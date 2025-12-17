2026「眼鏡行推薦」13家！網友激推品牌總整理：日系文青風、快時尚造型、鏡片不加價0元 | Women's Health
對近視族群來說，眼鏡是每日貼身佩戴的物品，同時也是保護靈魂之窗的工具。因此，一副適合自己的眼鏡就顯得格外重要。WH整理網友推薦的13家眼鏡行，幫助你找到最適合自己的眼鏡，既能保護視力，也能成為你時尚穿搭的亮點！
2025「藍芽耳機」推薦：ASUS最新電競耳機、OPPO旗艦級降噪、Dyson耳機55小時續航...（持續更新）
2025投影機推薦！居家慵懶大螢幕、露營電影派對...賦予生活滿滿的儀式感
2026「眼鏡行推薦」13家！
OWNDAYS
JINS
KlassiC.
BIS IN DEI
SOLOMAX
LOHAS樂活眼鏡
Cool大倉酷眼鏡
眼鏡市場
仁愛眼鏡
寶島眼鏡
小林眼鏡
手目耳眼鏡
年青人眼鏡
2026眼鏡行推薦：OWNDAYS
相信不少人逛街時，都會看見OWNDAYS這個眼鏡品牌。日系路線、簡約又不失設計感的鏡框，是OWNDAYS給人的第一印象。除此之外，OWNDAYS亦標榜不分度數，薄型非球面鏡片追加費用NT$0，加上配鏡速度快，可在逛完街、吃完飯後就拿到眼鏡，成為不少小資族的配鏡選擇。
OWNDAYS AIR Ultem系列
AIR Ultem系列，具有高彈性的Ultem材質，提供超輕、柔韌、耐用的佩戴體驗，其舒適的特性適合長時間配戴的眼鏡族。鏡框的極輕量設計有效減輕鼻梁與耳朵的壓力，就算長時間佩戴還是劇烈活動，都能提供最佳的舒適感。
此外，柔軟且不易斷裂的特性，讓AIR Ultem成為不論性別或年齡「跨越世代、仍深受顧客喜愛」的系列。生活中的閱讀、工作、追劇，或是作為日常穿搭的時尚點綴，AIR Ultem皆能輕鬆應對。此
AIR Ultem的輕盈與柔軟性，能夠更貼合每個人臉型。不分男女老少，AIR Ultem適合所有族群。在外觀上，講究細節的設計感鏡框，讓AIR Ultem充分展現出不被流行左右的質感設計，將實用性與設計感完美融合。
2026眼鏡行推薦：JINS
PHOTO CREDIT: JINS Taiwan
同樣經常能於百貨公司見到的眼鏡行，還有JINS這一家。JINS為日本眼鏡品牌，不時與知名IP聯名，推出系列鏡框。價位上，JINS屬於平價選擇，鏡框以文青日系感的居多。日前，JINS宣布與韓團SEVENTEEN成員圓佑合作，吸引許多粉絲留言，也讓人期待後續的合作產品。
2026眼鏡行推薦：KlassiC.
PHOTO CREDIT: KlassiC.
