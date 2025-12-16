2025 年，智慧眼鏡成為科技巨頭下一個必爭之地

電子產品變得越來越無聊了，近些年裡相信不少人都會有這種想法。在以 iPhone 為代表的新世代智慧手機誕生以後，科技巨頭們一直在試圖開拓不同型態的智慧裝置，但真正大獲成功的例子寥寥無幾。比如平板電腦雖曾一時風頭無兩，但其實際更像是放大版的手機，隨著手機本身尺寸的變化，平板的需求一降再降。又或者說各種 VR / AR / MR 頭戴裝置，廠家描述的虛擬願景都很美好，但強如 Apple 都在醞釀很久的 Vision Pro 上翻了跟頭。

唯一在主流市場站穩腳跟的大概只有智慧手錶，但其目前的定位更偏向健康追蹤器，而非早期許多人期望的腕上電腦。因此這類硬體並未像手機那樣徹底改變人們的生活，而在 Meta 與 Ray-Ban 合作的智慧眼鏡贏得市場後，科技行業似乎一下子認定這就是下一個必爭之地。

智慧眼鏡憑什麼成為 The Next Big Thing？

Meta Ray-Ban Display

可能有人會好奇，一樣是戴在頭上的東西，智慧眼鏡和那些 VR / AR / MR 頭盔有什麼本質上的不同。首先當然是呈現的內容，頭戴裝置更強調沉浸感。即便是在現實世界疊加畫面的 AR 產品，「假」（虛擬）的程度也遠比眼鏡要高。不過我們認為最關鍵的答案，還是產品在日常生活中的融合度。相比笨重又「吸睛」的頭戴裝置，目前的智慧眼鏡雖稱不上輕便、纖細，但用家每日配戴已不成問題。

能做好「隨身」這一點，就有潛力成為像手機、筆電那樣的核心個人運算裝置。各家巨頭中，Google 最早看好眼鏡。但也因為過於超前，Google Glass 最終只落得一個出師未捷的結果。實際打開局面的 Meta，懂得聯合 Ray-Ban 這種傳統廠商去兼顧智慧眼鏡的日常實用性。他們的產品發展至今已到了第二代，技術、設計、市場都逐漸成熟，以致於開發團隊都有餘力去嘗試 Meta Ray-Ban Display 這樣的進階方案。

Google Android XR 眼鏡參考設計

Meta 的成功最初引來了 XREAL、Rokid、Even Realities、TCL 等邊緣廠商的追隨，但真能改變格局的還是 Google、Apple 這種巨無霸企業的動向。目前 Google 的策略已經很清晰，即以 Android XR 平台雙線作戰，同時關注頭戴裝置和智慧眼鏡的發展。他們已拉攏到 Gentle Monster、Warby Parker 等作為自己的眼鏡合作方，顯然是借鑑了 Meta 的成功經驗。而 Apple 這邊，據傳已將 Vision 硬體的開發資源大幅轉移到了輕量定位的眼鏡新品上。對這家一向謹慎的公司而言，若在某一方向上大力投入，則意味著潛在的市場巨大。

我們為什麼需要智慧眼鏡？

Even Realities G2

目前市面上的智慧眼鏡大致可分為三類：

無螢幕：如 Meta Ray-Ban、Oakley Meta HSTN、Bose Frames、華為智慧眼鏡等，一般都具備音訊功能，高階產品可以拍攝。

嵌入資訊顯示：如 Meta Ray-Ban Display、Even Realities G2 等，會使用波導等技術在鏡片上投射影像，顯示通知、翻譯、地圖導航等資訊。

外接型隨身螢幕：以 XREAL 的眼鏡為代表，可作為電腦、手機、主機等裝置的畫面輸出。

Google 地圖眼鏡導航

如前文所述，智慧眼鏡可以比較好地融入日常生活。因為它就在臉上，配戴者低頭看手機或手錶的時間一定程度上會有所減少，而且使用的同時還能與他人保持眼神互動。加上裝置內 AI 的逐漸普及，即時翻譯、語音助理等功能也日益完善。這些特性都讓智慧眼鏡的吸引力持續上升，阻擋在消費者面前的可能只剩下還不夠親民的售價了。

智慧眼鏡的前景

理想 Livis AI 眼鏡

目前一般的大牌智慧眼鏡價格約處在 400 至 600 美元之間，最尖端的產品甚至會來到 800 美元以上。以現階段還算是配件的定義來說，擁有的代價不可謂不大。所幸中國廠商已經開始紛紛湧入這一市場，就在不久前，連造車的理想也端出了一款拍攝 AI 眼鏡。售價最低只要 1,699 人民幣，這就很容易讓人有嘗試一下的意願了。

而在產品形態上，輕量化應該始終會是各家追求的目標，功能、續航力、舒適性之間有望達到比現在更理想的平衡點。另外在互動方式上，現有的眼鏡多需要借力外部輸入（Meta 的手環、Even Realities 的戒指等等）。未來可能只需要手勢便能精準操作，甚至配合腦機介面也不是沒有可能呢。

不論如何，大型科技公司如今都已接連在這一新興領域下注。智慧眼鏡也許未必能在一夜之間成為人們必備的硬體，但它確實有為消費電子行業帶來下一個重大轉折的希望。

