. 2025 好伴狗狗吹狗螺！高雄打造最潮友善動物城市

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府持續推動友善動物城市政策，昨（29）日在鳳山五甲公園舉辦「2025 好伴狗狗吹狗螺」系列活動，農業部動物保護司簡任技正鄭清福、立法委員邱議瑩、高雄市議員林智鴻、陳慧文、鄭光峰、黃文益、李雅靜及鳳山區長吳茂樹等各界共襄盛舉，現場人寵擠爆，氣氛熱烈。高雄市政府農業局姚志旺局長除頒發感謝狀給動保志工外，還參與別開生面的「秋田犬大遊行」，姚志旺表示，透過市集、舞台展演、教育講座與動物體驗闖關，展現高雄在寵物友善環境建置、生命教育推廣，以及終生照護政策上的多元成果，並邀請市民共同體驗更友善、更美好的動物城市樣貌。

本次活動延續動保處「好伴」品牌精神，規劃三大主軸內容，包括 「好伴狗狗 OutDog GoGo」 互動競賽、「樂陪伴 LovePetBan」黑狗療癒與市集活動，以及「好伴 Good Partner」飼主教育講座與課程，期望以更貼近生活的方式，提升市民對動物照護與飼主責任的理解。

「好伴狗狗 OutDog GoGo」是動保處整合一年來的動物教育內容，設計多項闖關與互動任務，包含狗狗急救、行為理解等主題，讓飼主與毛孩透過遊戲深化彼此連結，並強化飼主責任觀念。「樂陪伴 LovePetBan」則延續市府推動的黑狗新星計畫，以 「BlackDog Stand」 街頭療癒站與 「黑狗生咖快閃店」 吸引年輕族群參與，透過互動拍照、應援物與現場駐點狗狗陪伴，讓更多民眾認識黑狗、提升黑狗可見度。「好伴 Good Partner」規劃了飼主教育講座與課程，包括寵物甜點課、傘繩編織、陸龜照護、狗狗復健運動等，提供市民易理解、可應用的動物照護知識，推廣正確飼養與生命教育。

動保處表示，高雄市從政策到生活場景全面落實打造友善動物城市，近年來高雄市政府在動物保護政策上多項成果展現，包括：成立府層級協調會報，由市府副秘書長統籌 11 個一級機關，跨局處整合寵物飼養、照護、教育與終老議題，強化城市治理力；增編動物保護檢查員人力與預算，提高執行量能，提供市民即時協助；建置 11 座寵物公園與 529 間「好伴空間」，讓毛孩能在城市中安心活動；推動多元認養方案，與企業合作舉辦認養會，並設置逾 40 處公益櫥窗，提升收容動物曝光度；建構完善終老照護制度，目前有6 家寵物長照機構通過認證、「高雄市寵物生命紀念自治條例」也將於 115 年正式施行。市府從認養、飼養到終老，提供完整支持系統，積極建構「全生命週期」的動物政策架構，打造更友善的人寵生活環境。

農業局姚志旺局長說，高雄推動的友善動物城市，不只是政策面的調整，而是期望讓市民在日常生活裡，都能「看見、感受、並信任」這座城市對動物的溫度。他指出，友善動物不能僅由動保處單一局處推動，而是市府團隊共同承擔的市政工作。

姚局長強調，透過「好伴」品牌整合政策路線，市府將持續擴大友善空間、深化生命教育，並以更創新的方式，讓動物友善成為高雄可見、可感的生活方式。