KlassiC.為台灣品牌，相信不少人都曾於社群看見過這個眼鏡品牌的資訊。KlassiC.提供多種鏡框選擇，包含特殊造型的墨鏡。KlassiC.主打「提案自由穿搭的權力」，鏡框設計多變多樣，想為穿搭加分或添點變化，都非常適合到KlassiC.逛逛。
2026眼鏡行推薦：BIS IN DEI
PHOTO CREDIT: BIS IN DEI 膠囊眼鏡
BIS IN DEI 為快時尚眼鏡品牌，若想追最新流行的款式，應都能在BIS IN DEI找到類似款！配鏡價格親民且款式新穎多元，適合想快速跟上潮流的人。
2026眼鏡行推薦：SOLOMAX
PHOTO CREDIT: SOLOMAX 快時尚眼鏡
台灣眼鏡行品牌SOLOMAX，標榜30分鐘快速取件。SOLOMAX主打售後服務，鏡框自取件日起維修保固一年，鏡片自取件日起度數保固一個月內，免費更換一次。眼鏡保養調整、視力保健、驗光諮詢，皆為免費服務，非常不錯！
2026眼鏡行推薦：LOHAS樂活眼鏡
PHOTO CREDIT: LOHAS樂活眼鏡
LOHAS樂活眼鏡相較其他眼鏡行，在北區的分店較少，目前僅有林口、板橋、永和三家。不過，若查找網友們推薦的高CP值、多鏡框選擇的眼鏡行，幾乎都能看見LOHAS樂活眼鏡這個品牌。LOHAS現在亦有推出大學生專案，標榜NT$1,500起就能配鏡配到好，無疑是學生族的好選擇。
2026眼鏡行推薦：Cool大倉酷眼鏡
PHOTO CREDIT: 大倉酷眼鏡
Cool大倉酷眼鏡屬於平價眼鏡行的一員，不少鏡框款式不超過NT$2,000就能配到好。不過，也有許多網友分享大倉酷眼鏡的使用壽命較短一些，但相應的，很適合作為追快時尚的選擇。
2026眼鏡行推薦：眼鏡市場
PHOTO CREDIT: 眼鏡市場
以百貨公司作為主要拓點的眼鏡市場，是不少人的平價配鏡選擇。眼鏡市場標榜明碼標價，眼鏡上所貼價格即包含鏡片費用，不加價0元。相對而言，眼鏡市場價格透明，可依自身需求做鏡框的挑選，不同預算的族群都能獲得滿足。
2026眼鏡行推薦：仁愛眼鏡
PHOTO CREDIT: 仁愛眼鏡
仁愛眼鏡屬於老字號眼鏡品牌，開業至今已有二十多年歷史。因為門市多，加上店內提供多款鏡框選擇，價格也實惠親民，成為許多學生、小資族配鏡的選擇。
2026眼鏡行推薦：寶島眼鏡
PHOTO CREDIT: 寶島眼鏡
相較前面幾家眼鏡行，寶島眼鏡的費用較高，但因為連鎖老字號的緣故，一直有著許多支持者。寶島眼鏡不時也會與名人、IP合作，推出聯名鏡框，讓喜歡IP的粉絲有機會收藏聯名鏡框。逢年過節，寶島眼鏡也會推出折扣活動，讓民眾有機會以優惠的價格換新鏡、迎新年，喜歡的朋友可以多多關注他們的社群！
2026眼鏡行推薦：小林眼鏡
PHOTO CREDIT: Kobayashi 小林眼鏡
老字號眼鏡品牌小林眼鏡，成立於1980年，是許多人談到高品質眼鏡都會提名的眼鏡行之一。相較其他眼鏡行，小林眼鏡的驗光是不少人誇讚的重點，仔細的配鏡流程，也成為許多鐵粉持續至小林眼鏡配鏡的誘因之一。不過相較他牌，小林眼鏡的價位較高，較適合有預算的朋友。
2026眼鏡行推薦：手目耳眼鏡
PHOTO CREDIT: 手目耳眼鏡SeeMore
說到文青質感眼鏡行，應該有不少人會聯想到手目耳眼鏡。手目耳眼鏡門市自帶咖啡廳氛圍，標榜配眼鏡也能喝咖啡，讓配鏡的過程成為一種特殊的體驗。許多網友誇讚手目耳眼鏡行的服務周到，若喜歡慢步調配鏡、文青鏡框的朋友，手目耳眼鏡或許會是你的好選擇！
2026眼鏡行推薦：年青人眼鏡
PHOTO CREDIT: 年青人眼鏡-粉絲團
全台連鎖的年青人眼鏡行，提供許多不同材質的鏡框選擇，並常有優惠活動，讓年輕消費者能在時尚和預算間找到平衡，是許多人配鏡的愛店之一。
Women's Health美力圈SAY
新年即將到來，為自己換上一副新的眼鏡吧！
