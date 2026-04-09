2025 年全球敬業度跌至 20% 生產力損失驚達 10 兆美元佔全球 GDP 9%
根據 Gallup 最新發布的《全球職場狀況》（State of the Global Workplace）報告，全球職場正迎來前所未有的挑戰。2025 年全球員工敬業度已跌至 20%，不僅低於 2022 年的 23%，更是紀錄中首次出現連續兩年下滑，顯示出後疫情時代的勞動力市場正陷入低迷。
經濟代價沉重：敬業度低迷令全球耗費 10 兆美元
這股敬業度下滑浪潮直接轉化為巨大的經濟損失。2024 年，員工敬業度不足導致全球生產力損失估計達 10 兆美元，相當於全球本地生產總值（GDP）的 9%。其中，南亞地區跌幅最大，且全球沒有任何地區在 2025 年錄得增長。
職場關鍵變化：管理層敬業度暴跌 9 個百分點
報告揭示了一個關鍵轉折：管理層不再比基層更投入工作。
跌幅顯著： 2022 年至今，管理層敬業度累計下跌 9 個百分點，2025 年更跌至 22%，與一般員工的差距大幅收窄。
原因剖析： 南亞（以印度為首）因組織扁平化與裁減管理職，導致留任主管壓力倍增。
AI 時代挑戰： Gallup 行政總裁 Jon Clifton 指出，企業在 AI 投入巨資卻未見成果，關鍵在於忽視了「管理效能」。缺乏投入的主管，難以帶領團隊完成技術整合。
就業信心分歧：辦公室員工樂觀、遙距族悲觀
目前全球約 52% 的員工認為是求職好時機，但結構性分歧明顯：
辦公室員工： 對就業市場看法較為正面。
遙距/混合辦公者： 對前景感到悲觀，主因可能是企業收回遠端職缺，縮減了靈活辦公的機會。 值得注意的是，美國與加拿大的就業信心跌幅高達 10 個百分點，已成為全球最不樂觀的地區之一。
福祉與壓力並存：主管階層承受更高負面情緒
雖然全球員工福祉微幅好轉（34% 處於蓬勃狀態），但壓力、憤怒與悲傷情緒仍高於疫情前水平。有趣的是，雖然管理層整體福祉較高，但他們每日感受壓力、悲傷與孤獨的頻率也遠高於一般員工。Gallup 強調，提升「敬業度」是唯一的解藥。敬業的主管不僅負面情緒較少，更能幫助企業在多變的經濟環境中穩住產能，避免持續的經濟失血。
更多新聞推薦
其他人也在看
震撼訊號！美國會曬出賴川照重重打臉！他揭鄭習會細節酸：根本高級黑
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」爭議不斷。旅美作家陳破空批評鄭麗文讚揚中共「全面脫貧」是「高級黑」，中斷直播更凸顯中共獨裁心虛。鄭麗文邀請習近平訪台的言論也引發爭議，她澄清是希望政黨輪替後以黨主席身分邀請。陸委會對鄭麗文堅持「九二共識」表達高度遺憾。巧合的是，適逢《台灣關係法》47週年，美國眾議院釋出「賴川同框照」，學者解讀此為美方力挺賴政府的震撼政治訊號，狠狠打臉「鄭習會」，引發熱
日職》林安可再見轟原來是拿他的球棒！ 西口文也監督賽後大讚：這是很棒的全壘打
日職西武獅隊台灣好手林安可今天在對戰羅德隊比賽10局轟出再見全壘打，幫助球隊以2比1贏球，林安可賽後也認為，自己其實有偉大的目標，就是希望跟郭源治一樣，在日職留下很好的成績，而他這場開轟也是生涯首轟，拿的是長谷川信哉的球棒。
MLB／4局已丟近百球、5BB吞敗 佐佐木朗希：就是實力不足
佐佐木朗希的本季第3場出賽，依舊在與自己的控球作戰，今天面對遊騎兵隊先發4局送出新高的6次三振，但也出現5次保送，朗希賽後表示，追根究底就是實力不足，「現在最重要的就是正視技術問題並改善。」 道...
