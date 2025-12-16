Yahoo Tech

2025 年，智慧眼鏡成為科技巨頭下一個必爭之地

Meta 領跑，Google 跟進，Apple 蠢蠢欲動。

電子產品變得越來越無聊了，近些年裡相信不少人都會有這種想法。在以 iPhone 為代表的新世代智慧手機誕生以後，科技巨頭們一直在試圖開拓不同型態的智慧裝置，但真正大獲成功的例子寥寥無幾。比如平板電腦雖曾一時風頭無兩，但其實際更像是放大版的手機，隨著手機本身尺寸的變化，平板的需求一降再降。又或者說各種 VR / AR / MR 頭戴裝置，廠家描述的虛擬願景都很美好，但強如 Apple 都在醞釀很久的 Vision Pro 上翻了跟頭。

廣告

唯一在主流市場站穩腳跟的大概只有智慧手錶，但其目前的定位更偏向健康追蹤器，而非早期許多人期望的腕上電腦。因此這類硬體並未像手機那樣徹底改變人們的生活，而在 Meta 與 Ray-Ban 合作的智慧眼鏡贏得市場後，科技行業似乎一下子認定這就是下一個必爭之地。

智慧眼鏡憑什麼成為 The Next Big Thing？

Meta Ray-Ban Display
Meta Ray-Ban Display

可能有人會好奇，一樣是戴在頭上的東西，智慧眼鏡和那些 VR / AR / MR 頭盔有什麼本質上的不同。首先當然是呈現的內容，頭戴裝置更強調沉浸感。即便是在現實世界疊加畫面的 AR 產品，「假」（虛擬）的程度也遠比眼鏡要高。不過我們認為最關鍵的答案，還是產品在日常生活中的融合度。相比笨重又「吸睛」的頭戴裝置，目前的智慧眼鏡雖稱不上輕便、纖細，但用家每日配戴已不成問題。

能做好「隨身」這一點，就有潛力成為像手機、筆電那樣的核心個人運算裝置。各家巨頭中，Google 最早看好眼鏡。但也因為過於超前，Google Glass 最終只落得一個出師未捷的結果。實際打開局面的 Meta，懂得聯合 Ray-Ban 這種傳統廠商去兼顧智慧眼鏡的日常實用性。他們的產品發展至今已到了第二代，技術、設計、市場都逐漸成熟，以致於開發團隊都有餘力去嘗試 Meta Ray-Ban Display 這樣的進階方案。

Google Android XR 眼鏡參考設計
Google Android XR 眼鏡參考設計

Meta 的成功最初引來了 XREAL、Rokid、Even Realities、TCL 等邊緣廠商的追隨，但真能改變格局的還是 Google、Apple 這種巨無霸企業的動向。目前 Google 的策略已經很清晰，即以 Android XR 平台雙線作戰，同時關注頭戴裝置和智慧眼鏡的發展。他們已拉攏到 Gentle Monster、Warby Parker 等作為自己的眼鏡合作方，顯然是借鑑了 Meta 的成功經驗。而 Apple 這邊，據傳已將 Vision 硬體的開發資源大幅轉移到了輕量定位的眼鏡新品上。對這家一向謹慎的公司而言，若在某一方向上大力投入，則意味著潛在的市場巨大。

我們為什麼需要智慧眼鏡？

Even Realities G2
Even Realities G2

目前市面上的智慧眼鏡大致可分為三類：

  • 無螢幕：如 Meta Ray-Ban、Oakley Meta HSTN、Bose Frames、華為智慧眼鏡等，一般都具備音訊功能，高階產品可以拍攝。

  • 嵌入資訊顯示：如 Meta Ray-Ban Display、Even Realities G2 等，會使用波導等技術在鏡片上投射影像，顯示通知、翻譯、地圖導航等資訊。

  • 外接型隨身螢幕：以 XREAL 的眼鏡為代表，可作為電腦、手機、主機等裝置的畫面輸出。

Google 地圖眼鏡導航
Google 地圖眼鏡導航

如前文所述，智慧眼鏡可以比較好地融入日常生活。因為它就在臉上，配戴者低頭看手機或手錶的時間一定程度上會有所減少，而且使用的同時還能與他人保持眼神互動。加上裝置內 AI 的逐漸普及，即時翻譯、語音助理等功能也日益完善。這些特性都讓智慧眼鏡的吸引力持續上升，阻擋在消費者面前的可能只剩下還不夠親民的售價了。

智慧眼鏡的前景

理想 Livis AI 眼鏡
理想 Livis AI 眼鏡

目前一般的大牌智慧眼鏡價格約處在 400 至 600 美元之間，最尖端的產品甚至會來到 800 美元以上。以現階段還算是配件的定義來說，擁有的代價不可謂不大。所幸中國廠商已經開始紛紛湧入這一市場，就在不久前，連造車的理想也端出了一款拍攝 AI 眼鏡。售價最低只要 1,699 人民幣，這就很容易讓人有嘗試一下的意願了。

而在產品形態上，輕量化應該始終會是各家追求的目標，功能、續航力、舒適性之間有望達到比現在更理想的平衡點。另外在互動方式上，現有的眼鏡多需要借力外部輸入（Meta 的手環、Even Realities 的戒指等等）。未來可能只需要手勢便能精準操作，甚至配合腦機介面也不是沒有可能呢。

不論如何，大型科技公司如今都已接連在這一新興領域下注。智慧眼鏡也許未必能在一夜之間成為人們必備的硬體，但它確實有為消費電子行業帶來下一個重大轉折的希望。

