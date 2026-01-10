2025「木蛇年」不平靜！ 民俗專家五大危機預測皆應驗

（示意圖／翻攝自photo AC）

有「國師」之稱的知名命理師楊登嵙教授每年年初都會應各新聞媒體之邀約，預測發布新的一年天災人禍及經濟；楊登嵙教授於2025年1月即在各新聞媒體預言：2025年歲次乙巳年，乙為木，木蛇年，巳為火，木生火。木為生物、病菌、病毒，火為爆炸、戰爭、火災。

木為生物、病菌、病毒，造成流行疫情要小心應對，小心一發不可收拾，例如: 新冠肺炎、流感、SARS、腸病毒等；另外，動物引發的流行疫情也要小心預防例如：非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感、登革熱等。

乙木剋土，土為土地、不動產；反映物價波動，不動產持平，下跌幅度不大，政府有打房政策及社會宅政策，無上升力道，交易很不熱絡，附近有重大建設除外。「地球板塊運動」及火山「爆發」引發5級以上的地震會很多。

2025年預測全部應驗如下：

1.病毒及流行疫情：

2025年11月4日日本北海道發生高病原性禽流感疫情，3座養雞場撲殺131萬隻雞。10月22日台中市梧棲區一間養豬場爆發非洲豬瘟，造成117頭豬隻死亡，撲殺195頭豬隻。10月15日屏東縣鹽埔鄉一處鵪鶉場確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，當場撲殺11萬8986隻鵪鶉。7月24日台中市豐原區北平金銀樓烤鴨店爆發上吐下瀉的症狀受害人數有47人。韓國本土瘧疾病例2024年有713例。1月31日日本厚生勞動省統計，自去年9月初至今年1月底間的流感季節，累計確診人數已達952.3萬。去年底，單週確診人數更寫下26年來新高，來到258.5萬人。1918年的西班牙流感則是其中最嚴重的一次。當時的H1N1病毒株迅速傳播，短短一年內就奪走了至少5千萬條生命，比整場第一次世界大戰還要致命。1月19至25日國內腹瀉急診就診人數達24萬2589人次，高於過去五年同期；春節期間1/26至2/1日雖因門診休診影響，就診人次降至14萬6851人次，但整體趨勢仍顯示諾羅病毒流行高峰。

2.爆炸：

6月12日印度航空（Air India）一架飛往倫敦的波音（Boeing）787型客機起飛不久後，墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，機上242人僅1人生還，地面另有19人喪生，總計260人死亡。1月31日美國一架載有6名墨西哥人的救傷專機墜毀於費城一處熱鬧街區，至少7死19傷 機上6人、1地面人員罹難。1月29日一架載有三名機組人員的美國陸軍黑鷹直升機，與一架載有67名乘客和機組人員的美國航空客機相撞，全數罹難。

3.戰爭：

12月29日上午6點至30日上午6點止，大陸軍機130架次，創下2025年以來單日最高紀錄，還有大陸軍艦14艘、公務船8艘，以及空飄氣球1顆；發動環台軍演，涵蓋台灣海峽及周邊北部、西南、東南及東方五大海空域。7月24日泰柬邊境爆發武裝衝突！泰國發動空襲.柬埔寨襲擊加油站 至少釀14死。5月6日至10日印度武裝部隊和巴基斯坦武裝部隊在多地發生交火，雙方動用了飛彈和戰機等武器。以色列、哈瑪斯戰爭已導致雙方超過 7 萬人死亡。俄羅斯、烏克蘭戰爭2022年2月持續至今，兩軍傷亡超過100萬人；後續還有中東等地區大小戰爭、衝突。

4.火災：

12月19日張文先在北市多次縱火，接著傍晚前往台北車站M7、M8出口以及捷運中山站出口、誠品西南店等地投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，共造成4死11傷。10月26日香港大埔宏福苑住宅大樓下午起火燃燒，燃燒超過24小時，造成至少160死，79傷，另有6人失聯。7月29日葡萄牙各地的森林大火，延燒面積近2000公頃。7月15日中國陝西省最高地表溫度超過60℃，一些地方更是超過了70℃；像陝西高陵70.3℃、咸陽70.1℃、洋縣70.2℃，都為同期少見。2月13日台中新光三越發生氣爆釀5死38傷。1月7日洛杉磯大火，1月31日晚間宣布，大火爆發3周多後，消防員已完全控制這兩場大火，野火至少造成29人喪生，數萬人無家可歸；這場野火燒毀了洛杉磯西部的2萬3448英畝，約95平方公里土地。

5.地震：

12月27日宜蘭今天發生規模7.0大地震，地震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里。7月30日俄羅斯遠東地區今天稍早發生規模8.8地震，逾70年來最強，有史以來最強烈的地震之一，在日本與阿拉斯加等地引發海嘯，現1.3公尺海嘯。7月3日日本鹿兒島縣吐噶喇群島10天已狂震近850次。3月28日緬甸中部發生芮氏規模8.2強震，死亡人數3471人，超過4000人受傷，另有214人失蹤。2月5日希臘桑托里尼島10天7700次地震，最強一次為5日晚上的5.2級。

