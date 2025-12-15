2025「漫月美行動」20日開幕 台、日藝術家打造小鎮奇幻場景

藝術家石孟鑫在魚鱗巷的作品《路燈樹》，藉由路樹姿態與台灣家戶常見的黃色門柱燈變形的裝置雕塑，照亮鹽水巷弄。（文化局提供）

記者陳佳伶／新營報導

市府文化局「月之美術館」計畫，每年年底以鹽水區巷弄為主場的「漫月美行動」二十日起登場，展至明年三月八日，歷經丹娜絲風災，街區巷弄景觀及常設作品嚴重損壞，經重整出發將帶來七件全新作品、以及十二件常設作品，展現災後重建韌性。

文化局說，「漫月美行動」將於二十日晚上六時在月港廣濟宮王爺廟廟埕開幕，市長黃偉哲將到場主持，當天下午三時卅分起至晚上八時有巷弄市集、街頭藝人演出，並邀請岸內國小直笛團、鹽水國小熱舞團演出。

廣告 廣告

文化局表示，今年漫月美行動策展主題「透明的某日」，以一種帶著橫跨過去、現在與未來所交織的記憶，串起在鹽水相遇、交錯、重合的風景。

展覽邀請國內外藝術家針對連成巷、魚鱗巷、修德拜亭等鹽水老街巷弄，設置三件亮點作品、四件地方藝術共創作品、以及十二件修復完成的常設作品。今年亮點作品，包括邀請日本藝術家栗林隆，在修德拜亭創作《塩水の樹》，象徵一棵與修德禪寺的歷史記憶共同成長的大樹，可走進作品裡，體驗與樹融為一體、由鏡面映照自身的奇幻空間感受。

藝術家石孟鑫在魚鱗巷的作品《路燈樹》，藉由路樹姿態與台灣家戶常見的黃色門柱燈變形的裝置雕塑，照亮鹽水巷弄。

王爺廟巷彩繪燈籠《點亮·有天》作品，由在地藝術團隊帶領學子與地方社團合作，彩繪超過五百顆燈籠。（文化局提供）

擁有地景創作經驗的藝術家王振瑋，為連成巷帶來作品《記憶的流動》，透過老宅屋頂常用的傳統材料瓦壓條彩繪，創造出色彩繽紛、有如時光隧道的空間。

王爺廟巷彩繪燈籠《點亮·有天》作品，由在地藝術團隊帶領學子與地方社團合作，彩繪超過五百顆燈籠，透過參與民眾的創造與想像，持續點亮王爺廟巷。

與企業、地方學校藝術共創的作品，彰顯在風災後，地方齊心整備為家鄉帶來溫暖、堅毅力量。

藝術家王振瑋在連成巷製作的《記憶的流動》，透過老宅屋頂常用的傳統材料瓦壓條彩繪，創造出色彩繽紛、有如時光隧道的空間。（文化局提供）

展覽期間月津故事館推出月津港燈節徵件區《最初，創作的起點-月津超新星十年展》展覽、「參展藝術家講座」，在漫月美行動期間，針對新設作品推出期間限定特色卡牌，邀請民眾觀賞展覽搭配日常美術課遊戲，深度體驗小鎮魅力；系列活動，可上「月之美術館」fb粉絲專頁查詢。