2025 年全球敬業度跌至 20% 生產力損失驚達 10 兆美元佔全球 GDP 9%

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根據 Gallup 最新發布的《全球職場狀況》（State of the Global Workplace）報告，全球職場正迎來前所未有的挑戰。2025 年全球員工敬業度已跌至 20%，不僅低於 2022 年的 23%，更是紀錄中首次出現連續兩年下滑，顯示出後疫情時代的勞動力市場正陷入低迷。

經濟代價沉重：敬業度低迷令全球耗費 10 兆美元

這股敬業度下滑浪潮直接轉化為巨大的經濟損失。2024 年，員工敬業度不足導致全球生產力損失估計達 10 兆美元，相當於全球本地生產總值（GDP）的 9%。其中，南亞地區跌幅最大，且全球沒有任何地區在 2025 年錄得增長。

職場關鍵變化：管理層敬業度暴跌 9 個百分點

報告揭示了一個關鍵轉折：管理層不再比基層更投入工作。

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跌幅顯著： 2022 年至今，管理層敬業度累計下跌 9 個百分點，2025 年更跌至 22%，與一般員工的差距大幅收窄。

原因剖析： 南亞（以印度為首）因組織扁平化與裁減管理職，導致留任主管壓力倍增。

AI 時代挑戰： Gallup 行政總裁 Jon Clifton 指出，企業在 AI 投入巨資卻未見成果，關鍵在於忽視了「管理效能」。缺乏投入的主管，難以帶領團隊完成技術整合。

就業信心分歧：辦公室員工樂觀、遙距族悲觀

目前全球約 52% 的員工認為是求職好時機，但結構性分歧明顯：

辦公室員工： 對就業市場看法較為正面。

遙距/混合辦公者： 對前景感到悲觀，主因可能是企業收回遠端職缺，縮減了靈活辦公的機會。 值得注意的是，美國與加拿大的就業信心跌幅高達 10 個百分點，已成為全球最不樂觀的地區之一。

福祉與壓力並存：主管階層承受更高負面情緒

雖然全球員工福祉微幅好轉（34% 處於蓬勃狀態），但壓力、憤怒與悲傷情緒仍高於疫情前水平。有趣的是，雖然管理層整體福祉較高，但他們每日感受壓力、悲傷與孤獨的頻率也遠高於一般員工。Gallup 強調，提升「敬業度」是唯一的解藥。敬業的主管不僅負面情緒較少，更能幫助企業在多變的經濟環境中穩住產能，避免持續的經濟失血。

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