【2025】棒球外套穿搭全指南：掌握校園到街頭的經典不敗公式

冬季的穿搭中除了大衣、羽絨衣之外，別忘了還有棒球外套（Varsity jacket）很適合拿來做搭配，既有大衣的保暖度，更有比羽絨外套更時髦的寬鬆廓形，如果在你記憶中這只是美國YA電影中足球隊長的標配，那你一定要嘗試看看。

棒球外套的誕生：從校園開始發展的經典穿搭

雖然稱作棒球外套，但對於棒球外套最適切的說法並不是Baseball jacket，而是 Varsity jacket校隊外套，雛形最早開始於1865年的哈佛校園內，優秀球員專屬的獎勵制度，在針織外套上以Harvard校名首字母作為標誌，分發給參加過該年度重要比賽的球隊成員穿著， 穿著這些外套的優秀球員被稱作「Letterman」，也因此棒球外套也被人稱為letterman jacket，延續至1930年代左右，才讓羊毛拼開襟衫拼接皮袖成為基本搭配。

棒球外套從校園走進大眾流行中，也要歸功於Michael Jackson在1983年推出的的經典歌曲〈Thriller〉，在MV中身穿黃紅拼接、胸前M字刺繡的棒球外套的他，加上80年代多個饒舌組合的助攻，到現在棒球外套也出現在Louis Vuitton、Burberry等時尚精品品牌的設計系列中。

挑選適合自己的經典棒球外套

棒球外套演變至今，在外型與細節設計上也陸續融入了現代流行感，除了基本的款式之外還可以看到拼接、撞色、連帽等多種不同的設計，在這其中想挑選自己喜歡的款式可以參考以下選擇。

拼接棒球外套

拼接款的棒球外套可以說是最經典的款式，適合大部分的人穿搭，輕鬆完成美式的校園風格。

撞色棒球外套

以搶眼撞色設計的棒球外套，強烈的對比感在視覺上更有街頭潮流的風格。

連帽棒球外套

在棒球外套中加入連帽的設計，在造型上也會有更多變化。





短版棒球外套

如果不太喜歡棒球外套厚重又變右邊男孩感的穿搭感，可以選擇合身短版的款式，會更俐落。

帶領棒球外套

除了圓領的棒球外套之外，也有帶著領子的設計，相較起來會加入一點正式感。

緞面棒球外套

柔軟有光澤度的緞面棒球外套，會直接將風格加入精緻感，提升到另一個層次。

斗篷式棒球外套

汲取棒球外套的細節元素，改以斗篷式剪裁的棒球外套，可以在穿搭中加入新鮮感。

棒球外套穿搭指南：休閒美式風格的首選單品

雖然棒球外套充滿運動感，不過在運動時尚當道的今日在搭配上也更加多元，許多不同風格的單品都可以跟棒球外套做搭配。

印花洋裝＋棒球外套

女性柔美感的印花搭配上中性風格的棒球外套，展現率性的造型感。

襯衫＋棒球外套

都會感的襯衫搭配上棒球外套也能在穿搭中加入休閒感，中和襯衫的拘謹感，選擇長版的設計也能增添層次性。

西裝褲＋棒球外套

俐落的西裝褲搭配上棒球外套，展現不同風格混搭的對比造型感，也能讓棒球外套不會那麼運動風。

短裙＋棒球外套

俏麗的短裙搭配上棒球外套，屬於校園的青春感立刻有，近年流行的百摺裙也非常推薦。

腰帶＋棒球外套

想要減少棒球外套的厚重感，可以試著搭配上腰帶收出腰身線條。

明星示範穿搭：看看藝人歌手如何完成棒球外套穿搭

Gigi Hadid

Gigi Hadid以白色T恤黑色長褲搭配上白綠拼接的棒球外套，雖然是很日常的單品，不過搭配上造型感強的墨鏡與毛帽，也非常有時髦度。

Rihanna

蕾哈娜以橄欖球造型的短洋裝搭配上棒球外套，將校隊風格轉化成時髦的街頭女孩感。

Famke Janssen

Famke Janssen穿上短版棒球外套搭配幾何條紋洋裝，最特別的是以一雙瑪莉珍鞋混搭出獨特的風格。

另外也可以參考以抹胸、過膝靴以及開衩裙搭配棒球外的的各種不同風格搭配。

在運動風熱潮持續不斷的今日，各種風格都能與運動感的單品協調搭配，想嘗試新造型的朋友，棒球外套不失為一個好上手的選擇！

