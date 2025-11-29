2025 樂｡無齡博覽會高雄展覽館開展 聚焦全民大健康

圖說：「2025樂。無齡博覽會」週末在高雄展覽館開展。（圖片來源：主辦單位提供） 「2025 樂。無齡博覽會」週末在高雄展覽館舉辦，今年以 「全民大健康」 為主軸，聚焦 55+ 樂齡族群、中壯年族群與亞健康民眾，串聯中央及地方政府與科技健康產業，展示長照輔具、AI 智慧監測、預防醫學及多元健康生活方案，打造南臺灣最完整的樂齡健康展。

安益集團總裁涂建國表示，樂無齡博覽會邁入第 11 屆，展會從早期以輔具展示為主，逐漸發展為推動 Well-being（幸福感）的重要展覽平台。今年以居家照顧、智慧健康、預防醫學、健康飲食四大主題，協助民眾找到真正改善生活品質的解決方案。

廣告 廣告

茵康國際總經理曾姿雯則指出，展期三天規劃多場舞台講座與活動，期待民眾透過「看展、學習、互動」全面接觸健康新觀念。包括全人關懷照護服務協會帶來的百人爵士舞、樂齡健康操、烏克麗麗彈唱，菲律賓退休署的「原來在菲律賓生活可以這麼幸福」，以及旗山南勝社區發展協會的敲打玩音樂等節目，讓民眾以輕鬆迎接健康生活、樂齡文化與跨國退休趨勢。

衛生福利部主秘劉玉娟指出，台灣將於明年正式邁入超高齡社會，政府已超前部署長照政策，長照預算從初期50億元逐年提升，明年將突破900億元，「長照 3.0」將於明年啟動，聚焦健康老化、在地安老與安寧善終，並推動居家、社區、醫療與社福的五合一無縫照顧體系。

高雄市政府副秘書長王宏榮表示，高雄市 65 歲以上人口已達 56.1 萬人，占 全市人口20.6%，正式邁入超高齡城市。高齡化將深刻影響城市發展，此次高市府整合 11 個局處共同參展，從經濟、社福、醫療到防詐宣導全面呈現政策成果，展現城市在面對高齡化時代的積極準備。

圖說：2025樂。無齡博覽會串聯中央及地方政府與科技健康產業。（圖片來源：主辦單位提供）

展區包括資策會的AI智慧復能展示、衛福部的長照與防跌政策專區、澎湖縣政府的高齡友善方案、明根股份有限公司的熟齡運動與健康家具，以及高雄市政府的整合展館等，透過情境展示帶領大眾深入認識樂齡生活的創新應用與趨勢，展現南台灣在樂齡與健康照護領域的多元能量。

主辦單位也特別規劃許多展期間的驚喜活動，每日上午9:30發放限量30張早鳥號碼牌，11:00憑牌即可兌換當日早鳥禮，並有多項抽獎及健康體驗活，2025樂。無齡博覽會展至周日，主辦單位邀請民眾一同走進高雄展覽館，共同參與這場以「全民大健康」為願景、跨世代共享的年度健康盛會。

更多品觀點報導

高雄空大參訪高雄港 台灣港務公司揭示「科技碼頭」新風貌

聖誕送愛 義大皇家「點亮心願 圓夢計畫」為偏鄉孩子送上希望。

