2025「日本最可愛國中生」票選出爐！ 13歲鹿兒島大眼正妹奪冠

13歲的國一美少女穗野（ほの），奪下2025年日本「最可愛國中生」冠軍。（圖／jc___hono instagram）

2025年日本「最可愛國中生」票選，本屆總計超過3萬5千人參賽，報名相當踴躍，如今票選結果出爐，由來自鹿兒島，年僅13歲的國一美少女穗野（ほの）脫穎而出，奪下本屆冠軍頭銜，得知獲獎那一刻，穗野情緒激動到當場落淚，並向所有支持者誠摯道謝。

根據日媒報導，當地知名雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛女國中生」選美比賽，上個月底在東京舉辦總決賽，總共有14位參賽者進入最後一輪選拔，經過評審及觀眾票選後，由來自鹿兒島，年僅13歲的國一生穗野（ほの）擊敗眾多參賽者拿下殊榮，並由她崇拜許久，也是上屆冠軍及本屆活動大使內田結菜（Yuna），親自替她戴上桂冠，讓穗野在台上難掩激動情緒，直呼就像是做夢一樣。

穗野回憶起比賽的過程，她坦言不僅不擅長直播，對於走秀環節更是相當不拿手，還多次遭到糾正，好在靠著不斷努力及練習，最終在走秀項目嶄露頭角，發表得獎感言時，她表示過程雖然辛苦，不過站上舞台後就覺得很有趣，雖然一度覺得難過，如今回想起來相當值得，接著透露未來夢想是想推出自己的彩妝及隱形眼鏡品牌。

穗野奪下「最可愛國中生」冠軍頭銜後，不僅能獲得獎金50萬日圓（約新台幣10萬元），還能登上2026TGC Teen舞台演出，並出任明年賽事大使。

