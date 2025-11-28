2025 第三季熱門單品榜單出爐！這些單品竟然全球瘋搶？泰勒絲求婚洋裝也上榜





全球時尚購物風向標 Lyst 近期正式揭曉2025年第三季熱門單品榜單，許多讓人意想不到、看似小眾的單品，竟然在全球引起瘋狂搜尋與搶購熱潮！究竟是哪些單品憑藉強大的設計或話題性，成功從眾多新品中脫穎而出，成為今年秋冬最值得投資的時尚符號？答案即將揭曉！

2025熱門單品：Havaianas Top Flip-Flops 夾腳拖鞋

想不到吧！過去被視為邋遢的夾腳拖鞋逆襲登上熱門單品的榜首！繼上季 The Row 昂貴夾腳拖後，這款平價基礎款接棒稱霸，Havaianas Top Flip-Flops 夾腳拖鞋憑藉其百搭、舒適、不費力即時髦的特性，成為第三季熱度最高的單品，而且極簡的設計讓它能輕鬆融入各種風格，隨時都能一秒切換到毫不費力的時髦狀態。

2025熱門單品：Saint Laurent 樂福鞋

Saint Laurent 不僅是本季最熱門品牌的冠軍，這款經典樂福鞋也成為第三季熱門單品的第二名！精緻的 Monogram 徽標和優雅的鰻魚皮革材質，不僅是靜奢風潮的最佳代表，樂福鞋是可甜可鹽魅力也適合各種性別和場合，搭配九分直筒丹寧褲或百褶裙，並配上中筒襪，就能輕鬆展現學院風的知性感，是秋冬通勤的完美選擇。

2025熱門單品：Cos 羊絨圓領衫

時尚精品有門檻，但是「高性價比的奢華」才是能真正落實於生活的時尚。Cos 羊絨圓領衫在2025熱門單品榜單位居第三，完美體現了當代「平價質感升級」的消費趨勢，它以親民的價格，帶來了高品質羊絨的溫潤觸感與俐落簡約的線條，在秋冬季節只要簡單的內搭白襯衫露出衣領與下襬，下身搭配闊腿褲或絲質半身裙，透過不同材質的混搭，就能打造低調奢華的層次穿搭。

2025熱門單品：Nike x Jacquemus Moon Shoe & Nike Shox TL Sneakers

這年頭沒有一雙球鞋可說不過去！Nike 一口氣就憑著兩款鞋佔據了熱門單品第七名及第八名的位置。和Jacquemus聯名的Moon Shoe結合了復古鞋款法式美學；Shox TL Sneakers 運動鞋則因獨特且具侵略性的外觀，在 Z 世代和TikTok上重新流行。而這也代表著Y2K美學將在2025年迎來更具反叛性的一波浪潮，「醜時尚」和「科技未來感」的風格趨勢將更加強勁。

2025熱門單品：Polo Ralph Lauren 中長連身裙

圖片來源：IG@taylorswift

榜單另一亮點則是要歸功美國天后泰勒絲，她不只在演唱會上帶來驚人的經濟效益，她的穿搭同樣具備顛覆性的帶貨能力！在今年男友 Travis Kelce 向她求婚的世紀浪漫場合，泰勒絲穿著的就是這款 Polo Ralph Lauren 的中長連身裙，這一新聞在全球炸開，除了閃瞎眾粉絲，也讓這件洋裝討論度激升，全球粉絲瘋狂搜尋「Taylor Swift 求婚洋裝」，而這也再度證明了「泰勒絲經濟學」的巨大效應。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

