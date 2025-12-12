「2025 梨山森活節‧甜蜜和蘋」梨山蜜蘋果季 台中火車站快閃開跑

【記者張嘉誠／綜合報導】

為響應淨零排碳、支持在地農產，臺中市和平區公所日前11月1日於臺中驛鐵道文化園區舊軌小舞台舉辦「 2025 梨山森活節‧甜蜜和蘋」梨山蜜蘋果季記者會，並由和平區代表會楊淑菁副主席與王正顯秘書率領果農，帶著最新鮮的梨山蜜蘋果，在台中火車站快閃販售，吸引大量旅客與市民圍觀搶購。

梨山蜜蘋果首次出現在台中火車站銷售，許多民眾邊拍照邊驚呼：「第一次在車站看到有人賣梨山蜜蘋果，太新奇了！」還有旅客直接拖著行李排隊詢問，現場不到 1 小時就賣出大批蘋果與禮盒。

圖▲梨山蜜蘋果獨特蜜腺，口感爽脆。

此次快閃市集由三位梨山果農聯合展售：紹興果園、果臻甜農場、撒米琳的店。現場果農表示，今日銷售量遠超預期，「民眾反應非常熱烈，很多人一吃就立刻加碼買禮盒送人」，對活動成效感到非常滿意，期待接下來的活動場次。

風災後仍帶來最甜的果實蜜蘋果甜度高達18 〜19度，今年8月楊柳風災重創梨山區，蜜蘋果、雪梨落果嚴重，農損高達4成。儘管如此，果農仍堅持細心整枝、巡園，最終留下的果實更加甜美。

梨山蜜蘋果來自海拔 1,700 公尺以上的高山果園，日夜溫差可達15 C，造就獨特蜜腺，口感爽脆，是一般進口蘋果難以比擬的天然風味。

王正顯秘書表示，和平區一年農特產產值超過156億元，全台最優質的雪梨與蘋果都來自梨山。今年 8 月楊柳颱風重創梨山，造成 4 成農損，但果農不畏風災、努力整理果園，留下的果實反而更加甜美緊實。他強調，梨山蜜蘋果甜度依舊高達 15～19 度，水分足、口感脆，是進口蘋果難以比擬的天然美味。 順應季節、支持在地，就是最營養、最安全、也最環保的選擇。歡迎民眾踴躍訂購梨山蜜蘋果，為果農加油。

圖▲訂購梨山蜜蘋果，為果農加油。

臺中市政府由客委會主委江俊龍代表到場致意，他表示，支持在地農產，是最直接的減碳行動。優先購買臺灣當季水果，不但能減少進口長途運輸造成的碳排放，也能支持農民永續耕作。他呼籲大家透過選擇「在地、當季、產地直送」的方式，一起響應淨零排放、守護環境，用消費支持永續。

朱元宏議員表示，梨山是泰雅族原鄉，獨特高山氣候才能孕育出蜜蘋果的香、甜、脆。包括江啟臣副院長秘書、盧縣一立委特助、羅廷瑋立委特助、古秀英議員特助、吳建德議員特助、李中議員特助等多位代表皆到場支持，共同為梨山蜜蘋果打氣，預祝大賣！

和平區公所亦安排三場快閃市集：11/1日台中火車站－鐵鹿大街、11/8日美術園道商圈、11/16日 大里軟體園區合 濟慈善園遊會等活動。

「2025梨山森活節‧甜蜜和蘋」相關活動詳情請洽04-23728865活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢（https://reurl.cc/k8da5n）、FB搜尋：和平區公所，亦可得知活動訊息。