「2025 抗癌健康嘉年華」進駐松菸！推出三大主題展區，擁抱每一種「不邊緣」的存在

癌症不只是醫療議題，更是每一個家庭與社會都必須共同面對的現實。由精拓生技主辦、邊緣工事與公益社群癌飛共同策劃的「2025 抗癌健康嘉年華」，將於11月30日（日）在松山文創園區四號倉庫登場。今年以「擁抱自己，邊緣不邊緣」為主題，延續精拓生技多年推廣的替身醫療論壇精神，打造一場結合知識、文化與公益的全民健康派對。

邊緣人市集進駐松菸，用創意和溫度打造療癒環境

有著12年歷史、舉辦超過1500場活動的「邊緣工事」市集，今年首度跨界進駐抗癌嘉年華，攜手打造「邊緣人市集」特展。這個平台長期集結手作創作者、藝術行動者與社會議題關注者，過去在駁二、華山、北流等地巡迴展出，以溫暖的日常創作傳遞「每個人都有被看見的價值」的理念。

本次活動望為癌症病患提供一站式的資源媒介，精拓生技攜手「邊緣人市集」，帶來超過40個品牌攤位，從手工藝、香氛選物、健康小食到具社會關懷意識的設計品牌，打造三大主題展區——「療癒工坊區」、「日常溫度區」與「社群共感區」。

療癒工坊區，手作與香氛品牌將帶領民眾以雙手與嗅覺重拾平靜，如天然香氛蠟燭、植栽香包、香氣皂等，讓「療癒」不再只是心靈語彙，而是可被觸摸與感受的日常片刻。日常溫度區則聚焦「生活共好」，邀請永續選物與健康飲食品牌共襄盛舉。從無添加果乾、低糖甜品到友善身體的保養小物，都希望提醒大眾：「照顧健康，也能是一種生活美學。」

最後的社群共感區由公益團體與癌友社群共同策劃，現場設置祈願牆與互動拍照區，參與者可親筆寫下祝福繪馬，傳遞對自己、家人與社會的祝願。這裡不只是市集，更是一次彼此傾聽、交換溫度的相遇。

健康知識不邊緣，讓健康走進大家日常生活

除了市集，本屆嘉年華以四大主軸串聯全場：「專題講座」、「健康市集」、「名人抗癌分享」與「芳香手作坊」，結合醫學、文化與公益力量，讓抗癌知識在輕鬆氛圍中自然流動。活動現場更設有抽獎與互動打卡牆，參與者有機會獲得健康生活好禮，並透過書寫與祈願，留下對生命的感謝與希望。

講座部分邀請國衛院院長司徒惠康、北醫放腫科醫師呂隆昇、營養師許嘉桓等專家現身，分享從政策到臨床、從飲食到心靈支持的多元觀點。抗癌大使林茉晶與唐玲也將以真實故事，訴說重建生活的勇氣與力量。

用行動擁抱自己，也擁抱每個生命樣貌

主辦單位精拓生技多年致力推動「癌症知識平權」，透過替身醫療（Avatar Medicine）技術協助病患找到最適合的治療方案。此次嘉年華不只是單一活動，更是讓健康知識走進生活的行動場域，在這裡，癌友不被邊緣化，知識不再艱澀，公益也能很日常。

「擁抱自己，邊緣不邊緣」不僅是一句口號，而是邀請每個人都能放下距離，用理解取代偏見，用行動支持生命的多樣樣貌。11月30日讓我們在邊緣人市集裡，為健康、為自己，也為彼此，找到不再邊緣的生活位置。

2025 抗癌健康嘉年華活動資訊：

活動時間：2025年11月30日（日）10:30–17:00

活動地點：松山文創園區 四號倉庫

活動方式：公益活動，免費入場

參與對象：癌友、家屬、一般民眾

