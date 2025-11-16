2025 第三屆《公益寵遊會》忠孝SO後方〈瑠公公園〉一場為城市與毛孩打造的永續行動

【警政時報 司徒／臺北報導】在十一月微涼的日光下，忠孝 SOGO 後方的瑠公公園像被輕輕喚醒的城市綠肺，讓台北的節奏因此慢了一拍，也柔軟了一些。2025 第三屆《公益寵遊會》於 11 月 15 日至 16 日溫暖登場，由 Petsyoyo 寵遊網統籌，攜手臺北市動保處、中華青年永續發展協進會等公私部門共同打造，從公益、教育到永續倡議串起一條更長遠的照護線。作為全台最大寵物友善整合平台，Petsyoyo 連結超過三千家餐飲與旅宿場域，今年更導入 AI 小幫手，將資訊科技轉化為飼主生活的實用助力，讓「懂牠、愛牠、守護牠」從線上延伸到城市現場。

2025 第三屆《公益寵遊會》於 11 月 15 日至 16 日溫暖登場。(圖/主辦 提供)

本屆活動以六大公益免費服務為基礎，包含狂犬病疫苗施打、寵物登記、晶片植入、健康檢查與諮詢，並搭配醫療講座、行為教育課程與親子共學活動，形成兼具知識、交流與陪伴的公共空間。手作烘焙課程、寵物行為觀察等體驗，讓家庭在學習之外找回輕盈的互動；而最受矚目的毛孩星光大道更將城市公園變成溫馨伸展台，親子同穿的趣味造型在綠蔭下構成一幅明亮的週末風景。

本屆活動以六大公益免費服務為基礎，包含狂犬病疫苗施打、寵物登記、晶片植入、健康檢查與諮詢，並搭配醫療講座、行為教育課程與親子共學活動。(圖/主辦 提供)

今年也首次以「永續教育展區」作為核心策展，將減塑行動、環保用品、情緒理解與正確飼養視為可被實踐的日常倫理，引導民眾重新思考與動物共存的方式。真正的責任飼主文化，不在口號，而在於能否使「終養」成為社會默契。臺北市動保處與巴克幫—浪犬之家更在現場推廣「認養不棄養」，以講座、諮詢與待認養動物介紹深化認養觀念；同時由寵樂健康照護體系的獸醫與行為專家接力，提供從老年照護到 CPR 教學的完整指引。不同單位彼此補位，使活動從市集型態提升為一場富含專業的永續教育行動。

臺北市動保處與巴克幫—浪犬之家更在現場推廣「認養不棄養」。(圖/主辦 提供)

《公益寵遊會》所構築的，不只是療癒氛圍，而是一種前瞻性的城市倫理。它讓人看見，一座城市如何以更細膩的姿態回應生命需求；也讓飼主、孩子、公部門與公益組織在同一片草地上，練習一種更成熟的相處方式。台北在這兩天的綠地裡示範了：科技可以溫暖、政策可以柔軟，而城市也能因理解與責任而變得更清透。

獻給每一位願意付出的飼主與這座願意學習的城市——

讓愛落地，城市就會長出更澄亮的光。

〈瑠公公園的微光：一場為城市與毛孩打造的永續行動〉

