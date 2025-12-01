2025 府中15年末主題【美麗心境界】以電影為觀眾打開無窮想像力

2025 府中15年末主題【美麗心境界】

【文 / 雀雀】電影是藝術與科技的結合與呈現，動人與具文學性的故事要有，高度執行力也必須兼顧，是以除了演員的表演和導演的調度之外，就連畫面光影構圖、運鏡取景，甚至聲音和後製視覺特效都很重要。2025 年府中15年末主題【美麗心境界】站在電影百年來在視聽技術上的巨人肩膀，帶領觀眾看見關於電影藝術的更多可能性，聚焦在時尚、藝術、人文甚至K-POP潮流相關主題，與觀眾更靠近。也透過電影表現形式與文本內涵，為影迷帶來最啟迪心智的性靈提升養分！

李烈主演《小城故事》客語版（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

12月府中15迎來十四週年館慶，館慶 One 4 All 片單結合TFAI經典影展選映《小城故事》、《小逃犯》、《美人圖》、《萬歲家庭》與台劇《動物園：第1、2集》，片片精彩。獲過金馬獎最佳劇情片等四項大獎的《小城故事 數位修復》客語版將重現林鳳嬌飾演聾人女孩的溫婉甜美演技，還有李烈的年輕時代，以及鍾鎮濤的巨星風采都已保留在電影裡，任誰都抹滅不了；楊惠姍首度成為金馬影后的獲獎作品《小逃犯》數位修復版也將鉅細彌遺展露出她耐人品味也生活化的寫實演技。

張美君導演的《美人圖》

張美君導演的《美人圖》為台灣觀眾留下台灣小生林瑞陽顏值巔峰時期的全裸演出、還有楊慶煌演南部樸實青年北上的奮鬥史也道盡 20 世紀末的南臺灣囡仔家族與宿命綁定關係，值得朝聖。「館慶特映」還能搶先看到邵雨薇、王柏傑和李淳主演、與真實動物對戲的《動物園：第1-2集》，既療癒也在魔幻寫實敘事風格中，為觀眾帶來一段浪漫也歡樂的動物園飼養員職場故事！公視「紀錄觀點」首播新片《萬歲家庭》作為今年女性影展台灣競賽片，電影以手持攝影紀錄母女關係中的親密和衝突，是台灣人必看的親子議題作品。

【焦點影人：王童】單元的《稻草人》數位修復版最能幽默反應台灣人長期在戰爭威脅下的常民生活姿態，阿嬤一句「炸彈不用每天掉下來，三四天丟一顆過來就好！」儼然是台灣影史上台人自嘲的最高級笑話。第24屆金馬獎最佳劇情片、導演獎與劇本獎三大獎得獎片果然名不虛傳。金馬60「金馬獎最佳攝影獎」得獎電影《（真）新的一天》利用一件（幽靈）包裹，牽扯起霸總大叔與俊美年輕男女的三角性愛遊戲關係，也讓李銘忠、王碩瀚和虹茜的絕美臉龐狂野印於台灣電影史裡。

《（真）新的一天》

來自外國的重口味限制級電影《夜幕女王》片頭獵奇展現出富豪舉辦高級私人派對的酒池肉林畫面，必須準時進場。而這部俄羅斯電影也不僅如此，隨著劇情的懸疑進展，又會帶觀眾看見「特殊性服務」工作者人生受困在進退不得的抉擇之中，實則與常人無異。

《夜幕女王》

坎城影展必看電影《大同世界》由加拿大鬼才導演馬修蘭金為世人揮灑出一場視覺、語言與故事大風吹的大拼貼盛典！喜歡各種「文化錯置」創意拼貼的影迷觀眾歡迎來挑戰。

《大同世界》

《角落辦公室》腦洞大開、為社畜們帶來最精彩的辦公室狂想曲，從此你將知道該如何在日複一日的苦悶生活裡找到樂趣。只有電影才能拍出的瘋狂奇幻電影還有男版愛麗絲夢遊仙境的《K先生夢遊仙境》在永遠走不出的旅館中壯遊！以及楊麗音金鐘60入圍作品《阿婆非死不可》，以繽紛敘事帶觀眾馳騁在充滿想像力的電影銀幕畫布上，享受起來最是過癮。

《K先生夢遊仙境》

