「2025 漂遊者森林音樂祭」五週年集結！萬坪草原72小時跨銀河開唱

邁入五週年的「Roving Nation Festival 2025 漂遊者森林音樂祭」將於 12月12日至14日在臺中麗寶落羽松草原舉行，陪伴你們暫離喧囂，回到音樂與風的懷抱。三天三夜、萬坪草原，從塵埃到星辰，野營、市集、運動與藝術裝置，將再度掀起冬季最魔幻的音樂浪潮。

除了漂遊者標誌性的180度巨型雙舞台設計，今年再續新晉樂團舞台 —「山海自有」，取自「山海自有歸期，風雨自有相逢」，我們終將在漂遊者一聚。

此屆卡司特邀日本的 Z 世代創作女聲 — 冨岡愛（TOMIOKA AI），以融合 J-POP 與美式流行的創作風格，名曲 恋する惑星「アナタ」橫掃串流與社群，播放數直衝八億次。

登上 FUJI ROCK FESTIVAL 2025 的 DYGL（デイグロー），擅長濃厚英式復古搖滾與全英文創作，雅痞旋律與細膩的編曲廣受樂迷喜愛。同樣出演 FUJI ROCK 2025 的東京樂團 brkfstblend，以 70～80 年代美國 AOR 為音樂核心，融合復古靈魂與現代節奏的精彩演出。

金曲獎最佳樂團 TRASH、血肉果汁機，金曲歌后孫盛希、怕胖團、四分衛 Ft. 張國璽、南西肯恩、傻子與白痴、溫蒂漫步等超過40組樂團歌手在漂遊草原熱烈開唱。

此外，由山口理江（山口りえ）和日本一線演奏家組成的 Luckyfull 樂團以親子共樂的形式帶來溫暖療癒的表演，大小朋友一同在自然節奏中放鬆玩耍，將成為本屆最暖心的森林時光。

除了音樂「遊者散策」市集也將再度成為話題焦點。邀請臺中人氣名店 「春丸餐包製作所」 進駐，以手作餐包與溫潤香氣陪伴樂迷迎接冬日早晨。還有來自臺中北屯的「炬伙Torch」戶外餐酒館、復古冰品餐車「龜豆冰室」、創意蔬食蘿蔔糕「杦月初 。植感食光」等近百間餐飲、特色餐車、風格品牌齊聚，讓人聽覺、嗅覺、味覺大滿足！

為實踐永續精神，漂遊者進行「 ISO 14064-1 溫室氣體盤查」輔導真正落實環保行動，今年度首次與 ZERO CUP 攜手合作，全面導入可重複使用的環保食器，並鼓勵樂迷自備餐具，留下美麗又乾淨的落雨松林地。勵馨基金會「小青馨發酵室」將以創意展區亮相，致力於陪伴女性的他們，透過文化活動與創作，讓更多年輕世代在音樂與社會議題之間找到共鳴。「財團法人惠光導盲犬教育基金會」邀請樂迷一同關注視障者的生活需求，現場還有導盲犬互動專區，將互助公益的精神帶入草原。

夜幕降臨後，森林野營區全面升級，野營樂迷可獲得漂遊者五週年限量金屬吊牌，以及希臘 KORRES 香氛過夜包，在帳篷裡伴隨音樂，在晨星下望著摩天輪香香入眠。無論是想體驗一人獨行或是好友相聚，都能滿足嚮往自由的靈魂。用不同視角俯瞰漂遊草原，后豐風光盡收眼底。

誕生於疫情時代的漂遊者迎來五週年，始終以「音樂 × 國際體驗 × 自由」為核心。2025年，漂遊者再度豐盛你們的精神世界，曲速引擎已發動。

地點｜臺中麗寶落羽松草原（台中市后里區福容路8號），日期｜2025年12月12日－12月14日，門票｜二日預售票2,880元、三日預售票2,880元、愛心票三日1,900元，兒童票800元（6歲以下免票入場，6-12歲適用兒童票）

