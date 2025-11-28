2025 第三季熱門單品榜單出爐！這些單品竟然全球瘋搶？泰勒絲求婚洋裝也上榜
全球時尚購物風向標 Lyst 近期正式揭曉2025年第三季熱門單品榜單，許多讓人意想不到、看似小眾的單品，竟然在全球引起瘋狂搜尋與搶購熱潮！究竟是哪些單品憑藉強大的設計或話題性，成功從眾多新品中脫穎而出，成為今年秋冬最值得投資的時尚符號？答案即將揭曉！
2025熱門單品：Havaianas Top Flip-Flops 夾腳拖鞋
想不到吧！過去被視為邋遢的夾腳拖鞋逆襲登上熱門單品的榜首！繼上季 The Row 昂貴夾腳拖後，這款平價基礎款接棒稱霸，Havaianas Top Flip-Flops 夾腳拖鞋憑藉其百搭、舒適、不費力即時髦的特性，成為第三季熱度最高的單品，而且極簡的設計讓它能輕鬆融入各種風格，隨時都能一秒切換到毫不費力的時髦狀態。
2025熱門單品：Saint Laurent 樂福鞋
Saint Laurent 不僅是本季最熱門品牌的冠軍，這款經典樂福鞋也成為第三季熱門單品的第二名！精緻的 Monogram 徽標和優雅的鰻魚皮革材質，不僅是靜奢風潮的最佳代表，樂福鞋是可甜可鹽魅力也適合各種性別和場合，搭配九分直筒丹寧褲或百褶裙，並配上中筒襪，就能輕鬆展現學院風的知性感，是秋冬通勤的完美選擇。
2025熱門單品：Cos 羊絨圓領衫
時尚精品有門檻，但是「高性價比的奢華」才是能真正落實於生活的時尚。Cos 羊絨圓領衫在2025熱門單品榜單位居第三，完美體現了當代「平價質感升級」的消費趨勢，它以親民的價格，帶來了高品質羊絨的溫潤觸感與俐落簡約的線條，在秋冬季節只要簡單的內搭白襯衫露出衣領與下襬，下身搭配闊腿褲或絲質半身裙，透過不同材質的混搭，就能打造低調奢華的層次穿搭。
2025熱門單品：Nike x Jacquemus Moon Shoe & Nike Shox TL Sneakers
這年頭沒有一雙球鞋可說不過去！Nike 一口氣就憑著兩款鞋佔據了熱門單品第七名及第八名的位置。和Jacquemus聯名的Moon Shoe結合了復古鞋款法式美學；Shox TL Sneakers 運動鞋則因獨特且具侵略性的外觀，在 Z 世代和TikTok上重新流行。而這也代表著Y2K美學將在2025年迎來更具反叛性的一波浪潮，「醜時尚」和「科技未來感」的風格趨勢將更加強勁。
2025熱門單品：Polo Ralph Lauren 中長連身裙
榜單另一亮點則是要歸功美國天后泰勒絲，她不只在演唱會上帶來驚人的經濟效益，她的穿搭同樣具備顛覆性的帶貨能力！在今年男友 Travis Kelce 向她求婚的世紀浪漫場合，泰勒絲穿著的就是這款 Polo Ralph Lauren 的中長連身裙，這一新聞在全球炸開，除了閃瞎眾粉絲，也讓這件洋裝討論度激升，全球粉絲瘋狂搜尋「Taylor Swift 求婚洋裝」，而這也再度證明了「泰勒絲經濟學」的巨大效應。
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
鄺玲玲封Dior大使！混血神顏全網戀愛、GL爆紅＋語言天才人設太完美，連私服都鬆弛又高級
鄺玲玲、Orm兩人在《我們的秘密》、《OnlyYou》中合體放閃，成功擄獲全球粉絲，這次跳出戲劇領域，用雙人魅力攻佔精品界，以令人無法移開視線的獨特氣場、直接晉升Dior新寵兒。鄺玲玲是誰？來自港泰血統的濃顏系神顏，天生就是鏡頭C位鄺玲玲出生於香港，爸爸是香港人、媽媽是...styletc ・ 1 天前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 3 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 3 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 4 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
大谷55轟拍賣起標價曝光 球迷：這顆球將改變我的人生
日籍旅美棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年以55轟結束例行賽球季，而大谷本季最後一轟，被西雅圖球迷傑利內克（Tory Jelinek）撿到，他已在今天將全壘打球完成拍賣上架，預估成交價在10萬美元以上。太報 ・ 1 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 3 小時前