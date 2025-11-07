2025「天下永續公民獎」 慈濟連二年獲NGO非政府組第一名

天下雜誌舉辦「天下永續公民獎」，11月07日在台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，慈濟基金會第二年獲主辦方頒發非營利事業-非政府組第一名肯定，由衛福部常務次長莊人祥頒發獎盃，慈濟基金會顏博文執行長為慈濟代表領獎。

2025《天下雜誌》「天下永續公民獎」於10月28日揭曉。儘管美國總統川普上任後大力「反ESG」，但最新調查結果顯示台灣企業的永續路沒有遲疑。呼應今年APEC主題「打造永續明天」，天下永續公民獎評審長、台杉投資董事長林信義觀察，今年榜單最大特色是許多企業在厚植自身ESG的實力後，都開始轉身投入價值鏈共好，為企業的永續明天做準備。

《天下雜誌》於1996率先進行全台首份企業社會責任調查，迄今已逾30年，而「天下永續公民獎」也成國內企業界最重視的年度榮耀。已連續三年奪冠的玉山金控，成為繼台積電、台達電後，第三家永續標竿企業。

《天下雜誌》永續發展策略長熊毅晰表示，今年報名企業有170家，經過評審的評選之後，得出的2025評審關鍵字為「永續價值鏈」，從中分別以治理、社會、承諾及環境四面向來整理出更多的細項關鍵字，在社會面向中，慈濟基金會的安美社區專案投入了81萬人次的志工、提供4.3萬件輔具給有需求的弱勢家庭，獲得評審青睞。

慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟59年來，慈善足跡從臺灣拓展到全球愛心無秒差，目前慈善足跡已遍步137國家地區，甚至援外的大米米袋上都印著「Love from Taiwan」，將愛心送往全球；慈濟創辦人證嚴法師希望愛心匯聚，我們非常樂意與各位夥伴一同攜手，讓世界變得更好!

慈濟慈善事業基金會除了善行足跡遍布全球，讓世界看見台灣的公益與人文關懷能量。在台灣邁入超高齡社會時，也發揮龐大且熱血的志工能量，善用深入社區的海內外豐富經驗，投入強化社區慈善網絡，具備現代防災觀念，幫助弱勢家庭自立，讓獨居長者有安全的生活環境，同時引入家庭式醫療管理。

慈濟醫療志業-台北慈濟醫院今年獲得醫院類第一名、大愛感恩科技獲得小巨人組第三名。

