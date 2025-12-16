2025「沒人好過」！唐綺陽預告2026能量翻轉：會是很嗨的一年

唐綺陽表示很期待新的一年。資料照。LINE VOOM提供



2025年即將進入尾聲，有「國師」之稱的星座專家唐綺陽發文回顧，感嘆今年不容易，受到罕見的「五星移位」影響，星象劇烈變動，對多數人而言都是充滿考驗的一年，不少人在生活、關係與內在狀態上頻繁經歷動盪與無力感。不過，隨著2026年即將到來，唐綺陽也釋出樂觀訊號，認為整體能量將出現明顯轉折，氛圍將走向明亮，她本人更坦言「非常期待新的一年」。

唐綺陽形容，回顧2025年的星象變化，「簡直是地動天搖」，天王星、海王星與冥王星形成小三角，加上土星與海王星交錯進出牡羊座與雙魚座，讓整體氛圍丕變，不只是外在環境變動，連親近的人也可能改變或離開，原本以為能倚靠的關係不再可靠，認定能成功的事也可能突然化為烏有，甚至有人在事業與名聲上出現劇烈起伏，「想必沒人好過...」。

廣告 廣告

不過，話鋒一轉，唐綺陽也為2026年注入希望。她表示，2026年的能量將與2025年截然不同，火象能量將取代水象的壓抑氛圍，「會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道，能量也鼓勵大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化得速度非常快」。

唐綺陽也坦言，自己特別期待2026年的到來，原因在於她向來偏好「乾脆、光明正大」的狀態，對於模糊、拖延與曖昧不明的情況早已受夠，因此格外期待新一年帶來的直球與突破。

此外，唐綺陽也同步宣布，未來將不再推出「解答之書」，改以YouTube直播方式，完整解析2026年的年度運勢。相關直播將於2026年1月4日至1月6日連續三晚進行，並依照開創、固定與變動星座分批解說，同時分享「每個星座在2026年必做的三件事」，陪伴粉絲迎接新一年的到來，希望大家能和她一樣，對2026年充滿期待，迎向一個更清楚、更明亮的新開始。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