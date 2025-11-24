2025 福爾摩沙古道國際越野賽29日登場

福爾摩沙古道國際越野賽往年相關活動照。(跑山獸提供)

▲福爾摩沙古道國際越野賽往年相關活動照。(跑山獸提供)

由台灣跑山獸有限公司舉辦，台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉共同策辦的「2025 年福爾摩沙古道國際越野賽 Formosa Trail」，將於本週六(廿九)日在南投埔里盛大登場！今年報名反應空前熱烈，自四月二十三日開放報名，短短兩天即吸引超過七百位跑者加入，不到一週即一千六人全數額滿，堪稱目前台灣最具指標性的越野賽事之一。

廣告 廣告

十多年前，Petr 第一次踏入台灣山林，靠著一雙腳與雙手，他一步一腳印地探索路線、比對舊地圖、走訪部落，意外發現了一條被歲月遺忘的原住民古道；這份執著與熱情成為 Formosa Trail 的起點，也成為他向世界分享台灣之美的方式。台灣海拔一千五百至三千公尺的中級山域，被許多登山者視為最難探索、最神祕的山區之一，而在 Petr 的眼中，它們卻是一片壯麗、原始且深邃的寶地，值得讓世界看見。

本屆賽事吸引超過四十國、一千六百名越野跑者齊聚埔里，成為台灣規模最大、國際跑者數量最多的越野賽事，亮點選手包含：Janice Cheung（香港，40km）、Ryoko Goto（日本，104km）、戴秀芳 Hsiu-Fan Tai（台灣，104km）、以及去年 40km 冠軍的日本選手 KOJI Morimoto（今年參加 18km）。福爾摩沙古道已成為台灣最具代表性的國際越野盛事之一，讓世界看見台灣山林、文化與自然之美。

賽事分為 10K、18K、40K、75K、104K 五大級距；10K 與 18K 路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景；40K（爬升 2,200m）為最受歡迎組別，有超過五百名跑者挑戰相當於全馬兩倍難度的純山林考驗；而 75K（爬升 4,100m）與 104K（爬升 5,850m）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，一步步走進賽德克與布農族的歷史軌跡，其中104K組須在二十八小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一。

依婉表示，今年所有山徑皆由志工與團隊反覆整理，只盼每位跑者都能安全順利地在山林間奔馳，然而福爾摩沙古道在意的不僅是速度，更重視與大自然的關係，因此賽事堅持：不用瓶裝水、改以 20 公升桶裝水補給；不提供一次性餐具；比賽場佈「盡量減少 PVC 材質」，改採可重複使用材料與木棧板，並在賽前多次淨山及維護山徑，全隊以「低碳、減塑、還山於山」為核心理念。我們希望跑者不只是「跑過」山林，而是真正「尊重」與「珍惜」這片土地。

依婉分享：「希望來自世界的跑者，都能感受台灣山林的力量，也希望每個人能透過運動，重新找回身心靈的平衡。」這裡有壯闊山景、武界雲海，也有部落文化與族人的故事。福爾摩沙古道不只是一場越野賽，更是一段旅程、一場文化交流，也是一次回到自然懷抱的深呼吸。我們誠摯邀請所有跑者與觀眾一同參與這場年度盛事，在山林之間奔馳、相遇，並與我們一起守護這片土地。讓我們在福爾摩沙古道上，共同創造難忘回憶，並讓世界看見台灣。