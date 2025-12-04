2025 宜蘭映像節《光與影》 本週六盛大開展 邀您走進舊紙廠的光影現場 看見宜蘭冬日新想像

宜蘭映像節《光與影》主視覺。（宜蘭縣文化局提供）

宜蘭縣政府文化局主辦、邁入第九屆的「映像節」，今年一一四年以《光與影 Light & Shadow》為主題，於中興文創園區展出跨越歷史與當代的沉浸式光影藝術；以舊紙廠的工業遺構為核心意象，結合建築美學、光影設計與互動科技，打造冬季限定的藝術體驗，展期自十二月六日至廿五日止，期間同步展出十二米高繽紛聖誔樹，週末更有聖誕市集與光影工作坊；邀請民眾在歲末走入中興文創園區，感受冬日中的光影之美。

此屆映像節展期為十二月六日至廿五日，有料倉庫「影」展區之開放時間為週五及週六延長至晚間八時，週日至週四上午十時至晚間六時週三公休；戶外「光」展區及巨型聖誕樹全程開放參觀、亮燈時間為下午五時至晚間十時，週三照常亮燈。邀請民眾與親朋好友在歡樂洋溢的十二月一同走訪中興文創園區，在影中、看見光，感受滿滿的幸福與希望。

此次邀請跨領域國際藝術家團隊打造「光」與「影」二大展區，透過光影、纖維、科技、互動等媒材手法，融合舊紙廠建築質地、自然光線與人文敘事，重新開啟觀者與土地間的對話。

「光」展區，首先展出禹禹藝術工作室為中興文創園區場域特別量身設計《光聚 緩緩》作品，高達六米、延伸超過十米的大型地景裝置藝術，民眾可於白日坐在中央大草坪，感受土地的呼吸；傍晚看見夕陽映照的美；而夜晚，當《光聚 緩緩》逐漸亮起，一起看見迎向未來的光。

「影」展區位在有料倉庫，由墨西哥藝術家Lua Rivera，以園區紙業歷史及倉庫偌大空間發想創作的《流動的纖維光影》(Flowing Fiber)，觀者可漫步在大型編織作品中感受光影變化下的纖維紋理美感；涂克紹《蘭陽 光潮》(Impression of Light Vibe)則透過4座大型點陣光學裝置，帶領觀者看見宜蘭海洋、龜山島與人文的情感關係。

當若科技藝術if.plus《迴響之影》(Echoes of Shadows)，運用特殊體感偵測及影像轉換技術，將觀者的身形投影至巨型屏幕，此時觀者也是藝術作品的一部分。最後，山廟共感設計製造所《宇宙光影書寫》(Cosmic Writing)，超大型屏幕打造的高沉浸感宇宙現場，為每一位觀眾送上來自宇宙的祝福。

此外，園區廣場中打造高達十二公尺的巨型聖誕主樹，以「光照萬物、如影隨形」為概念，呼應此次展覽主題；展出期間三個週末六日都將舉辦聖誔市集，提供文創設計、風格選品、特色美食等各類型商品。

每週六下午同步舉辦「光影工作坊」，有植物生態瓶製作、光影身體律動、親子皮影偶創作，共計六場次活動，免費參與，歡迎民眾與親朋好友一同體驗，光影工作坊報名：https://reurl.cc/ZlyxWM。