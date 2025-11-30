2025 福爾摩沙古道國際越野賽104K瑞典的Anton Svenssn與台灣的戴秀芳稱王封后

2025 福爾摩沙古道國際越野賽，多達四十個國家選手報名參加，圓滿落幕。(埔里鎮公所提供)

▲2025 福爾摩沙古道國際越野賽，多達四十個國家選手報名參加，圓滿落幕。(埔里鎮公所提供)

「2025福爾摩沙古道國際越野賽」歷經兩天的山林越野挑戰，其中難度最高的一0四公里賽程，來自瑞典的Anton Svenssn與台灣的戴秀芳，分別以 14小時30分36秒、19小時26分33秒稱王封后，賽事圓滿落幕，選手也相約明年再見。

台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉，十年前共同策辦「福爾摩沙古道國際越野賽 Formosa Trail」，參加選手奔跑於林道或是曾被歲月遺忘的原住民古道，親自感受台灣山林之美，這項賽事每年吸引國際同好不遠千里而來，今年報名更加熱烈，自四月二十三日開放報名，短短兩天即吸引超過七百位跑者加入，限定一千六個名額不到一週即額滿，多達四十個國家選手報名，成為台灣規模最大、國際跑者數量最多的越野賽事。

本次賽事分為10、18、40、75、104公里等五大級距，選手於廿九日凌晨四時起陸續出發，10K與18K 路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景；40K（爬升 2200m）為最受歡迎組別，有超過500名跑者挑戰相當於全馬2倍難度的純山林考驗；75K（爬升 4100m）與 104K（爬升5850m）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，一步步走進賽德克與布農族的歷史軌跡，其中 104K 組須在二十八小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一。

全部賽事(三十)日上午落幕，大會也舉行男、女75公里與104公里組的頒獎典禮，男子104公里冠軍是瑞典的Anton Svenssn，成績14小時30分36秒，女子104公里冠軍則是台灣的戴秀芳，成績19小時26分33秒，尤其戴秀芳與第2名日本選手GOTO Ryoko差距僅12秒，辛苦封后，也令站上頒獎台的她一度激動落淚。

戴秀芳說，一路與GOTO Ryoko進行競爭，但在最後5.7公里被反超，但她不放棄，一路苦追，終於在終點前如願趕上，非常開心能將冠軍留在台灣。

75公里男子組冠軍是日本選手HIROKAZU Nishimura，成績9小時01分秒，他特別感謝沿途志工的貼心補給與溫暖加油，相信是他奪冠最大動力，明年續來挑戰衛冕；75公里女子組冠軍則是台灣的侯士婧，成績11小時57分秒，而同組第四名的許婷元也是首度挑戰75公里賽程即跑進前五名，她在賽程後段不慎跌倒膝蓋掛彩，仍咬牙撐到終點，過程雖然辛苦，卻能親身感受山林之美，感受特別深刻。

本次賽事也多達四十個國家選手參賽，不少是攜家帶眷到台灣，例如18公里女子組第5名來自法國的Martina Jan，丈夫及二名子女都是首度來台參賽，都覺得台灣山林風景優美，明年還會參加。

埔里鎮長廖志城也表示，福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail是目前國內規模最大的古道越野賽，國內外選手到埔里參賽，除了感受台灣山林之美，也歡迎順道體驗埔里的其他景點、農特產品與多元文化風情，將最美好的體驗帶回自己的國家，大家相約明年見。