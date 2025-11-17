2025「天光威購節」 北健打造互動展區推廣客家節能與媒體識讀





延續去年大受好評的「天光市集」，桃園市政府客家事務局今年攜手多個局處及中壢在地商圈，11/15～16一連兩日擴大舉辦「2025天光威購節—天光市集」，吸引大批民眾前往。長期深耕桃園的中嘉寬頻｜北健也響應活動主軸，將迷你攝影棚「搬」到戶外，打造「真假新聞大考驗」小遊戲與綠幕錄影區，推廣節能減碳概念並加強民眾媒體識讀能力，同時宣傳有線電視 CH3 公用頻道「人人都能成為主角」的特色。

活動現場最受矚目的，是北健推出的「真假新聞大考驗」互動遊戲，以五則與客家議題相關的時事為題，邀請民眾挑戰判斷資訊真偽。工作人員在一旁解說查核方法，協助民眾理解如何從來源、脈絡與內容判別訊息可靠度，讓媒體識讀教育在趣味學習中自然發生。不少家長帶著孩子參與，希望藉此強化下一代辨識假訊息的能力。



挑戰完成小遊戲和錄製影片後，民眾開心拿著小禮物合影留念。





完成闖關後，民眾被引導至隔壁的簡易綠幕攝影棚體驗錄影。參與者手持「公用頻道看見客庄」、「守護客家山林 減碳永續同行」等標語手牌，錄製個人版的環保小撇步短片。這項體驗讓民眾首度以鏡頭前主角的身分說出自己的環保行動，也更認識 CH3 公用頻道作為在地公共平台的角色。

有民眾表示，原本只是來逛市集買客家美食，沒想到竟能體驗媒體製作，「第一次在綠幕前錄影，挺新鮮的；也才知道原來公用頻道開放民眾無償申請播出在地影片，非常有意義」。也有人說，透過假新聞遊戲學到判斷資訊的方法，「原來地方媒體也可以這麼有教育性」。



響應天光市集節能減碳理念，中嘉寬頻｜北健特別把攝影棚「搬」到現場。

中嘉寬頻｜北健總經理許巧妮表示，CH3 公用頻道長年推動地方影視創作，是民眾參與公共議題與展現地方故事的重要舞台，因此特別在天光市集打造戶外攝影棚，讓民眾實際感受「人人都能成為公用頻道主角」的精神。她指出，中嘉集團持續推動媒體識讀教育，此次更結合客家節能減碳主題，希望透過互動遊戲與錄影活動，在輕鬆愉快的市集氛圍中提升民眾防範假訊息的能力，同時傳遞文化永續與環境永續的重要性。



透過遊戲與錄影互動，深化民眾對媒體素養與環保意識的認識。





今年天光威購節規模再升級，不僅匯聚超過 40 間在地品牌與客家好物，更加入原民局與青年局推薦的優質店家，同步串聯中壢 SOGO、威尼斯影城及六和商圈，企圖帶動地方商機與客家品牌曝光。北健此次以媒體素養、文化推廣與節能倡議為主軸，透過與市府及商圈跨界合作，展現企業社會責任。

兩日活動中民眾錄製的環保短片，將由北健後製剪輯後於 CH3 公用頻道播出，成為推廣客家節能精神與在地參與的最佳紀錄。

