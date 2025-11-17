「2025 淨零永續論壇」於高餐大登場 跨域鏈結啟動南部永續新引擎
【記者 王雯玲／高雄 報導】由國立高雄餐旅大學、國立臺灣大學、相信閱讀《Focus聚焦誌》共同主辦的《2025 淨零永續論壇》，在國立高雄餐旅大學陳國泰代理校長的開場歡迎隆重登場，為永續列車在南部休閒農業與農業旅遊產業發展與人才培育的重要里程碑。本次論壇由國立高雄餐旅大學研發長、觀光學院院長兼永續觀光休閒產業發展研究中心蕭登元教授主持，串聯政策、科研與地方產業力量，從校園推動淨零教育，使永續行動更系統性向南部擴展。
陳國泰代理校長在致詞時表示「氣候變遷是全球重要議題，本論壇從校園出發推動淨零永續深具意義；希望能透過產官學的共同研討擬定未來實際行動方案」。蕭登元教授認為永續發展與淨零碳排為國家政策對各產業的未來發展極具關鍵，尤其對觀光休閒產業亦是有重大影響;j休閒農業與農業旅遊為臺灣極具國際觀光吸引力之發展項目,對此些議題的導入勢必會是國際趨勢。本次聚集產官學力量共同討論產業發展與人才培育方向將可為學術界與產業界帶來新思維與未來實踐新做法。國立臺灣大學蔣本基名譽教授強調：「匯聚產、官、學、媒的時代來臨，共探淨零解方；從校園出發，邁向永續未來。」並從教育與產業接軌的視角，解析未來永續人才所需具備的跨域能力。隨後論壇邀請多位重量級講者接續分享最新趨勢。
農業部資源永續利用司莊老達司長從政策高度剖析農業永續、循環經濟與氣候調適的核心策略，指出碳盤查制度、減碳管理與農業低碳化將成為推動國家淨零轉型的重要政策方向。國立清華大學經濟系黃宗煌榮譽教授以農業循環經濟發展為主題提出農業永續發展在經濟層面的重要性。國立中山大學高志明講座教授進一步提出永續農業與低碳旅遊的整合路徑，包括溫室氣體盤查、碳足跡管理、碳匯農業與跨領域整合能力，並以六大低碳旅遊面向示範永續人才在地方創生中的關鍵地位。
國立高雄餐旅大學餐飲管理系劉秀慧教授分享推動「綠色友善餐廳／餐盒」制度的成果，2025 年已有 64 間餐廳通過認證。她以「跟著食材去旅行」示範如何將飲食與旅遊串聯，打造低碳生活鏈。國立高雄科技大學觀光管理系何秉燦副教授兼系主任解析休閒農業的淨零轉型策略，包括降低場域排放、打造低碳體驗、區域碳盤查與深化永續敘事等四大方向，使休閒農業從高排放場域轉型為示範永續生活的平台。國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所曾裕琇教授兼所長則以「從餐桌到土地」反轉傳統視角，強調飲食行為對環境與社會的影響，並透過食農教育、七感體驗及 USR 合作培育具永續思維的新世代人才。樹德科技大學休閒與觀光管理系施君翰副教授兼系主任從「淨零永續趨勢下休閒漁業發展與人才培育」指出臺灣的潟湖導覽船筏在亞洲極具競爭力，並積極推動綠色旅遊與淨零永續認證，也介紹了休閒漁業領域的青年返鄉發展食療藝術，實踐了十級產業價值觀。（圖／記者王雯玲翻攝）
