」應用—購物消費。（圖／財金公司提供）

對於通勤族、國外旅客來說，若能一機在手暢遊台灣，絕對是在方便也不過的事情，而「TWQR」看準市場需求，將「TWQR」延伸至大眾運輸交通，目前已支援高雄捷運、輕軌、台中捷運、新北輕軌、多縣市公車與渡輪，台北捷運也即將在明(115)年1月支援TWQR乘車碼，讓民眾無論是日常通勤、跨城旅行，都能感受到便捷無縫的行動支付，也推動綠色交通與具體實踐永續發展！

為響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，今年展區更與刑事警察局合作設置了超有趣的 「防詐互動體驗區」，把嚴 肅的防詐議題變成全民參與的趣味活動！民眾可透過互動式螢幕的快速答題，檢測自己的「識詐指數」，讓民眾 輕鬆學習防詐知識、強化警覺意識，以行動推廣全民防詐意識，凝聚守護金融安全的力量。

