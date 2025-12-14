2025「生活神技」一次看 「這招」20萬脆友全跪了…
生活中心／李筱舲報導
社群平台「Threads」在台灣擁有高度人氣，使用流量佔全球 10.09%，僅次於美國。許多台灣網友喜歡透過Threads分享生活中的大小事，而今年度Threads「生活類」文章回顧，特別整理出7篇話題十足的貼文，這些文章分享的生活妙招讓網友驚喜連連，更讚嘆每一招都堪稱「生活智慧王」。
一、火鍋高麗菜煮蛋
網友分享一個吃火鍋小技巧，在湯面鋪上一大片高麗菜葉，再把雞蛋打上去，就能輕鬆煮出完整漂亮的半熟蛋。這則貼文吸引20萬網友點讚，讓數眾多網友好奇嘗試，有網友更大讚這個天才作法「改變了台灣2300萬人的飲食習慣」。
二、壽司薑片「刷具」
有網友分享自己吃壽司時，為了避免壽司沾上過量的醬油和芥末，會把薑片放在芥末醬油裡，再用沾上芥末醬油的薑片，在壽司表面上刷一層，讓薑片成為另類的「刷具」。網友對於這個點子稱讚表示：「這招好聰明！」、「你跟那個高麗菜煮蛋的一樣去申請專利」。此篇貼文吸引4萬名網友按讚。
三、活頁夾飾品收納小神器
對於擁有大量飾品的人來說，找到合適的收納工具非常重要，若直接收進櫃子裡容易造成飾品打結。一名女網友就分享自己利用「活頁夾」改造成飾品收納神器，把活頁夾固定在牆面上，項鍊就能一條條掛在掛勾上，視覺上整齊，還能解決打結問題，最驚喜的是還能利用活頁夾的開關機制將飾品固定，不怕掉落。這篇貼文累積9.2萬名網友按讚，讓網友大讚：「聰明到不行，生活智慧王，曹蘭王月到你家！」。
四、翻轉微波法
許多超商的加熱食品為兩層式設計，多數人都是先將食品加熱完成，再把上層醬料倒入底層拌食。不過，有網友分享更省事的作法：在微波前，先將上層仍為固體狀的醬料連同容器倒扣在下層容器上方，再進行微波。而醬料會隨加熱過程中融化、自然流下，覆蓋在白飯上，不僅省去倒醬步驟，也避免醬汁沾到雙手或打翻的風險。貼文吸引7.2萬人按讚，也讓不少外食族表示「熬夜不睡覺滑到這篇文值了」。
五、火鍋湯匙撈清湯
一名網友表示，女友吃火鍋時好奇問他：「有湯匙是可以只撈料不撈湯的，沒有一種是只撈湯不撈料的嗎？」，這名網友隨即示範，他將漏勺與湯勺疊在一起舀湯，再移開漏勺，便能將湯完整舀進碗裡。他也在文中發問「很多人不知道可以這樣子用嗎？」貼文累積2.6萬人按讚，有網友讚嘆表示：「拜脆所賜，台灣人現在吃火鍋強的可怕」。
六、吹風機捕蚊法
一名網友分享抓蚊子的實測的妙招，表示只要看到蚊子，拿出吹風機，打開後對準蚊子，藉由吹風機後方進風口的吸力，就能成功將蚊子吸入。貼文吸引3千多人按讚，不少網友驚訝表示：「太神了！必學」、「吸住五秒五分熟」。
七、網袋刷地瓜
許多人吃地瓜時習慣連皮一起吃，但又擔心皮上會殘留泥沙。一名網友想出一個簡單又實用的技巧，在清洗地瓜時，把裝地瓜的網袋套在手上，直接搓洗地瓜，便能把泥土刷得乾乾淨淨，連根須都能一併去除。文章吸引5千多人按讚，更有網友表示：「我這兩個月到底在脆上學了多少東西！」。
