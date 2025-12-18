2025「新北感溫祭」登場！泡湯、住宿、消費「護照集章」抽iPhone 17

2025「新北感溫祭」集結在地旅宿業響應「感溫護照集章活動」。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府全新策劃2025「新北感溫祭」，藉此推廣跨18個單位的22項冬季活動，涵蓋閃耀新北1314跨河煙火、2026新北燈會、賞花季、特色展覽等，展現新北多彩風貌，觀光旅遊局也首次攜手交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處聯合推出感溫護照集章活動，自12月19日至明年4月1日，民眾在合作業者完成泡湯、住宿或任何金額消費，即可獲1枚印章，集滿2枚可抽最大獎「iPhone 17」。

新北市副市長陳純敬表示，今年「新北感溫祭」以跨局處整合為核心，展現新北冬季旅遊的全新面貌，他說，冬季節慶是生活中最感恩幸福的時間，冬天溫度較低，所以「感溫」就是台語感恩之意，冬天要感恩、泡湯。新北「山海湯」以山區與海岸多元泉質為特色，講到海底溫泉，他強調貢寮也有，不要每次只提金山、萬里，感溫護照集章活動，讓旅客在泡湯、住宿、消費的過程中增添探索樂趣。

新北市冬天活動自12月起一路延續，像民政局「2025新北耶誕平安晚會-繽紛燦爛奇妙夜」、元旦升旗暨健走活動」；文化局、水利局與高灘地工程管理處合辦「閃耀新北1314跨河煙火」等亮點活動外，也有淡水古蹟博物館「2025 光映淡水」、文化局「茶與王特展」、鶯歌陶瓷博物館「2025臺灣陶藝獎」靜態展覽，此外，也有林口區公所「祈福RUN林口」、觀光旅遊局「2025微笑山線大縱走 尋寶集章任務」等運動路線及戶外體驗，從戶外到室內一路玩到明年。

觀旅局指出，「新北感溫護照集章活動」民眾可於合作業者免費領取護照，完成泡湯、住宿或任何金額消費，單次即可獲得1枚印章，集滿2枚，於明年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲抽獎資格，觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處與觀旅局合作，提供近90張泡湯住宿券作抽獎好禮，另多家溫泉業者也加碼贊助泡湯券，相關活動訊息可至新北市觀光旅遊網查詢。

馬來西亞籍旅遊美食創作者馬鈴薯小姐雁靈(右)受邀推廣新北冬季旅遊。(記者黃政嘉攝)

新北市副市長陳純敬參觀交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處現場推廣攤位。(記者黃政嘉攝)

