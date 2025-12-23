2025 旅遊趨勢，歲末總檢討！



LINE旅遊發布2025旅遊趨勢觀察，解析用戶旅遊趨勢(攝影：洪書瑱)

2025 年進入尾聲，每當歲末年初，除了跨年、迎曙光的規劃外，年末總檢討以及期許與展望來年，都是許多人必有的儀式感，其中LINE旅遊就在這個時刻，發布「2025 旅遊趨勢觀察」，整理平台針對多項主題，以及用戶的喜好觀察，包括：投保行為、暑期出遊、航班偏好、平台選擇、旅行支出與國旅洞察等，解析台灣用戶今年的旅遊模式與心態轉變。LINE旅遊表示，綜觀今年的數據，出國旅遊的用戶行為呈現三大明顯趨勢，包括：一、設定明確條件加快旅程規劃；二、消費選擇更重視價值表現；三、對安心與透明度的需求持續提升。而在短天數與機動性規劃的出遊情境中，國旅則以其便利性與低門檻，成為最務實、最容易啟動的旅行解方。

LINE旅遊觀察，用戶規劃旅程時呈現明顯的「條件式決策」，並使用AI規劃行程(攝影：洪書瑱)

一、精準篩選、效率決策：以明確條件優化旅遊規劃──



2025年用戶在規劃旅程時，呈現明顯的「條件式決策」特徵。從暑期出遊調查中，不難發現，國人出遊的偏好，「日本」不意外，仍是最受歡迎的海外目的地（32.2%），其次為國旅（18.6%），再來是韓國（13.7%）。其中七成用戶偏好 3至8 天的短、中程旅遊型態，顯示用戶的時間運用更緊湊、需要彈性，也更偏好效率型行程。在航班選擇中，用戶最重視的三大因素為票價（22%）、航班時間（20%）與是否直飛（19%），反映出航空移動的決策以具體條件為基礎。住宿方面，用戶更看重交通的便利性、房價合理性與評價表現。值得注意的是，51%的用戶使用AI規劃行程、79% 希望AI協助推薦景點與路線規劃，顯見AI 工具逐漸成為旅程的一部分。整體而言，用戶不再憑感覺決定旅行，而是以資訊與條件導向規劃，呈現出 2025 年旅遊行為的成熟化趨勢。



七成用戶偏好 3至8 天的短、中程旅遊型態(攝影：洪書瑱)

二、重視性價比，預算要花得值得──

2025 年用戶的消費模式展現明顯的「精打細算」。用戶在旅行支出上，單人旅遊預算主要落在新台幣 2萬至 5萬元之間；而在消費順序上，用戶傾向將旅程拆為機票、住宿、票券三階段分別比價再行購買，而不是一次打包。而且現在消費者越來越聰明，會在多平台比價，成為常態，不少用戶會同時比較不同平台的住宿價格、評價與方案內容，確保所選項目「物超所值」。整體來看，用戶追求的並非最低價格，而是更精準的消費與可預期的價值；「花得值得」比「花得少」更能概括 2025 年用戶的心態。

價格透明與投保旅平險，成為用戶安心出遊的重要關鍵(圖：LINE旅遊提供)

三、要玩的放心：安心感成為旅程必要配備──



無論旅程長短，用戶在 2025 年對「安心感」的重視顯著。根據投保行為調查，超過八成用戶在出國前會投保旅平險，而 25至34 歲用戶更偏好「線上快速投保」的便利方式，顯示投保已不再是補充選項，而是旅程的基本設定。在選擇旅遊平台時，用戶最在意的是價格透明度（23%）、付款安全（14%）與品牌可信度（13%）。這些結果說明，用戶除了追求優惠，也同樣重視交易安全與資訊公開程度，希望所選平台穩定可靠，期望除了玩得開心，更要放心。



國旅以易規劃、交通便利優勢，成為短天數與臨時出發的首選旅遊解方(圖：LINE旅遊提供)

儘管出國旅遊熱度依舊，但對台灣用戶而言，國旅仍在短天數與臨時出發的情境中展現不可替代性。調查數據顯示，選擇國旅的最主要原因有五，包括：「可安排短天數小旅遊、不須請長假」（20%）與「交通方便、快速抵達」（16%）；其次為語言溝通無障礙（15%）、飲食習慣相近（12%）與免簽證或護照（12%）。這些因素形成用戶選擇國旅時最在意的便利性特徵。

而國人最受的國旅城市究竟是哪兒呢？根據資料顯示，花東、宜蘭、台南、澎湖與高雄都名列最具吸引力的國旅城市，這些地點皆具備「週末成行」的旅遊條件，提供自然風景、文化體驗與城市節奏的多元選擇。在期待改善方面，用戶最希望看到住宿定價的透明度提升（23%）、景點內容更新（13%）與景點的交通接駁更便利（12%）。這些回饋反映出國旅在體驗品質上仍有進步空間，但在短天數旅遊需求中仍具備明顯優勢。整體而言，國旅雖然非最理想的旅遊選擇，但在週末、短假與家庭旅遊情境中，卻是最務實、最容易實現的旅行解方。



