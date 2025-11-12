2025「天下人才永續獎」 慈濟獲NGO非政府組第一名
《天下學習》舉辦之2025「天下人才永續獎」，12日午間於台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，慈濟基金會第二年獲非營利事業-非政府組第一名，國家發展委員會副主委詹方冠頒發獎盃，由慈濟基金會副執行長劉效成代表出席領獎；台北慈濟醫院則是獲得醫院類第一名，由副院長徐榮源代表出席領獎。
天下雜誌表示，「天下人才永續獎」今年是第三屆舉辦，今年共有179家企業/機構報名，最後由27家企業/機構獲獎；其中，入選的百強企業，串聯成台灣第一個以「投資人才、共創未來力」為核心的人才發展生態圈。而這些企業以系統化的人才培育策略、跨世代共學文化與長期投入的發展藍圖，打造讓員工「能學習、有成長、願久留」的永續職場。
評審之一的天下雜誌學習事業群總經理劉鳳珍表示，獲獎企業對員工的照顧，「在過去三年持續性地、明顯性地進步。」她分享台灣企業對人才管理的思惟已從獨善其身走向兼善天下，除了薪酬、福利、培訓外，如今包含員工育兒支持、中高齡進用、排除女性升遷障礙，甚至退休準備都進入企業的管理雷達，開始實踐全人關懷的管理模式。
今年令所有評審驚艷的是，有鑑於台灣已邁入超高齡社會，人口老化迅速，劉鳳珍分享：「許多企業開始協助員工關注長照議題。」包含企業自建長照中心、為有長照需求的員工導入長照教育與諮詢，或與長照機構合作，目的都是為了讓員工安心工作，久留職場。
慈濟基金會表示，身為本土非營利組織深知取之社會、用之社會之道理，對內提昇同仁職能，以發展其職涯永續，對外以海納百川，推展社會教育，以做中學、學中覺的方式，落實知行合一，以期厚植社會人力資本，為永續社會之發展做為基石。
「感恩、尊重、愛」是我們的核心理念，內修誠正信實、外行慈悲喜捨，建立以人為本、宏觀天下的價值觀，結合ESG及DEI指標，推動與實踐多元、公正與包容的人文環境。
教育訓練制度方向與時俱進，將原四類課程類型(管理類、職能類、共識類、自我啟發類)調整為5大類(管理類、專業類、通識類、志工人文類及職業安全類)，除了結合核心專業職能，亦鼓勵同仁參加人文活動與志工體驗。
自2021年因新冠肺炎疫情影響，開啟線上教育訓練平臺，透過直播課程，讓同仁仍保有充足的學習資源；2022年起將教育訓練系統化，同時記錄同仁學習與成效，並可隨時隨地觀看課程，學習不間斷。透過完善的資訊系統，也能輔助教育訓練的管理、追蹤，以及補充訓練資源。另，因應實務之需，我們鼓勵同仁考取專業證照，強化專業職能。
(撰文:慈濟基金會，攝影:周素瓊)
其他人也在看
慈濟啟動蘇澳災後應變 供2千熱食協助災後復原
鳳凰颱風外圍環流造成許多縣市豪大雨，造成多處淹水、土石流。截至...TCnews慈善新聞網 ・ 17 小時前
靜思一甲子AI讀書會 堅定初衷道心
明年慈濟迎接一甲子，美國作為慈濟在海外的第一個據點，當地志工從今年下半年開始，就陸續舉辦「靜思一甲子的AI讀書會」，資深志工舊法新知、溫故知新，新進志工則透過AI的整理，和資深志工的分享，更全面地...大愛電視 ・ 1 天前
慈濟岡山園區整地 舊連鎖磚刷洗循環再利用
慈濟岡山志業園區規劃興建靜思堂，今年2月陸續拆除老舊建築，志工總動員拆下20年的舊連鎖磚，重新刷洗、再鋪到臨時廚房邊閒置空地，80多位志工從5歲到80多歲都有，來到現場都多學會一項技能。操作挖土機...大愛電視 ・ 1 天前
北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會
北加州慈濟腎友會將在11月16日下午2時至4時，在慈濟北加州分會聖荷西志業中心舉行，地址是2355 Oakland Ro...世界日報World Journal ・ 23 小時前
沙巴洪災發放 至誠關懷撫喪親慟
九月中旬，馬來西亞沙巴，豪大雨釀災。慈濟志工經過好幾個星期，實地勘災並且給予關懷，亞庇慈濟志工整理了受災戶資料，逐一致電邀請，請他們到慈濟亞庇支會，發放祝福金幫助受災戶重建家園。受災民眾 本尼：「...大愛電視 ・ 1 天前
強力展店加暑假助攻 豆府前三季EPS 11.18元
連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠展店效益，加上暑假與節慶帶動聚餐商機，第三季合併營收10.45億、年增8.69%，創同期新高，營業毛利5.42億，年增9.05%，歸屬母公司淨利為1.16億元，EPS 4.34元。豆府前三季累計營收30.05億，年增12.18%，亦創同期新高，歸屬母公司淨利為2.99億元，EPS 11.18元。中時財經即時 ・ 15 小時前
