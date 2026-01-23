2025「票房奇蹟年」3國片破億 首屆「台灣娛樂電影獎」全民投票開跑

台北市影片商業同業公會近期正式宣佈，將舉辦首屆「台灣娛樂電影獎」，並攜手LINE TODAY發起網路投票活動，號召全台觀眾當國片的靠山，投下心中神聖的一票 。由於長期以來台灣電影在國際影展屢獲肯定，但在本土獎項的評選上往往偏重「藝術電影」，使得強調市場互動與大眾共鳴的「娛樂電影」在評價體系中顯得孤單 。

評審名單左起為高鳴晟、李光爵、陳鴻元、王師、廖健行、莊啟祥、張凱翔。（圖／ 台北市影片商業同業公會 提供 ）

「台灣娛樂電影獎」由陳鴻元、廖健行、王師、莊啟祥、高鳴晟、膝關節（李光爵）、張凱翔等多位資深業界人士共同策劃 。張凱翔指出，藝術電影與娛樂電影是產業並行發展的兩條道路，並無高下之分 。但過去如《那些年，我們一起追的女孩》、《當男人戀愛時》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品，雖創下票房佳績並引發社會共鳴，卻常在現有制度獎項中缺席 。設立此獎項的目的，不僅是為了給予創作者實質肯定，更是為了向政府、學術界與產業界倡議「觀眾市場」的重要性 。

2025年是台灣電影的「票房奇蹟年」，一年有三部作品跨越破億門檻 ，包括林柏宏、宋芸樺、李李仁等主演、創下2億票房佳績《96分鐘》、角頭宇宙第四部電影《角頭-鬥陣欸》，上映首日即破1900萬，刷新近十年國片紀錄，最後錄得1.89億票房 。而楊祐寧、蔡思韵、張軒睿主演的《泥娃娃》更是年度小兵立大功代表，結合兒歌與VR議題，成功找回觀眾對台灣靈異片的信心，也有不少觀眾敲碗想看張軒睿飾演的道長續集外傳 。

本次的投票活動，跳脫既有獎項菁英評審團的賽制思維，設計了多項貼近影迷話題的趣味獎項，包括「年度反派」，入圍者包括《96分鐘》李銘忠、《大濛》陳以文及《泥娃娃》神祕娃娃等 。另有年度銀幕CP搭檔：包含《有病才會喜歡你》詹懷雲與江齊、《進行曲》牧森與劉育仁等組合 。此外，策劃小組特別列出具備特殊意義的鼓勵獎項，如表彰寓教於樂的「全家總動員獎」，像是《進行曲》、《乒乓男孩》，適合全家同樂的電影。

《有病才會喜歡你》詹懷雲與江齊為年度銀幕 CP 搭檔入圍者。（圖／紅衫娛樂股份有限公司 提供）

而克服高難度拍攝、打造台灣首部災難動作大片的「開創精神獎」《96分鐘》，光是搭建一整組跟高鐵相仿的車廂拍攝，就已經難度重重。開場的信義商圈爆破戲，更是花了4天動員5000人次拍攝完成，整部片每個環節關關難過關關過，給他開創精神獎實至名歸。

本次票選影片範圍為2024年12月1日至2025年11月30日期間上映之國產劇情片。台北市影片商業同業公會期許透過這次獎項，帶動社群討論熱度，讓台灣電影這場票房接力賽能持續燃燒，讓更多觀眾重新愛上進戲院看台灣電影這件事。投票日期自即日起至2026年2月5日中午11時59分止，活動主頁：https://today.line.me/tw/v3/article/60PN3vn。1月23日（五）中午12點開始投票，每人一天可投一次。

首屆「台灣娛樂電影獎」全民投票開跑。（圖／ 台北市影片商業同業公會 提供 ）

