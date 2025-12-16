2025 泰柬邊境衝突：當大國缺席，小國如何以此博弈？／魯云湘
魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）
2025 年的泰柬邊境衝突，不僅是延續上個世紀的領土糾葛，更像是一場經過精算的地緣政治「壓力測試」。衝突自 12 月 7 日因邊境小規模摩擦再度升高，迅速擴散為持續交火，造成大量傷亡與數十萬平民流離失所，也使這場對抗早已超出單純邊境事件的範疇。
在美中競爭的宏大敘事下，外界往往認為小國只能在大國夾縫中被動求生。然而，這場衝突卻顯示出另一層現實：當主要大國選擇有限介入，而區域機制（以東協為核心的區域安全協商架構）又缺乏強制力時，區域內的次級強權，反而可能在評估「可承受風險」後，嘗試重新塑造現狀。近期泰國切斷經寮國的燃料供應路線，並加強對泰國灣的監控行動，正是這種結構性判斷下的具體展現。
一、柬埔寨的底牌：依賴中國大陸是生存，親美只是「買保險」
要理解這場衝突，首先必須看清柬埔寨的「雙面結構」。外界時常將柬埔寨近年對美國的有限示好，解讀為外交轉向；但從結構面來看，這更接近一種象徵性避險，而非真正的戰略移動。
經過數十年的累積，中國大陸早已深度嵌入柬埔寨的經濟命脈與安全體系，這種結構性依賴並非幾次外交互動即可撼動。2025 年衝突期間，北京持續向金邊提供軍事援助，進一步強化其防衛能力，也突顯雙方關係的現實基礎。
相較之下，美國在此次衝突中的角色則顯得有限。華府雖釋出呼籲降溫的政治訊號，甚至出現「促成停火」的說法，但泰國與柬埔寨雙方均未予以承認，戰事亦未因此降溫。這顯示，美國的影響力在此一衝突中，更多停留在象徵層次。
這意味著，柬埔寨並不存在一面可即時動用的「西方安全盾牌」。對周邊國家而言，金邊的戰略重心其實相當清楚：其主要依附對象雖然強大，但未必會為邊境摩擦親自下場。隨著戰事升高，衝突甚至波及暹粒省（Siem Reap，吳哥窟附近）一帶，使對抗首次觸及柬埔寨的觀光與民生重鎮，也進一步改變區域對風險的評估。
二、中國大陸的角色：不是不介入，而是「精算後的克制」
此次衝突中，北京的態度格外耐人尋味。與外界原先預期的「全面挺柬」不同，中國大陸採取的是一種偏向敘事管理的策略：一方面透過外交管道呼籲克制、支持對話，避免局勢失控；另一方面，刻意不將自身置於衝突核心，以免被視為必須為盟友每一次摩擦承擔安全責任的保證者。
中方外交部強調持續進行斡旋，並支持由東協主導的協商努力，試圖以「有限參與」的方式維持區域穩定。這種作法並不等同於完全抽身，而更像是在控制介入的層級與成本。
對泰國而言，這樣的訊號可能被解讀為：這場衝突尚未觸及中國大陸必須承擔高昂代價的核心利益。儘管如此，北京對柬埔寨的軍事支持，仍可能被視為一種間接背書，使泰國在行動時同時進行風險試算，而非毫無顧忌地升高衝突。
三、泰國的算盤：結構機會、內政需求與風險試探
在這樣的結構背景下，泰國於 2025 年底採取較為強勢的行動，便不再只是情緒或偶發因素的結果。從外部條件來看，中國大陸避免直接介入，美國影響力有限，而東協受制於共識決與不干涉原則，難以形成實質約束；從內部條件來看，民族主義氛圍與軍方在政治中的角色，也為對外強硬提供動力。
泰國近期發動空中打擊行動，並配合能源與交通層面的限制措施，對外宣稱目的在於「收復主權領土」，同時否認全面封鎖泰國灣。在多重因素交織下，泰國似乎判斷衝突存在一個可控上限：只要行動維持在有限範圍內，便不至於引發重大外部反制。
值得注意的是，這樣的判斷未必來自正式的戰略文件，而更可能源於政策圈對區域訊號的綜合解讀與風險試探。隨著傷亡數字持續攀升，雙方的行動已不再僅是象徵性施壓，而是在實際測試彼此以及外部力量的反應邊界。
四、東協的困境與區域的長期隱憂
衝突的發展，也再次暴露東協在安全議題上的結構性困境。儘管東協能提供對話平台，但在缺乏強制力的情況下，難以阻止衝突升級所帶來的外溢效應，包括平民流離失所與經濟活動受阻。
在這樣的制度限制下，「有限衝突」在某些情境中，反而被視為一種可運用的政策工具，而非必須避免的禁忌。相關外交會議一再延宕，正反映出區域機制在關鍵時刻的無力感，也讓衝突更容易被拖入長期化。
結語：當模糊成為常態
2025 年的泰柬邊境衝突提醒我們，大國角色已不再是非介入即全面介入的二分選項，而是介於其間的有限參與。當這種模糊性與區域機制約束不足相互疊加，東南亞的安全環境便更容易出現被測試、被推擠的空間。
至於外界零星傳出的域外勢力介入傳聞，目前尚未獲得實質證實，也未改變衝突主要仍受區域結構制約的現實。若未能透過國際司法機制或雙邊談判妥善處理，這場衝突恐將持續影響區域穩定與經濟整合，並成為未來類似危機的前例。
【註】本文對事件之結構性與戰略意涵之研判，係作者基於公開資訊所作之分析。（照片翻攝示意圖）
