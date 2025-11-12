2025「天下人才永續獎」 慈濟獲NGO非政府組第一名

《天下學習》舉辦之2025「天下人才永續獎」，12日午間於台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，慈濟基金會第二年獲非營利事業-非政府組第一名，國家發展委員會副主委詹方冠頒發獎盃，由慈濟基金會副執行長劉效成代表出席領獎；台北慈濟醫院則是獲得醫院類第一名，由副院長徐榮源代表出席領獎。

天下雜誌表示，「天下人才永續獎」今年是第三屆舉辦，今年共有179家企業/機構報名，最後由27家企業/機構獲獎；其中，入選的百強企業，串聯成台灣第一個以「投資人才、共創未來力」為核心的人才發展生態圈。而這些企業以系統化的人才培育策略、跨世代共學文化與長期投入的發展藍圖，打造讓員工「能學習、有成長、願久留」的永續職場。

廣告 廣告

評審之一的天下雜誌學習事業群總經理劉鳳珍表示，獲獎企業對員工的照顧，「在過去三年持續性地、明顯性地進步。」她分享台灣企業對人才管理的思惟已從獨善其身走向兼善天下，除了薪酬、福利、培訓外，如今包含員工育兒支持、中高齡進用、排除女性升遷障礙，甚至退休準備都進入企業的管理雷達，開始實踐全人關懷的管理模式。

今年令所有評審驚艷的是，有鑑於台灣已邁入超高齡社會，人口老化迅速，劉鳳珍分享：「許多企業開始協助員工關注長照議題。」包含企業自建長照中心、為有長照需求的員工導入長照教育與諮詢，或與長照機構合作，目的都是為了讓員工安心工作，久留職場。

慈濟基金會表示，身為本土非營利組織深知取之社會、用之社會之道理，對內提昇同仁職能，以發展其職涯永續，對外以海納百川，推展社會教育，以做中學、學中覺的方式，落實知行合一，以期厚植社會人力資本，為永續社會之發展做為基石。

「感恩、尊重、愛」是我們的核心理念，內修誠正信實、外行慈悲喜捨，建立以人為本、宏觀天下的價值觀，結合ESG及DEI指標，推動與實踐多元、公正與包容的人文環境。

教育訓練制度方向與時俱進，將原四類課程類型(管理類、職能類、共識類、自我啟發類)調整為5大類(管理類、專業類、通識類、志工人文類及職業安全類)，除了結合核心專業職能，亦鼓勵同仁參加人文活動與志工體驗。

自2021年因新冠肺炎疫情影響，開啟線上教育訓練平臺，透過直播課程，讓同仁仍保有充足的學習資源；2022年起將教育訓練系統化，同時記錄同仁學習與成效，並可隨時隨地觀看課程，學習不間斷。透過完善的資訊系統，也能輔助教育訓練的管理、追蹤，以及補充訓練資源。另，因應實務之需，我們鼓勵同仁考取專業證照，強化專業職能。

(撰文:慈濟基金會，攝影:周素瓊)