2025 年為何越來越多亞洲人選擇移民美國？
【記者 陳姿穎／台北 報導】你是否注意到，身邊越來越多朋友開始討論移民美國的話題？或許你自己也曾思考過這個選項。2025 年，這股亞洲移民美國的浪潮比以往任何時候都更加明顯。
根據美國人口普查局的最新數據，亞裔美國人口已從 2000 年的 1,190 萬增長到 2023 年的 2,480 萬，成長超過一倍，而且這個趨勢還在持續加速中。
究竟是什麼吸引著這麼多亞洲人跨越太平洋，在美國展開新生活？這篇文章將帶你深入了解這個現象背後的真實動機、實際挑戰，以及你需要知道的關鍵資訊。
教育機會：最強大的吸引力
說到移民美國的原因，教育絕對是排名第一的驅動力。根據皮尤研究中心 2024 年的調查，有 26% 的亞洲移民表示他們來美國的主要原因是尋求更好的教育機會，而在中國移民中，這個比例更高達 38%。
這並不令人意外。美國擁有世界頂尖的大學系統，從常春藤盟校到優秀的州立大學，提供了無與倫比的學術資源和研究機會。許多亞洲家庭願意舉家遷移，就是為了讓孩子能在這樣的教育環境中成長。
更重要的是，這個投資往往帶來豐厚的回報。數據顯示，59.7% 的亞裔美國成年人擁有學士或更高學位，遠高於美國整體人口的比例。這種高教育水平也直接轉化為更好的職業機會和收入。
經濟前景與職業發展
除了教育，經濟機會也是促使亞洲人移民美國的重要因素，約有 27% 的受訪者表示這是他們的主要動機。特別是對來自印度和菲律賓的移民來說，這個比例更高達 40%。
讓我們看看一些實際數據：
• 收入優勢明顯：亞裔美國家庭的中位收入在所有族裔中排名最高，有 52% 的亞洲移民成年人生活在年收入 10 萬美元以上的家庭中
• 職業發展機會豐富：超過半數（53%）的亞洲移民從事管理、商業、科學和藝術相關的專業工作，比例遠高於其他群體
• H-1B 簽證通道：2023 財年,印度和中國是 H-1B 高技能工作簽證的前兩大來源國，顯示美國科技業對亞洲專業人才的強勁需求。
這種經濟上的吸引力不僅僅是數字遊戲。根據 KFF 在 2023 年的調查，超過七成(76%)的亞洲移民表示他們的財務狀況因移民而改善，82% 的人認為他們或子女的教育機會得到了提升。
家庭團聚與生活品質
雖然教育和經濟是重要考量，但家庭因素同樣不可忽視。約 28% 的亞洲移民表示他們來美國的主要原因是與家人團聚。這反映了亞洲文化中重視家庭連結的傳統價值觀。
許多移民的故事是這樣開始的：一個人先來美國工作或求學，站穩腳跟後，接著把父母、配偶和孩子陸續接來。這種「鏈式移民」（chain migration）模式在亞洲移民社群中非常普遍。
此外，美國的生活品質也是一大吸引力。根據研究，77% 的亞洲移民表示他們在美國的生活水平比他們在原籍國的父母更好。這包括更好的居住環境、醫療保健系統、以及整體的社會福利。
實用資訊：簽證與入境要求
如果你正在考慮移民美國，了解相關的簽證和入境要求至關重要。這裡有一些 2025 年最新的重要資訊：
中國護照持有者的 EVUS 要求
對於持有中國護照的朋友來說，除了美國簽證之外，還需要注意 EVUS（電子簽證更新系統）的要求。如果你持有 10 年期的 B1/B2 商務或觀光簽證，在前往美國之前,必須完成美國簽證EVUS 的登記。
EVUS 是美國海關和邊境保護局在 2016 年 11 月啟動的系統，要求中國護照持有者定期更新他們的個人資訊。
