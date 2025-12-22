2025 海洋科技專案成果發表會 展現臺灣的智慧海洋科技新世代

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會於 12 月 22 日舉辦「2025 海洋科技專案成果發表會」，邀集近年參與海洋科技研發的產官學研團隊齊聚一堂，共同見證臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、污染治理、海洋保育技術、自主載具與資料決策平台等領域的最新突破。這場年度聚會不僅呈現科技研發的精彩成果，更象徵臺灣邁向海洋國家的堅定步伐。

為落實賴清德總統就職演說所提「競逐太空、探索海洋」的政策願景，海洋委員會推動「海洋科技專案計畫」，從「研究室」走向「海上任務」，串連跨領域合作，推動智慧海洋科技應用。此計畫的核心使命，是提升國家自主科技量能、深化資料治理能力，讓科技成為國家治理與永續發展的共同語言。

本次發表會成果亮點豐富，包括無人水面載具自主作業技術成熟、異質載具協同能力提升、智慧避碰與精準導航系統更趨穩定、高解析度感測技術精準度提升、污染治理與海廢減量技術進展等。各項突破展現臺灣從研究跨越至實務應用的關鍵轉折，正在逐步形塑屬於臺灣的「海域安全意識能力」與「海域治理技術鏈」，迎接更複雜的海洋挑戰。

管主委自112年1月31日上任後，已迅速完成海洋產業發展條例、海洋污染防治法，及海岸巡防機關器械使用條例的立(修)法工作，尤其是海洋保育法在2024年7月12日三讀通過，並以「三安、四海」向社會精準詮釋海洋委員會的國家使命及任務，大力提升海委會及所屬單位的社會能見度。同時善用在國會累積17年深厚的影響力及溝通力，在立法院能獲得朝野不分黨派支持，使海委會的預算超大幅度增加，如今年從《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫；在海洋科技資源配置上，更將持續加大力道，從113年補助經費1,400萬元，114年已提升到7,500萬元，並規劃在115年再提高到9,920萬元。

「海洋科技專案計畫」推動以來，從各專家研究團隊的成果中，我們看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升。海洋科技不只是參數、模型、平台或載具，它的使命是讓國人重新理解，海洋不是邊界，而是我們共同的未來。

為強化國際交流，本次特別邀請橫須賀亞太研究理事會（Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies）兩位專家學者來臺演講，聚焦海域安全意識（MDA）與區域科技合作。Dr. Stephen R. Nagy博士解析結合衛星SAR、AIS與AI的「暗船」偵測，強調資料共享與系統互通的重要；James Hartman先生則探討東北亞海上合作的能力互補路徑，指出太空、商業監測、無人載具與資料處理技術可提升協作效率。

海洋科技不只是參數、模型或載具，而是一種國家治理的能力，也是一種面向世界的力量。臺灣要成為真正的海洋國家，必須同時具備科技的實力、治理的能力與認識海洋的知識力，而今天的成果，即是三者匯聚的最佳證明。未來，海委會將持續推動跨域合作、深化科技應用與資料治理，以科學與創新引領臺灣航向智慧、永續與安全的新海洋時代。

當科技再次為海洋點燈，臺灣的航程，將以更堅實的海洋治理能力，穩健駛向國際舞台。讓我們攜手共同領航臺灣，航向更安全、更永續、更具國際貢獻的海洋未來。（圖／記者王雯玲翻攝）