印度移工惹議！《超偶》男星批歧視「我一半印度人我驕傲」 被洗版罵爆
印度移工議題掀起網友關注，許多民眾擔心印度性犯罪現況，對台灣社會治安造成衝擊。從選秀節目《超級偶像》第三季第五名之姿入行的藝人羅平，10日在Threads發文表達自己看法，「今天的Threads是有印度之亂嗎？到底有什麼好種族騎士（歧視）的，我就一半印度人一半台灣人，我...
國發基金撤資綠能？聯合再生發聲明擋不住綠燈 4.8萬張賣單排隊等
國發基金投資「綠能國家隊」聯合再生（3576）曾引發不少爭議，不過根據最新公告，國發基金已正式申報將出售聯合再生持股，共計420萬1476股。國發基金雖強調此為「例行性退場」，聯合再生也發出聲明稱其「階段性任務完成」，不過今日股價仍開盤即跌停，鎖死跌停價17.1元，並一度有4.8萬張賣單排隊，賣壓沉重。
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
胰臟癌多可怕？巴戈確診7個月病逝、傅達仁選擇安樂善終…權威醫揭「癌王」早期信號：大便這顏色快就醫
提到胰臟癌，許多人往往聞之色變。從蘋果創辦人賈伯斯、體育主播傅達仁到藝人巴戈，皆因它離世，由於胰臟癌早期幾無症狀，死亡率又高，也讓「癌王」稱號不脛而走。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，邀請到胰臟癌權威、臺北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘，來為我們剖析胰臟癌的防治之道。
不是小泡芙、牛軋餅！日本人來台狂買５零食，網友點頭：真的很懂吃
隨著觀光復甦，越來越多國外遊客來台，其中日韓旅客最愛的伴手禮不外乎義美小泡芙、鳳梨酥等熱門品項。然而，一名日本網友日前分享自己每次訪台必買的零食清單，竟然幾乎都是台灣人平時會購買的經典零嘴，讓許多台灣
LINE照片過期就打不開！內行「1招破解」網實測嗨翻
生活中心／周希雯報導LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，無論生活、工作都離不開，雖然有許多實用又便利的功能，但聊天室裡「照片會過期」的設計，仍讓不少用戶感到困擾。對此，近日有內行研究出1做法，能破解照片失效的問題並「重新保存」，引起廣大迴響，不少網友實測後都嗨翻，「真的有用！」
首局首打席又開轟！大谷翔平連兩場比賽炸裂！上壘紀錄推進至46場
體育中心／季芸報導大谷翔平在台灣時間13日在主場對戰遊騎兵的比賽中，擔任開路先鋒的他首局首打席再度開轟！連續兩場比賽敲出全壘打，本季第5支全壘打出爐，也把連續上壘場數推進到46場。
超跑巷悲劇！正妹行李箱滑落 砸中「千萬麥拉倫」
北市信義區著名的超跑巷，日前發生一起尷尬意外，一群正妹在咖啡店外聊天，沒想到行李箱卻突然滑落，砸中違停紅線、要價千萬的麥拉倫，讓她們嚇得尖叫，事後車主也一臉不悅，不斷對撞擊位置比劃，這一幕全被路人拍下，直呼真的不得了了。
帶上飛機吃！台灣「1神級零食」外媒驚呆：不普通
生活中心／周希雯報導台灣作為美食王國，伴手禮的選擇更是包羅萬象，像是鳳梨酥、太陽餅、牛軋餅等小吃，征服無數外國人的味蕾，成為帶回國分享的熱門首選。不過，《紐約時報》旗下評選網站《Wirecutter》列出52件送給出差旅行者的禮物，特別點名「台灣水果乾」，還大讚是「平凡卻不普通」的零食，值得帶上飛機品嘗。