從 2025 年 9 月 30 日起，EVUS 登記費用已調整為 30 美元，每次登記有效期為兩年，或直到你的護照或簽證過期（以先到期者為準）。
值得注意的是，即使你已經持有有效的美國簽證，如果沒有完成 EVUS 登記，你仍然無法登機或入境美國。因此，建議在出發前至少 72 小時完成登記，雖然大多數申請會在幾分鐘內獲得批准。
其他常見簽證類型
除了旅遊簽證，許多亞洲人透過以下途徑移民美國：
• F-1 學生簽證：適合來美國就讀大學或研究所的學生
• H-1B 工作簽證：針對高技能專業人才，特別是科技、工程、醫療等領域
• 家庭移民簽證：透過美國公民或永久居民的親屬關係申請
根據最新統計，2023 學年有超過 28 萬名來自中國大陸、香港和澳門的學生在美國高等教育機構就讀，而印度則以 33 萬名學生超越中國，成為最大的國際學生來源國。
現實挑戰：不是所有人都一帆風順
雖然美國充滿機會，但移民之路並非毫無挑戰。皮尤研究中心的調查顯示，許多亞洲移民在適應新生活時面臨各種困難：
語言障礙是最常見的挑戰之一。雖然許多亞洲移民受過良好教育，但英語能力的差距仍然會影響日常生活和職業發展。數據顯示，中國移民的英語流利度低於整體外來人口平均水平。
文化適應也需要時間。從飲食習慣、社交方式到職場文化，都可能與原籍國有很大差異。許多移民表示，完全融入美國社會需要數年甚至更長時間。
職業認證問題也困擾著一些專業人士。醫生、律師、工程師等職業，可能需要重新考取美國的專業執照，這個過程既耗時又昂貴。
然而值得欣慰的是，大多數亞洲移民對他們的決定感到滿意。調查顯示，74% 的亞洲移民表示，如果讓他們重新選擇，他們還是會選擇移民美國。
2025 年的新趨勢與變化
進入 2025 年，美國的移民政策和環境也在發生變化。值得關注的幾個趨勢包括：
綠卡等待時間成為越來越受關注的議題。根據 AAPI Data 的調查，44% 的亞裔美國成年人將縮短綠卡等待時間，列為聯邦移民政策的首要優先事項。目前估計有近 150 萬亞洲人卡在家庭移民簽證的排隊隊伍中。
無證移民數量增加也是一個值得注意的現象。皮尤研究中心估計，亞洲無證移民人數從 2010 年的 140 萬增長到 2022 年的 170 萬，其中來自印度的無證移民增長最為顯著，目前已成為美國第三大無證移民群體，人數達 72.5 萬。
地理分布的變化同樣值得關注。雖然加州、紐約和德州仍然是亞裔美國人最集中的州，但越來越多的亞洲移民開始選擇在東南部、中西部和山區各州定居，尋找更低的生活成本和新的機會。
結語：你的美國夢，從了解開始
2025 年，選擇移民美國的亞洲人持續增加，這背後反映的是對更好教育、更多機會和更高生活品質的追求。無論是為了孩子的未來、職業發展,還是與家人團聚，每個人都有自己獨特的故事和動機。如果你正在考慮這條路，最重要的是做足功課、做好準備。
了解簽證要求（別忘了 EVUS 登記！）、評估自己的語言能力、研究目標城市的生活成本和就業市場，這些都是成功移民的關鍵步驟。
記住！移民是一個重大決定，需要仔細規劃和長期承諾。但對許多人來說，美國仍然代表著機會之地，一個可以追逐夢想、實現目標的地方。你準備好開啟這段旅程了嗎?
現在就開始行動吧！無論你是打算申請學生簽證、工作簽證，還是透過家庭團聚移民，第一步都是收集資訊、諮詢專業移民顧問，並開始準備必要的文件。美國的大門依然敞開，等待著那些有準備、有決心的人。
（照片翻攝示意圖）
