2025 秋鬥遊行今登場 訴求「反戰求生」籲政府停止無條件軍購
一年一度的秋鬥遊行今（30）日登場，今年活動以「反戰求生」為主題，呼籲政府停止無條件向美採購不必要的軍事裝備，避免持續排擠台灣的社福與教育預算。
今年秋鬥主題為「反 Lie 求真！反戰求生！」，活動除勞工團體外，也邀請國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人出席演講。遊行隊伍將於下午 2 時在立法院群賢樓前集結，預計行經台北車站、公園路，最後抵達凱達格蘭大道。
籌委會批評，政府近年來不斷提高國防預算，對美關稅與軍售壓力屈從，因此主張下架民進黨、回到憲法一中架構下簽訂惠及基層人民與工農大眾的和平協議。籌委會指出，綠營政府以文化政策打壓異見、黑箱談判農產品議題、侵害農業主權與糧食安全，以及政治介入司法、造成政治迫害等問題。
籌委會提出多項訴求，包括捍衛糧食主權、拒絕美國強售農產品，並推動整合且永續的退休金制度改革。勞工方面，籌委會主張保障合法休假、不因關稅壓力裁員或減損勞動條件，同時呼籲盡速通過外送員保障專法、改善移工制度並廢除藍領移工工作年限限制。此外，籌委會倡議減少國防預算、提高社福與長照支出，保障陸配與跨國婚姻家庭權益及取得身分證程序，並強調終結錯誤能源政策、土地強徵與環境破壞，讓台灣朝向永續幸福的淨土前進。
