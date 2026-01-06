2025 最佳航空公司出爐! 「它」這突破萬難殺出重圍 全球最佳機場是......

航空運輸是許多人出國的首選。圖為倫敦希斯洛機場。 圖：翻攝自英國希斯洛機場的 Ｘ

[Newtalk新聞] 飛機已然是現代最主要的跨國運輸方式，無論是旅遊或出差，大多都不想看到航班延誤，但現代航空工業與機場時刻表的運作極為複雜，導致延誤所在多有。航空分析公司 Cirium 在其最新報告中，分析了世界上表現最優異的 12 個航空公司與機場。

其中，伊斯坦堡機場（IST）榮獲 2025 年白金獎得主，在性能與可靠性方面領先全球。其地理位置在連接歐亞的樞紐之上，每年處理超過 8,400 萬名旅客，涵蓋 330 個目的地，在 3 條跑道的獨立運作下，運作效率達到每小時 148 架次。

伊斯坦堡機場是歐洲首個實現 3 跑道獨立運作的機場。圖：翻攝自伊斯坦堡機場官網

依據 Cirium 定義的準點率（OTP），也就是航班起降時間在預定時間 15 分鐘內的百分比，為 80.72%。這個數字雖然不特別出彩，但 Cirium 十分看好伊斯坦堡機場整體的營運表現與排程能力。

航空公司方面，卡達航空被航空運輸評級機構 Skytrax 評為全球最佳航空公司，再次榮獲白金獎。Cirium 表示卡達航空去年在地緣政治、天氣波動與飛機可用性等一系列問題的壓力下，仍確保流程順利運作，把旅客載到目的地。在國內航線極其發達的北美，則以達美航空拿下冠軍，以超過 180 萬次航班，80.9% 準點率奪得北美第一。

卡達航空第九次獲得 Skytrax 世界航空獎「世界最佳航空公司」頭銜。 圖: 翻攝自卡達航空臉書

巴拿馬國有航空公司 Copa Airlines 則在拉丁美洲排名第一， Cirium 表示根據國際機場委員會（ACI）的預測，該地區正逐漸成為全球航空業中「最具活力」的地區之一。南非的 FlySafair 獲評為中東及非洲地區的領先航空公司，維珍航空（Virgin Atlantic Airways）則被評為 2025 年最進步航空公司。

