「2025 新・新埔藝術季《風晨埔埔》」開跑 感受文化能量

大一學生運用廢棄柿子皮煮染，並將一雙雙襪子縫製為作品「好柿連連」。





新竹縣新埔鎮「2025 新・新埔藝術季《風晨埔埔》」活動開跑，展期近40天。藝術季以展覽、戲劇、市集、導覽與社區共創行動，串聯街區、市場、宗祠與社區空間，形塑一座分散於小鎮各處的藝術現場。本屆藝術季共展出9件作品，規劃6大展區，邀請民眾在行走與參與中，感受新埔在新舊交會下所累積的文化能量。

本屆藝術季，玄奘大學藝術與創意設計學系以共創參展單位身分，與旱坑社區合作展出《好柿連連》與《柿柿如意》兩件公共藝術作品，展出地點為張氏家廟。玄大藝創系主任翁梁源表示，「兩件作品的創作並非從形式出發，而是從走進社區、傾聽地方故事開始。師生透過實地踏查柿餅場、宗祠與生活場景，理解柿子在新埔日常中的角色，並在指導老師陳欣琪的帶領下，運用柿餅產業產製的柿皮煮染，將地方記憶轉化為可被觀看與感受的藝術形式」。

鴻梅國際藝術村駐村藝術家高安柏與內立社區合作完成的作品將於張氏家廟中展出。

《好柿連連》由藝創系大一全體學生共同完成，展現集體創作中對地方文化的理解與回應；《柿柿如意》則由劉少威、吳承恩、徐郁婷、廖云綺四位學生創作，以更凝練的造型語彙，透過竹編呈現柿子作為祝福象徵與文化媒介的多重意涵。翁梁源指出，這樣的共創歷程，正是藝創系結合純藝術與文創應用，並給予學生高度創作自由的教學特色實踐。

本屆活動由新埔鎮公所、新・新埔青年培力工作站、伍柿山蟻窩文化工作室、鴻梅國際藝術村、玄奘大學USR新埔旱坑柿家永續計畫、新竹縣柿染文化協會、哇哈哈劇團、新竹故事館，以及內立、南平與旱坑三大社區共同主辦，並由多個教育單位協力參與。

玄奘大學USR「新埔旱坑柿家創新永續計畫」主持人謝明勳表示，「從國際經驗來看，全球透過藝術推動地方創生有兩個共同特點。第一是藝術季強調『分散式美術館』的概念，邀請民眾在觀賞作品的同時，走入街區、宗祠與特色地標，提升整體地方能見度與旅遊深度；玄奘USR長期進駐張氏家廟，正是透過參與藝術季，活化古蹟空間，讓歷史場域成為當代文化行動的一部分。第二則是藝術季高度重視在地居民、各方單位與藝術家的共創參與，如此次藝創系師生與社區共同完成作品，即是大學教育與地方文化深度結合的具體展現。當大學USR計畫與在地藝術節相互串聯，不僅讓學生在真實場域中學習，也讓地方文化被重新轉譯與看見，逐步為新埔累積可持續發展的文化動能」。