全台第一樁！奧客「沒吃到薑絲大腸」怒告老闆妨害自由 判決出爐：消費者賺到了
這絕對是全台最奇葩的司法案件...苗栗縣銅鑼鄉民代表徐裕逢日前在社群平台分享一樁令人哭笑不得的真實事件，苗栗大湖鄉靜湖村知名餐廳「麗味客家菜」竟因為「薑絲炒大腸」賣完了，遭到慕名而來的奧客提告「妨害自由（恐嚇）」。如今判決結果出爐，老闆彭偉宇大方宣布，為了慶祝獲得不起訴，即日起「桌桌送大腸」，限量100斤送完為止，笑翻大批網友。
年輕人不用LINE了？聊天改用「3大APP」爆共鳴
生活中心／駱瑩倫報導通訊軟體LINE在台灣幾乎人人都有，但最近有網友在社群上發現一件讓她有點震驚的事：「聽說現在年輕人不用LINE」。她原本以為只是開玩笑，結果一觀察才發現是真的，現在不少學生族群，反而更常開的是Instagram、Discord還有 Facebook Messenger，LINE反而慢慢退居二線。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
來台旅遊「下飛機秒聞到怪味」？日本妹子曝：超商也有
生活中心／綜合報導日籍女星阿部瑪利亞出身偶像女團「AKB48」，離團後專注在台灣發展，經常在YouTube分享台日文化差異。近日她邀請台德混血YouTuber「唄姬」，大聊外國人對台灣的刻板印象，其中1點就是「台灣有個臭味」，下飛機就會聞到，引發一票外國人共鳴；該片被轉到論壇後，不少內行也分析背後原因，直言「很難解決」。
MLB》大谷翔平連2戰首打席開轟 連46場上壘
大谷翔平持續轟炸，繼昨天之後，今天也在首打席開轟，並且將日本球員在大聯盟最長的連續場次上壘紀錄繼續推進到46場。不過他今天未能帶動球隊攻勢，最終洛杉磯道奇在主場以2比5敗給德州遊騎兵。
台積電Q1法說4/16登場 主動式高息ETF新選擇！野村00999A 4/13開募 美股Q1財報季啟動！油價凍漲！中油4月13日起汽柴油全維持｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台積電Q1法說4/16登場，AI需求爆發推營收創單季新高；主動式高息ETF新選擇！野村00999A 4/13開募至4/16；美股Q1財報季啟動！投行回暖還是衰退訊號以及油價凍漲！中油4月13日起汽柴油全維持，中東油價震盪政府持續吸收護民生。
24萬股東剉咧等？國發基金將倒貨「這檔綠能股」 專家揭慘痛教訓：股價已跌逾30%
「綠能國家隊」聯合再生營運低迷，又屢爆出爭議，國發基金10日以董事身分啟動申報轉讓持股，預計自13日起出售聯合再生持股，市場預期短線賣壓恐再度湧現。對此，財經網紅葉育碩在臉書發文分析，聯合再生這檔股票，也是老熟的飆股了，在2020年台灣綠能政策下，股價一路飆漲到20元以上，如今核能重啟的消息出來之後，股價從高點回落，有人開始兌現，只是這次還有國發基金。截至......
未來兩週「財運大翻轉」！4生肖迎來關鍵時刻 這類人有望獎金入手、職涯躍升
隨著4月初月亮步入務實的摩羯座，宇宙能量從感性的漂浮回歸現實，這段時間正是關於「顯化」與「架構」的重要時刻。星座塔羅專家艾菲爾老師指出，月亮摩羯的能量正強行將大眾目光拉向資產配置與財務安全感，對於生肖牛、龍、猴、雞的人來說，這不僅是運勢起伏，更是一場「財富認知」的覺醒，原本混亂的金流將開始有序回流。