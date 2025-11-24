2025「最髒蔬果」公布！菠菜首度擊敗草莓登冠軍

美國環境工作組織（Environmental Working Group，EWG）日前公布《2025年農產品農藥購物指南》，更新「12種最骯髒蔬果」排行榜，結果顯示有「蔬菜之王」美名的菠菜首度登上榜首，取代多年蟬聯冠軍的草莓，而十字花科的超級食物羽衣甘藍則排名第三。調查指出，超過九成樣本被檢測出含有潛在有害農藥殘留，部分作物甚至檢出超過50種不同農藥。

《2025年農產品農藥購物指南》更新「12種最骯髒蔬果」排行榜，結果顯示有「蔬菜之王」美名的菠菜首度登上榜首。 （示意圖／Pixabay）

根據EWG的報告，2025年菠菜依重量計算的農藥殘留量高於所有受檢農產品，使其成為最髒蔬果榜首。草莓則結束多年來的「最髒蔬果」冠軍寶座，退居第二位。美國人平均每年每人食用約8磅草莓，其農藥殘留情況依然令人擔憂。而被視為超級食物的羽衣甘藍則排名第三，EWG特別指出，超過一半的羽衣甘藍樣本受到可能致癌的農藥污染。

2025年「12種最骯髒蔬果」完整排名依序為：菠菜、草莓、羽衣甘藍（連同芥菜）、葡萄、桃子、櫻桃、油桃、梨、蘋果、黑莓、藍莓及馬鈴薯。這份榜單反映了當前農業生產中廣泛使用農藥的現實，也為消費者提供了選購蔬果時的參考依據。

值得關注的是，黑莓是今年新加入黑名單的水果，而藍莓則自2024年起連續兩年進入「最髒蔬果」排名第11位。EWG官網指出，藍莓上一次接受檢測是在2013年和2014年，當時的農藥污染程度較低。2025年一份藍莓樣本可能含有多達17種不同的農藥殘留，相較於2014年的13種有所增加。這與美國人現在食用的藍莓數量是21世紀初的3倍有關，需求增加導致生產方式改變。

馬鈴薯則因使用了一種名為氯苯胺靈（chlorpropham）的植物生長調節劑，在缺席「最髒蔬果」數年後，近年又重回黑名單。EWG表示，這種化學物質目前在歐盟已被禁用，但在美國仍被使用。這種情況凸顯了不同國家和地區對農藥使用監管標準的差異。

根據CNN報導，EWG科學副總裁亞歷克西斯·特姆金（Alexis Temkin）表示，該組織自2004年起每年都會發布蔬果殘留農藥名單，供消費者作為參考。這份年度報告是根據當年美國農業部（USDA）和食品藥品管理局（FDA）的最新測試數據製作出來的排行清單，目的是為消費者提供決策工具，幫助他們在購買蔬果時做出更明智的選擇。

除了「12種最骯髒蔬果」，EWG也創建了一份年度「15種最乾淨蔬果」（Clean Fifteen）清單，列出農藥殘留量最低的傳統農產品。鳳梨被評為污染最少的農產品，位居榜首。2025年「15種最乾淨蔬果」完整排名為：鳳梨、甜玉米（新鮮及冷凍）、酪梨、木瓜、洋蔥、甜豌豆（冷凍）、蘆筍、甘藍（高麗菜）、西瓜、花椰菜、香蕉、芒果、胡蘿蔔、蘑菇和奇異果。

專家建議在料理菠菜前快速汆燙，不僅可去除殘留農藥，也能降低其中所含的草酸。 （示意圖／Pixabay）

如何清洗蔬果避免吃進農藥？營養師程涵宇表示，想要減少蔬果上的農藥殘留，關鍵在於使用流動的水清洗。她建議採用「邊沖邊浸泡」的水漂清洗法，不僅能清洗蔬菜上的泥沙，也可沖掉殘留的農藥。程涵宇進一步說明，不同的蔬菜種類有不同的清洗方式，葉菜類可以先切除根部，再每片撕開清洗。

特別是對於今年榜首的菠菜，程涵宇建議在料理前快速汆燙，這不僅可去除殘留農藥，也能降低其中所含的草酸。她強調，雖然這些蔬果被列入「最髒」排行榜，但民眾不應因此拒絕食用這些營養豐富的食物，而是應該學習如何正確清洗和處理，以減少攝入農藥的風險。

專家普遍認為，這份報告的目的不是嚇阻消費者食用蔬果，而是提高人們對食品安全的意識，並鼓勵更多人了解自己所食用食物的來源和生產方式。無論是選擇有機蔬果還是傳統種植的農產品，正確的清洗和處理方式都能有效減少農藥殘留的風險。