合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者
【記者張嘉誠／綜合報導】 合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張 […]民眾日報 ・ 15 小時前
郭國文盼放寬國人小額匯兌 彭金隆正面回應將研議
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 金管會近年開放外籍移工使用小額匯兌服務後，業務量明顯成長，帶動金融科技普惠應用。民進黨立委郭國文今（12）日在立法院財政委員會質詢時指出，國人出國遊學、留學、公差與旅遊時同樣有小額換匯需求，建議金管會放寬對象，讓國人也能透過線上平台直接換匯、儲值電子支付帳戶使用，不必再親赴銀行臨櫃辦理；對此，金管會主委彭金隆正面回應...匯流新聞網 ・ 15 小時前
哈日族必備神器 出發前先上線買票券抵達直接吃喝玩樂
日本真是一個台客怎麼去都不會膩的旅遊勝地！光是今年1-8月累計赴日人數竟高達450萬人次。只是全球造訪日本的遊客眾多，現在飯店滿房、餐廳爆訂、樂園門票一票難求已成常態。想要悠閒吃壽司、泡溫泉、看富士山，不想花時間排隊、不被匯率手續費搞煩，現在有更聰明的方法，那就是出發前先把所有票券搞定。鏡報 ・ 15 小時前
國民年金明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部12日宣布，因111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率達6.79％，國民年金保險月投保金額將從明年元旦起，由現行19,761元調整為21,103元，各項給付金額同步上調；因政府補助國保保費40％至100%，每人每月自付僅增加43至84元，全年約增37.5億元，將全數納入國保基金，維持財務自給與長期健全。中時財經即時 ・ 15 小時前
Q4高人氣ETF出列 科技、跨國主題型、主動式受青睞！
高人氣ETF出列！第四季以來，共有9檔ETF單位數成長逾2成，鎖定的主題包括半導體、科技、太空衛星、電力、數位支付，以及主動式ETF。至於後市如何看待，來看投信法人怎麼說？品觀點 ・ 15 小時前
2025 ACSIC年會落幕 信保基金引領亞洲地區信用補充體系
第37屆亞洲地區信用補充機構聯盟（ACSIC）國際年會在臺北君悅酒店圓滿落幕。本屆年會由臺灣中小企業信用保證基金（信保基金）主辦，以「運用金融創新提升信用補充機制效率」為主題，吸引來自日本、韓國、印度、印尼、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、菲律賓、柬埔寨、泰國、吉爾吉斯及巴布亞紐幾內亞等總計13國之18個信保機構，及國內金融機構代表等逾200人與會，共同探討金融創新、數位轉型、綠色金融與普惠金融等議題。中時財經即時 ・ 15 小時前
屏東醫院打造職能復健照護典範 全國部立醫院唯一獲優等殊榮
記者毛莉／屏東報導 衛福部屏東醫院在職災勞工職能復健評鑑表現卓越，榮獲最高等級「優等…中華日報 ・ 14 小時前
期貨最新報價 11／12期交所夜盤行情
11/12(三)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)中時財經即時 ・ 15 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 2 天前
晶片荒！黃仁勳急喊要更多晶片 專家最憂：恐無足夠人力開出產能
輝達執行長黃仁勳日前搭乘專機來台，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」，這趟旋風式行程，被外界視為「晶片荒升級」的訊號。專家認為，許多新建晶圓廠雖然硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
最在意的不是薪水？中高齡求職者曝10大找工作考量 薪資只排第二名
台灣邁入超高齡社會，勞動力版圖也正全面重塑。企業普遍認為聘僱中高齡的最大難題是「薪資過高」，並擔心標示歡迎中高齡會影響年輕人應徵意願，然而根據人力銀行調查顯示，其實中高齡求職者最在意的是「地點便利」，另外，高達93.7%年輕人其實是更願意靠近多元友善企業。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
晶片荒=人力荒？黃仁勳開口要2奈米增產！專家憂半導體業過度擴廠恐有「這個」風險
輝達執行長黃仁勳日前旋風式訪台，現身力挺台積電運動會，並直接向董事長魏哲家「要更多晶片」，此舉被外界視為「晶片荒升級」的明確訊號。黃仁勳強調，AI 是這個時代最重要的技術，台灣作為全球半導體製造中心的角色依然關鍵。但專家亦鉅亨網 ・ 20 小時前